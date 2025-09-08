Apple Watch Series 11 komt eraan: Apple Watch 10 nu 102 euro goedkoper

De Apple Watch Series 11 komt eraan, dus dit is je laatste kans om de Series 10 te kopen. De Series 10 is nog steeds een top smartwatch met veel handige functies en een mooi design. Hieronder zetten we voor je op een rij waar de Watch Series 10 nog te koop is.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Laatste kans: hier scoor je de Apple Watch 10

Met de komst van de Apple Watch Series 11 zal de voorraad van de Watch Series 10 snel verdwijnen. Winkels maken ruimte voor het nieuwe model, waardoor het aanbod van de Apple Watch Series 10 er snel doorheen kan gaan. Wil je nog profiteren van een goede deal? Dan is dit het moment om toe te slaan. De beste aanbiedingen hebben we hieronder voor je verzameld.

Scoor hier de Apple Watch Series 10 (42 mm)

De Apple Watch Series 10 in 42 mm is een licht en compact model met een schermresolutie van 374 x 446 pixels en een beeldoppervlak van 989 mm². Hij weegt slechts 30 gram in aluminium uitvoering en is geschikt voor een polsmaat van 130 tot 200 mm.

Hier scoor je de Apple Watch Series 10 (46 mm)

De Apple Watch Series 10 in 46 mm is het grootste model van deze serie met een helder groothoek oled-scherm van 416 x 496 pixels en een beeldoppervlak van 1220 mm². Het horloge heeft een elegante aluminium behuizing die 36,4 gram weegt (GPS-variant) en is geschikt voor polsen van 140 tot 245 mm.

Bekijk hier de Apple Watch Series 10 (Cellular)

De Apple Watch Series 10 in de GPS + Cellular uitvoering biedt alle bekende functies van de Series 10, zoals een groter en helderder scherm, uitgebreide gezondheidsfuncties en een snelle S10-chip, maar met de extra mogelijkheid om via een mobiel netwerk verbonden te zijn zonder dat je je iPhone bij je hoeft te dragen.

Dit betekent dat je kunt bellen, berichten ontvangen en apps gebruiken waar je maar bent, zelfs als je telefoon niet in de buurt is. De cellular variant heeft een aluminium of titanium behuizing, is waterbestendig tot 50 meter en biedt een batterijduur van ongeveer 18 uur bij normaal gebruik. Dankzij de ingebouwde e-sim ondersteuning hoef je geen fysieke simkaart te gebruiken, wat zorgt voor meer gebruiksgemak onderweg

Dit wil je weten over de Apple Watch Series 10

De Apple Watch Series 10 heeft veel te bieden. Ten eerste is het scherm groter en helderder dan bij eerdere modellen, wat zorgt voor een duidelijker en mooiere weergave van meldingen, apps en gezondheidsgegevens. Daarnaast is de Series 10 dunner en lichter, wat het dragen comfortabel maakt, ook bij langdurig gebruik. Apple heeft het design strak en modern gehouden, waardoor de smartwatch zowel sportief als elegant oogt. Met verschillende kleuren en materialen is er altijd een model dat bij jouw stijl past.

Een belangrijk onderdeel van de Series 10 is de geavanceerde gezondheidsmonitoring. De smartwatch houdt je hartslag, bloedzuurstofniveaus en slaap bij. Dankzij nieuwe sensoren kan de Series 10 ook slaapapneu detecteren, wat bijdraagt aan een betere gezondheid. Daarnaast is hij waterdicht, waardoor je hem ook tijdens het zwemmen kunt dragen. Al deze functies maken de Series 10 geschikt voor een breed publiek, van sporters tot mensen die bewust met hun gezondheid bezig zijn.

Vergelijk eenvoudig prijzen en ontdek de beste deal met onze prijsvergelijker

Ben je benieuwd naar de actuele prijzen van de Apple Watch Series 10? Of wil je zeker weten dat je de beste deal in huis haalt? Check dan snel onze prijsvergelijker hieronder! Met handige filters geef je eenvoudig je voorkeuren aan, waarna de laagste prijs automatisch bovenaan verschijnt. Zo bespaar je niet alleen tijd, maar ook geld.