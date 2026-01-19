De Apple Watch Series 11 is nu goedkoper dan ooit. Als je al twijfelt over een upgrade, dan is dit hét moment om toe te slaan!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Apple Watch Series 11 was nog nooit zo goedkoop

Wanneer je al een tijdje overweegt om een nieuwe Apple Watch te kopen is nu het moment gekomen dat je moet toeslaan. De prijs van de Apple Watch Series 11 is namelijk voor het eerst echt hard onderuit gegaan.

Bij Apple is het instapmodel nog 449 euro, maar online is de Apple Watch Series 11 nu voor 379 euro te koop. Dat is zo’n zeventig euro korting op een smartwatch van nog geen half jaar oud. Dit is de laagste prijs die we tot nu toe hebben gezien bij Apple Watch Series 11.

Deze prijs geldt voor de 42 mm-versie. Maar de 46 mm-versie van de Apple Watch Series 11 is ook goedkoper dan ooit. Voor die smartwatch betaal je in plaats van 479 euro nu slechts 399 euro. Wees er wel snel bij, want OP=OP.

Was je te laat en is de deal al weg? Geen nood! Check ons Apple Watch Series 11-prijsoverzicht voor de beste aanbiedingen.

Apple Watch Series 11 in het kort

De prijs is extra interessant omdat de Series 11 een aantal leuke upgrades heeft in vergelijking met de Apple Watch Series 10 die je in de praktijk wél gaat merken. Het ontwerp is grotendeels hetzelfde als bij de vorige Apple Watch, maar Apple heeft er wel aan zitten sleutelen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo heeft het display van de Series 11 nu een keramische coating, waardoor het scherm volgens Apple beter bestand is tegen krassen. Zeker als je je Watch dagelijks draagt (en soms langs deurposten, bureauranden of sporttoestellen schuurt) is dat een fijne geruststelling.

Het grootste pluspunt is de batterij. In onze review kwamen we er in de praktijk achter dat de Series 11 het langer volhoudt dan zijn voorganger. En dat merk je vooral tijdens intensieve Work-outs. Met een volle accu kun je nu 24 uur vooruit, bij de Apple Watch series 10 was dit nog 18 uur. Gebruik je de ingebouwde functie energiebesparing? Dan haal je er zelfs tot 38 uur uit.