Black Friday Apple Watch: hier haal je hem extra voordelig in huis

Black Friday aanbiedingen op Apple Watch: hier haal je hem extra voordelig

Het is weer tijd voor de Apple Watch deals van Black Friday. Als je al langer een (nieuwe) Apple Watch wilt, dan zijn deze deals je kans. Check de deals die we voor je hebben verzameld en kijk naar welke Apple Watch je voorkeur uitgaat!

De beste Apple Watch-deals tijdens Black Friday

Het is weer de zogeheten Black Friday-periode. Over de oorsprong van de naam zijn er tal van theorieën. Wat iedereen wél weet: het is een commerciële gekte die uit de VS over is komen waaien naar ons koud kikkerlandje. In deze tijd van het jaar zijn de ogen gericht op de grote (web)shops.

Veel winkels pakken namelijk groots uit voor deze periode en willen dan ook de beste deals hebben. Zelfs de kleinere winkels hebben vaak wel iets van een aanbieding beschikbaar die aansluit op de diensten of producten. Vooral grote webshops met elektronica staan in de schijnwerpers met grote prijsdalingen. Bijvoorbeeld deze aanbiedingen voor de Apple Watch. Hieronder hebben we de beste deals voor je op een rijtje gezet.

Black Friday aanbieding Apple Watch Series 6

De Apple Watch Series 6 is stijlvol en heeft niet alleen het uiterlijk mee. Van binnen is deze namelijk voorzien van een S6-processor die zorgt voor een 20 procent snellere performance dan zijn voorganger. De smartwatch dus om de tijd op af te lezen maar ook bij de tijd te blijven

Met een oog op de toekomst van de smartwatch: daar hoef je je geen zorgen over te maken omdat deze nog jaren wordt ondersteund. Apple heeft niet alleen een langere levensduur voor de smartwatch in gedachten, maar voor ook de drager. Zo ligt er ook in deze versie van de Apple Watch een focus op functies waarmee de gezondheid gemonitord kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de zuurstofsaturatie in je bloed.

Apple Watch Series 6 44mm rood sportbandje: van €459 voor €309 – Amazon

Apple Watch SE Black Friday deals

Deze smartwatch heeft dezelfde filosofie als de iPhone SE. De Apple Watch SE is daarmee een smartwatch met een bijzonder goede prijs-kwaliteitverhouding.

De Apple Watch SE helpt jou om als gebruiker een connected, actieve, veilige en gezonde levensstijl te hebben. Zo houd je er bijvoorbeeld al je work-outs en bewegingen bij. Hierdoor weet je of je actief en gezond genoeg bent. Wil jij de Apple Watch SE als jouw volgende of nieuwe wearable, dan zijn onderstaande deals wellicht interessant:

Apple Watch series 7 Black Friday deals

De Apple Watch series 7 is de nieuwste in de reeks van Apple Watches. Een van de opvallende nieuwigheden is dat het scherm bij de series 7 nog groter is geworden. Daarnaast kan de Apple Watch nog sneller opgeladen worden.

Apple geeft daarnaast aan dat het gaat om de stevigste Apple Watch ooit. Het scherm is namelijk dikker en de behuizing is waterdicht (IP6X).

Apple Watch Series 7 41mm: van €429,95 voor €415,95 – Mobiel.nl

Aanbiedingen Black Friday Apple Watch 3

De Apple Watch Series 3 bewijst zichzelf nog steeds. Ondanks alle opvolgende modellen wordt de wearable nog ondersteund. De derde Apple Watch is niet alleen je smartwatch maar ook je fitness en health buddy.

De Apple Health Study heeft inzichten verzameld over onregelmatigheden in de hartslag. Hiermee weet de wearable je tijdig te waarschuwen bij opvallende veranderingen in je hartslag. Wat betreft je fitheid kun je er je stappen mee tellen en workouts bijhouden.

Accessoires voor je Apple Watch met Black Friday korting

Je Apple Watch kun je altijd verder personaliseren. En vooral nu, want er zijn ook mooie deals op accessoires voor je Apple Watch:

Appelhoes: 10% korting met kortingscode TRAPPEL (uitgezonderde merken: Apple, mStand en Matias) – geldig 22 t/m 25 november

10% korting met kortingscode (uitgezonderde merken: Apple, mStand en Matias) – geldig 22 t/m 25 november Smartphonehoesjes.nl: geselecteerde items tot 60% afgeprijsd + 20% (extra) korting op alle accessoires met kortingscode BLACKFRIDAY

Alle andere deals

Heb jij hier niet de aanbieding gevonden die je zoekt? In het volgende overzicht zie je welke shops allemaal Apple deals hebben en hebben wij de beste aanbiedingen voor jou geselecteerd.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.