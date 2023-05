De Apple Watch 8, Watch SE en iPad 2022 fors in prijs verlaagd

Ben je op zoek naar een nieuwe Apple Watch of iPad? Dan hebben we goed nieuws! De Apple Watch Series 8, Apple Watch SE en iPad 2022 zijn fors in prijs verlaagd. iPhoned heeft de beste deals voor je op een rij gezet.

Over de Apple Watch Series 8

De Apple Watch Series 8 lijkt veel op zijn voorganger: de Series 7. Toch zijn er een aantal nieuwe functies aan dit slimme horloge toegevoegd. Zo beschikt de Apple Watch Series 8 nu over een temperatuursensor en crashdetectie. Dankzij laatstgenoemende functie registreert de Watch een auto-ongeluk en belt die vervolgens de nooddiensten.

De Apple Watch Series 8 is leverbaar in een standaard model en een variant met 4G, ook wel cellular genoemd. Met deze 4G-variant ben je altijd bereikbaar en kan je jouw iPhone zelfs thuislaten. Een vereiste voor deze cellular verbinding is de ondersteuning van multisim. Met multisim wordt je iPhone-abonnement gedeeld met je Apple Watch. Je kan deze multisim-abonnementen op dit moment aanschaffen bij providers zoals T-Mobile of KPN. Je bespaart nu tot 99 euro op de adviesprijs wanneer je deze Apple Watch aanschaft bij iBood.

De Apple Watch SE 2020 in het kort

De Apple Watch SE is de meest betaalbare uitvoering van de Apple Watch. Het design is grotendeels gelijk aan die van de andere Apple Watches en heeft dezelfde aluminium behuizing. De Watch SE beschikt over een S5-chip die we ook kennen van de Apple Watch Series 5. Verder is de SE waterbestendig tot 50 meter en bevat deze ook valdetectie.

Bij aanschaf van je nieuwe Watch SE heb je de keuze uit een 40 millimeter of 44 millimeter smartwatch. De standaarduitvoering is leverbaar in drie verschillende kleuren, namelijk: spacegrijs, zilver en goud. De Watch SE haal je extra voordeling in huis bij iBood. Zo bespaar je nu tot wel 100 euro op de adviesprijs.

Over de Apple Watch Series 7

Ben je niet op zoek naar de nieuwste Apple Watch maar wil je wel alle uitgebreide functies? Dan is de Apple Watch Series 7 zeker de juiste keuze voor jou! Naast een groter scherm zijn er ook een aantal nieuwe functies toegevoegd: de accuduur is verhoogd naar 18 uur en kan je nu tot 33% sneller opladen.

De belangrijkste vernieuwingen voor deze watch zitten hem vooral in het scherm. Het nieuwe scherm is groter (bijna 20%) en het glas is daarnaast sterker. Dankzij het always-on-display blijft het scherm altijd aan en hoef je geen melding te missen. De Apple Watch Series 7 is leverbaar in twee maten: 41 millimeter en 45 millimeter. Bij iBood haal je de Watch Series 7 nu extra voordelig in huis. Zo bespaar je nu tot wel 80 euro op de adviesprijs.

Overige aanbiedingen

Naast de aanbiedingen op deze Apple Watches zijn er bij iBood ook nog andere interessante aanbiedingen te vinden. Zo haal je nu ook extra voordelig de Apple iPad 2022 en Apple iPad 2021 in huis.

De Apple iPad 2022 is het nieuwste model van dit basismodel. Deze variant heeft een groter 10,5-inch display en ondersteuning voor usb-c. Verder is de tablet uitgerust met een A14 Bionic-chip en op de cellular modellen is er ondersteuning voor 5G aanwezig. De thuisknop is verdwenen maar dit nieuwste model is nu wel voorzien van Touch ID. Deze functie vinden we terug op de aan/uit-knop van de iPad.

De iPad 2021 is uitgerust met een A13 Bionic-chip en is daardoor zo’n 20% sneller dan haar voorgangers. Het 10,2-inch scherm heeft een resolutie van 2160×1620 en is uitgerust me True Tone. Dankzij True Tone wordt het beeld afgestemd op de kleurtemperatuur van de kamer. Daardoor ogen afbeeldingen natuurlijker en is de kijkervaring geoptimaliseerd voor elk licht.