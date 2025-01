De Apple Watch SE 2022 is nu goedkoper dan ooit. Voor nog geen 200 euro heb je nu al een smartwatch van Apple!

Nieuwe Apple Watch is nu goedkoper dan ooit: minder dan 200 euro

Ben je op zoek naar een nieuwe Apple Watch? Dan hebben we goed nieuws. Op dit moment is de Apple Watch SE 2022 goedkoper dan ooit. De prijs is zelfs onder de 200 euro gezakt.

Houd er wel rekening mee dat deze aanbieding slechts tijdelijk is. Wees er dus op tijd bij, want OP = OP. Ben je nou toch net te laat? En wil je toch héél graag een nieuwe Apple Watch? Geen nood! Check dan ons Apple Watch SE-prijsoverzicht. Daar vind je alle prijzen en aanbiedingen.

Ter verduidelijking: bij de beschrijving van Belsimpel staat ‘Apple Watch SE 2023’, maar deze smartwatch is gelijk aan de tweede generatie Apple Watch SE maar dan met een kleinere CO 2 -voetafdruk.

De Apple Watch SE 2022 in het kort

De nieuwe Apple Watch SE 2022 ziet er op het eerste gezicht hetzelfde uit als zijn voorganger, maar onder de motorkap zit er toch heel wat extra kracht. Dankzij de S8-chip (dezelfde chip die in de Apple Watch Series 8 zit) is deze SE maar liefst zo’n twintig procent sneller dan de vorige generatie.

De Apple Watch SE 2022 is een prima keuze als je niet teveel uit wilt geven voor een smartwatch van Apple. Alle belangrijke functies heeft de smartwatch aan boord. Denk daarbij aan het laten zien van notificaties, gezondheids- en trainingsfuncties, hartslagregistratie en meer.

In vergelijking met de Apple Watch Series 8 mis je wel een paar kleine functies, zoals een always-on scherm en het maken van een ECG (hartfilmpje). Verder heeft de Series 8 een groter scherm, een u1-chip en is hij beschikbaar in 41 en 45mm. De Apple Watch Series SE 2022 is te koop in 40 en 44mm.