Apple Watch SE 2022 met Multisim: laat je iPhone thuis! (ADV)

Hij is er! De nieuwe Apple Watch SE 2022. Kies je voor een versie met Cellular (4G), dan hoef je je iPhone niet langer altijd bij je te hebben. Hieronder lees je over de voordelen van een Apple Watch SE met Multisim.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch SE met Multisim

Onlangs presenteerde Apple de tweede generatie van de Apple Watch SE. Het is de instap-smartwatch van Apple. De Apple Watch SE heeft alle functies die je van een smartwatch verlangt, maar is honderden euro’s goedkoper dan de Apple Watch Series 8 en Ultra.

Leuk is dat je bij de Apple Watch SE ook kan kiezen voor een versie met Cellular. Hierbij heb je het Multisim-abonnement van T-Mobile nodig. Zo maakt je Apple Watch overal verbinding met internet. Ook als je iPhone niet in de buurt is, of op plekken waar geen wifi is. Je herkent de Apple Watch SE + Cellular aan de rode ring op de Digital Crown.

Wat kan de Apple Watch SE + Cellular?

Een Cellular-versie maakt je veel minder afhankelijk van je iPhone. Ideaal als je op pad gaat om bijvoorbeeld te wandelen, hardlopen, of fietsen. Je hoeft dan geen lijvige iPhone bij je te hebben om te kunnen bellen, appen, navigeren en meer.

Dit kun je onder meer met een Apple Watch SE + Cellular:

Bellen en opnemen van telefoongesprekken

Sms’jes opstellen, verzenden en ontvangen

WhatsApp-berichten opstellen, verzenden en ontvangen

Verbinding maken met Siri

Navigeren met Kaarten of Google Maps

Muziek streamen

Podcasts luisteren

De Weer-app checken

Slimme accessoires uit Woning bedienen

Apple Watch SE met Multisim

Om een Apple Watch SE met Cellular te gebruiken, heb je een speciaal abonnement nodig. Dit is het Multisim-abonnement van T-Mobile. Zo blijf je ook zonder dat je de iPhone bij je hebt verbonden en kun je WhatsAppen, bellen en navigeren vanuit je pols.

Met Multisim koppel je de ingebouwde eSIM van de Apple Watch aan je huidige abonnement. Het telefoonnummer dat je nu op je iPhone gebruikt, is dan ook het nummer waarmee je belt en appt op de Apple Watch. En het internetten doe je gewoon met de databundel uit je huidige abonnement.

Sport je regelmatig in de buitenlucht, dan ben je blij als je Multisim hebt. Je hoeft dan geen grote iPhone bij je te hebben om in noodgevallen bereikbaar te zijn en te navigeren. En vergeet je je telefoon weer eens mee te nemen? Met een Apple Watch met Multisim blijf je nog steeds connected met de wereld via je pols.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Apple Watch SE

De tweede generatie Apple Watch SE is verkrijgbaar sinds 16 september 2022. De smartwatch is er in twee formaten: 40 en 44 millimeter. En net als bij zijn voorganger kun je hem configureren met Cellular.

De ondersteuning voor Cellular komt met name goed van pas bij een nieuwe functie van de Apple Watch SE: Crashdetectie. Hiermee belt je Apple Watch SE automatisch de hulpdiensten als je een auto-ongeluk hebt. Met een Apple Watch zonder Cellular moet je hiervoor ook je iPhone in de buurt hebben. Bij de versie met Multisim hoeft dat niet.

Ook nieuw aan de Apple Watch SE is zijn processor. Hij heeft een Dual-core S8-chip, waarmee hij net zo snel en krachtig is als de veel duurdere Apple Watch Series 8 en Apple Watch Ultra. Functies die je ten opzichte van zijn duurdere broers moet missen zijn het always-on scherm en het maken van een hartfilmpje (ECG).

Wil je meer weten over de Apple Watch SE? Neem een kijkje naar de volgende artikelen: