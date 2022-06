Apple Watch Series 7 goedkoper dan ooit: flink in prijs gedaald tijdens Zomerdeals bij Belsimpel

De Zomerdeals van Belsimpel lopen al eventjes, maar nu pas komen we achter iets opmerkelijks. De Apple Watch Series 7 is namelijk goedkoper dan ooit. Check hier deze uitstekende deal.

Apple Watch Series 7 goedkoper tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen

Met de Zomerdeals van Belsimpel geniet je van 20 tot en met 29 juni 2022 van extreem hoge kortingen. Zo krijg je verschillende iPhones met abonnement voor weinig geld. Ook zijn er mooie deals voor de Beats Studio Buds en Apple Watches.

Bovendien krijg je, bij aankoop van sim only-abonnementen een Amazift smartwatch óf Bang & Olufsen Beosound cadeau. Eerder deze week schreven we al over de superscherp geprijsde iPhone 13 Pro, maar nu pas kwamen we achter iets opmerkelijks! Want de Apple Watch Series 7 is zo goedkoop als nooit tevoren. Hieronder leggen we alle details uit, maar je kan natuurlijk ook meteen een kijkje nemen bij alle Zomerdeals van Belsimpel!

Apple Watch Series 7: de nieuwste smartwatch van Apple

De Apple Watch Series 7 is de nieuwste smartwatch van Apple. Deze heeft ten opzichte van zijn voorgangers onder meer een groter scherm en een hoop verbeterde functies. Ook is de accuduur verhoogd naar maar liefst 18 uur en kan je 33% sneller opladen.

De grootste vernieuwingen zitten hem voornamelijk in het scherm. Het oppervlak is groter (bijna 20%) en het glas is dikker. En net als bij de voorganger blijft het scherm altijd aan. Dankzij de IP6X-certificering kan je gemakkelijk met deze Apple Watch Series 7 gaan zwemmen. De Apple Watch Series 7 is verkrijgbaar in twee maten: 41 en 45 millimeter.

Met de Zomerdeals ontvang je nu tijdelijk je bij Belsimpel 29 euro korting op de 45mm variant van de Watch Series 7 in het beige. Deze top-smartwatch haal je nu in huis voor maar 409,95 euro. Zo goedkoop was het slimme horloge nog nooit! Heb je iets kleinere polsen? Dan kan je voor de 41mm versie ook bij de Zomerdeals van Belsimpel terecht. Het kleinere model pik je in het groen al op voor 384,95 euro.

Meer kortingen tijdens de Zomerdeals van Belsimpel

Heb je al een Apple Watch Series 7? Of ben je niet echt van de smartwatches? Dan heeft Belsimpel misschien alsnog dé perfecte aanbieding voor jou. Zo vind je bij de Zomerdeals roze Apple AirPods Max met 19 euro korting of een Google Nest Audio voor maar 98,95 euro!

Voor de liefhebber van budgettelefoons is Belsimpel er natuurlijk ook. De iPhone SE 2022 met abonnement haal je daar nu nóg voordeliger in huis. Belsimpel levert voor de Zomerdeals dit budgetmodel van Apple met 2,50 euro korting per maand. Klik snel op de onderstaande link om alle Zomerdeal-acties van Belsimpel te bekijken.