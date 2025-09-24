Haal alles uit je Apple Watch Series 11 met Multisim (ADV)

Is het tijd om je huidige smartwatch te vervangen? Dan is de nieuwe Apple Watch Series 11 een uitstekende keuze. In dit artikel leggen we uit waarom het zeker de moeite waard is om over te stappen naar de gloednieuwe Watch Series 11.

Ontdek de Apple Watch Series 11 en KPN Multisim

Apple heeft recent de nieuwe Apple Watch Series 11 aangekondigd, een model dat diverse verbeteringen en slimme vernieuwingen brengt ten opzichte van de vorige generatie. In dit artikel lees je welke belangrijke nieuwe functies de Watch Series 11 biedt en waarom het slim is deze te combineren met een Multisim-abonnement van KPN, zodat je altijd en overal verbonden bent, ook zonder je iPhone.

Apple Watch Series 11: dit is er nieuw

De Apple Watch Series 11 ziet er bijna hetzelfde uit als de vorige versie, maar heeft wel een paar slimme verbeteringen. In plaats van een nieuwe chip, gebruikt de Series 11 dezelfde snelle en energiezuinige S10-chip als de Series 10. Deze chip zorgt voor een soepel en snel gebruik van apps, en een langere batterijduur van ongeveer 24 uur, wat ruim 6 uur meer is dan zijn voorganger.

Het scherm van de Apple Watch Series 11 is nu beter beschermd tegen krassen dankzij een vernieuwd Ion-X-glas met een speciale keramische coating. Hierdoor is het oppervlak veel sterker en goed bestand tegen dagelijkse slijtage en ongelukjes. Daarnaast heeft de batterij een groter formaat gekregen en ondersteunt de watch snelladen. Dit betekent dat je de batterij in slechts 15 minuten kunt opladen, zodat je weer tot 8 uur gebruik kunt maken van de smartwatch.

Diverse nieuwe gezondheidsfuncties

Nieuw zijn ook gezondheidsfuncties zoals meldingen bij hoge bloeddruk. De Watch gebruikt hiervoor de optische hartslagsensor in combinatie met een algoritme dat gedurende een maand meet of je bloeddruk hoger wordt dan normaal. Verder kun je met de nieuwe slaapscore in watchOS 26 nu nog beter zien hoe goed je slaap is, met een overzichtelijke score gebaseerd op onder andere hartslag en ademhaling.

Apple introduceert met watchOS 26 ook de Workout Buddy, een slimme assistent die je tijdens het sporten met persoonlijke gesproken aanmoedigingen motiveert. Bovendien is er een vernieuwde lay-out in de trainingsapp, waarmee je makkelijker eigen work-outs samenstelt en muziek automatisch afspeelt passend bij je activiteit.

Waarom kiezen voor de Apple Watch Series 11 met KPN Multisim?

Voor KPN-klanten is de Apple Watch Series 11 extra interessant dankzij Multisim van KPN. Met Multisim krijg je een extra e-sim op je Apple Watch, waardoor je hetzelfde telefoonnummer en dezelfde databundel gebruikt als op je iPhone. Zo kun je eenvoudig bellen, berichten sturen en internetten via je horloge, zelfs wanneer je je iPhone niet bij je hebt.

Dit is ideaal tijdens het sporten, wandelen of in situaties waarin je je telefoon bewust thuis laat. Multisim kost slechts 5 euro per maand en kan gemakkelijk worden geactiveerd via de Watch-app op je iPhone. Hierdoor blijf je altijd verbonden, zonder gedoe of extra abonnementen.