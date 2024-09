3x waarom je de Apple Watch Series 10 Cellular met Multisim kiest (ADV)

De Apple Watch Series 10 is eindelijk uit en heeft veel nieuwe functies. Wij geven je drie redenen waarom je kiest voor Cellular met Multisim van KPN.

Apple Watch Series 10 met KPN Multisim

Tijdens het ‘Glowtime’-event presenteerde Apple de Apple Watch Series 10, die je nu kunt bestellen bij KPN. Met de nieuwste Apple Watch ontvang al je berichten direct op je pols en wordt je gezondheid nauwlettend in de gaten gehouden. Zo is het voor het eerst mogelijk om slaapapneu te detecteren met de smartwatch. Ben je in nood en heb je hulp nodig? Dan belt de smartwatch zelfs 112 dankzij de crashdetectie.

Je hebt keuze uit twee formaten (42 of 46 millimeter) en toffe nieuwe kleuren. Daarnaast kies je of je de Apple Watch Series 10 zonder of met Cellular neemt. Wij geven je drie redenen waarom je natuurlijk kiest voor Cellular en Multisim van KPN.

1. Mis geen enkele belangrijke melding, ook zonder iPhone

Met de Apple Watch Series 10 mis je geen enkele belangrijke melding meer. Of je nou gebeld wordt of een WhatsApp-berichtje binnenkrijgt, door een trilling van de Apple Watch ben je direct op de hoogte. Beantwoorden doe je direct op de Watch en ook bellen kan vanaf je pols. De smartwatch heeft een verbeterde microfoon en nieuwe speakers. Je bent dus altijd bereikbaar!

Je Apple Watch komt in het dagelijkse leven goed van pas. Boodschappen zijn razendsnel betaald en verdwalen doe je nooit meer dankzij de Kaarten-app. Apple Kaarten open je gewoon op je slimme horloge, die vervolgens via trillingen laat weten als je een afslag moet nemen.

Ideaal dus als je gaat hardlopen, want je iPhone laat je gewoon thuis. De Watch registreert vervolgens precies welke route je hebt gelopen en andere gegevens. Houd je van een muziekje tijdens het sporten? Dat bedien je ook gewoon op je Apple Watch.

2. Behuizing van sterk titanium

Voor het eerst is de Apple Watch Series 10 zowel verkrijgbaar in aluminium als titanium. Dat is een stuk sterker en kan beter tegen een stootje. Bovendien is het lekker licht, waardoor je bijna niet merkt dat je een horloge draagt. De uitvoering van titanium is echter alleen beschikbaar met GPS en Cellular.

Waar de roestvrijstalen versie verkrijgbaar is in de kleuren gitzwart, roségoud en zilver, krijg je in titanium drie nieuwe kleuropties met een hoogglans afwerking. Ga jij voor naturel, goud of leisteen?

3. Maak gebruik van één KPN-abonnement

De Apple Watch Series 10 met GPS en Cellular wordt gekoppeld aan je KPN-abonnement. Daardoor gebruik je data en belminuten uit dezelfde bundel als je op je iPhone gebruikt. Multisim van KPN kost je 5 euro extra per maand en werkt via e-sim.

Dit is een digitale versie van je simkaart waarop al je gegevens worden geladen. Multisim is er alleen voor KPN Mobiel-klanten en is op ieder moment opzegbaar.

Dit moet je weten over de Apple Watch Series 10

Dit jaar is de Apple Watch jarig, want het is tien jaar geleden dat de eerste generatie van de smartwatch werd aangekondigd. Dat viert Apple met een vernieuwd design dat dunner is dan ooit. Verder heeft hij een nieuw oled-scherm dat je vanaf iedere hoek beter afleesbaar is. Hij barst weer van nieuwe gezondheidsfuncties, waaronder slaapapneu-detectie.

De gloednieuwe S10-chip zorgt ervoor dat je bovendien gebruik maakt van toffe AI-functies en ook is hij energiezuiniger. Opladen gaat ook razendsnel, want met een half uurtje aan de lader is hij alweer voor 80 procent opgeladen. Ga je graag zwemmen? De waterdichtheid van de Apple Watch is verbeterd ten opzichte van de Apple Watch Series 9, dus je kunt het toestel nu ook gewoon blijven dragen bij snelle watersporten. De Diepte-app van Apple was er alleen voor de Watch Ultra, maar gebruik je nu ook op de Watch 10.