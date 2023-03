Apple Watch Series 8 in prijs gedaald: hier is hij het goedkoopst

Ben je op zoek naar een nieuwe smartwatch maar wil je niet gelijk de volle prijs betalen? Dan hebben we goed nieuws! De Apple Watch Series 8 is momenteel fors in prijs gedaald. iPhoned laat je zien hoe je deze deal in huis haalt.

Over de Watch Series 8

Deze nieuwe Apple Watch lijkt in vele opzichten op haar voorganger de Apple Watch Series 7, toch zijn er een aantal nieuwe functies toegevoegd. Zo beschikt de watch nu over een sensor waarmee de lichaamstemperatuur gemeten kan worden en is deze uitgebreid met crashdetectie. Dankzij de gyroscoop, versnellingsmeter en kunstmatige intelligentie kan een auto-ongeluk geregistreerd worden op de watch waardoor vervolgens ook de nooddiensten gebeld kunnen worden.

De nieuwe Apple Watch Series 8 is verkrijgbaar in meerdere kleuren waaronder middernacht, sterrenlicht, PRODUCT(RED) en zilver. Daarnaast is er ook een roestvrijstalen uitvoering te koop in de kleuren zilver, goud en grafiet.

Op dit moment is de Watch Series 8 fors in prijs gedaald, zo haal je de aluminium variant nu al in huis voor 459 euro bij Bol.com. De roestvrijstalen variant in het zilver scoor je momenteel het voordeligste bij Phonemarket voor 779 euro.

De Apple Watch Series 8 is verkrijgbaar in een standaard model en een variant met 4G ook wel cellular genoemd. Met de 4G variant ben je altijd bereikbaar en kan je jouw iPhone steeds vaker thuislaten. Een vereiste voor deze cellular verbinding is het hebben van multisim. Dankzij multisim wordt je iPhone-abonnement namelijk gedeeld met je Apple Watch. Op dit moment kan je deze multisim abonnementen voor je Apple Watch aanschaffen bij providers zoals T-Mobile of KPN.

Alternatief: de Apple Watch SE 2022

Als je een kleiner budget hebt en minder functies nodig hebt op je Apple Watch dan is de Apple Watch SE 2022 zeker de moeite waard om naar te kijken. Deze watch is de opvolger van de Apple Watch SE uit 2020. Het design is grotendeels hetzelfde als bij de 2020 variant. Dankzij de S8-chip is de watch net iets sneller en kan je verbeterde prestaties verwachten.

De Watch SE 2022 is verkrijgbaar in een aluminium uitvoering in de kleuren: middernacht, zilver en sterrenlicht. Ook deze Apple Watch is verkrijgbaar in een model met 4G. De Apple Watch SE 2022 met 4G haal je momenteel het goedkoopste in huis bij voor euro.