Apple Watch Cellular: altijd online, zelfs zonder iPhone in de buurt

Apple presenteerde onlangs de Apple Watch Series 10 en Apple Watch Ultra 2. De Ultra 2 heeft standaard internet, terwijl de Series 10 een model met mobiel internet heeft. Maar wat kun je nou precies doen met een Cellular Apple Watch? iPhoned zet het voor je op een rij!

Hoe werkt het dan precies zonder iPhone?

Een cellular Apple Watch werkt als een zelfstandige smartwatch die verbinding maakt met een mobiel netwerk. Zo kun je zonder iPhone bellen, berichten verzenden, meldingen ontvangen en zelfs apps gebruiken.

Je hebt hiervoor wel een e-sim nodig die gekoppeld is aan je telefoonabonnement. Een cellular Apple Watch geeft je de vrijheid om bereikbaar te blijven waar je ook bent, zelfs als je geen iPhone bij de hand hebt. Dit is vooral gemakkelijk tijdens het sporten of als je veel onderweg bent.

Apple Watch vs Cellular Apple Watch

Een Cellular Apple Watch (te herkennen aan de rode digital crown) heeft een aantal extra mogelijkheden ten opzichte van een reguliere Apple Watch die geen mobiele verbinding heeft. Zo kun je met de Cellular-versie direct bellen en berichten versturen, zelfs als je iPhone niet in de buurt is. Dankzij de mobiele data kun je apps gebruiken die internet nodig hebben, zoals muziek streamen, kaarten raadplegen of Siri vragen stellen.

Ook blijf je meldingen ontvangen van apps en berichten, zonder dat je afhankelijk bent van je telefoon. Daarnaast kun je met GPS en Kaarten navigeren zonder je iPhone en in noodgevallen SOS-noodoproepen doen via het mobiele netwerk. Kortom, de Cellular Apple Watch geeft je meer vrijheid en zelfstandigheid, terwijl de reguliere versie deze functies alleen biedt wanneer je iPhone in de buurt is.

Waar kan ik terecht voor een smartwatch-abonnement?

In Nederland kun je voor het afsluiten van een abonnement voor je smartwatch alleen terecht bij KPN, Odido of Vodafone. KPN en Odido bieden dit aan als een multisim-abonnement, terwijl Vodafone het OneNumber noemt.

Het is belangrijk om te weten dat je alleen een multisim of OneNumber kunt aanvragen voor 5 euro per maand als je ook een mobiel abonnement bij een van deze providers hebt. Bij deze providers wordt je smartphone-abonnement namelijk gekoppeld aan je Cellular Apple Watch, waardoor je dezelfde data en belminuten kunt gebruiken als op je iPhone. Dit zorgt ervoor dat je altijd bereikbaar bent op hetzelfde telefoonnummer.

Welke smartwatches komen in een Cellular-uitvoering

Apple biedt verschillende modellen van de Apple Watch in een Cellular-uitvoering. De modellen die beschikbaar zijn met mobiele connectiviteit (GPS + Cellular) zijn:

Apple Watch Series 10 – Beschikbaar met GPS + Cellular-versie

(Verkrijgbaar bij KPN, Odido en Vodafone) Apple Watch Series 9 – Beschikbaar met GPS + Cellular-versie

(Verkrijgbaar bij Odido) Apple Watch Ultra 2 – Standaard uitgerust met GPS + Cellular-versie

(Verkrijgbaar bij KPN, Odido en Vodafone) Apple Watch SE (tweede generatie) – Verkrijgbaar in een GPS + Cellular-versie.

(Verkrijgbaar bij Odido en Vodafone)

Eerdere modellen, zoals de Apple Watch Series 8 en Series 7, zijn ook beschikbaar in een Cellular-uitvoering, maar worden niet altijd meer nieuw verkocht door officiële winkels. Ben je op zoek naar een goede deal voor een van deze Apple Watches met abonnement? De beste aanbiedingen kun je vinden via de providers die we hieronder voor je hebben gelinkt.

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch SE 2024