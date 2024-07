Apple Watch SE, Watch Ultra 2 en meer: dit zijn de beste aanbiedingen

Ben je op zoek naar een nieuwe Apple Watch, maar twijfel je over welk model het beste bij je past? In dit artikel leggen we de verschillen tussen de verschillende Apple Watch-modellen uit en laten we zien waar je de beste aanbiedingen kunt vinden.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Overweeg je de aanschaf van een nieuwe Apple Watch, maar weet je nog niet welk model het beste bij je past? iPhoned zet de belangrijkste verschillen tussen de diverse Apple Watch-modellen voor je op een rij. Daarnaast hebben we de beste deals per Apple Watch voor je uitgezocht.

#1. Apple Watch SE – beste goedkoopste watch

Pluspunten Relatief goedkoop

Relatief goedkoop GPS, hartslagsensor en andere gezondheidsensors Minpunten Geen alway-on-display

Betaalbaar

De Apple Watch SE is de meest betaalbare optie binnen de Apple Watch-serie. Qua design lijkt hij sterk op de andere modellen en heeft hij een aluminium behuizing. De Watch SE is uitgerust met de S5-chip, dezelfde chip die in de Apple Watch Series 5 zit. Daarnaast is de SE waterbestendig tot 50 meter en heeft hij valdetectie.

Batterijduur

De batterij van de Apple Watch SE gaat gemiddeld zo’n 18 uur mee. Het is daarom het handigst om de Watch ‘s nachts op te laden. Als je de Apple Watch wilt gebruiken om je slaapkwaliteit te monitoren, raden we aan om hem voor het slapengaan of in de ochtend extra op te laden.

Apple Watch SE aanbiedingen

Ben je op zoek naar de scherpste prijzen voor deze smartwatch? Goed nieuws! We hebben de beste aanbiedingen voor je verzameld en op een rijtje gezet, zodat je gemakkelijk de beste deal kunt vinden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

#2. Apple Watch Series 9 – beste nieuwste watch

Pluspunten Snelle S9-chip

Snelle S9-chip Helder scherm (2000 nits) Minpunten Veel van hetzelfde

Veel van hetzelfde Geen actieknop

De nieuwste watch

De Watch Series 9 is uitgerust met de nieuwe S9-chip, die gebaseerd is op de A15 Bionic-chip uit de iPhone 13 en 14. Dit is een behoorlijke upgrade ten opzichte van de S8-chip, die nog gebaseerd was op de A13-chip uit de iPhone 11. De nieuwe chip biedt tot 60% betere prestaties dan zijn voorganger.

Batterijduur

De batterijduur van de Apple Watch Series 9 is helaas niet verbeterd en blijft ongeveer 18 uur. Dit geldt vooral wanneer de smartwatch minder intensief wordt gebruikt. Ondanks de nieuwe S9-chip, die efficiënter omgaat met energie, moet je er rekening mee houden dat je de watch dagelijks moet opladen om hem optimaal te kunnen blijven gebruiken.

Apple Watch Series 9 aanbiedingen

Ben je op zoek naar de beste prijzen voor deze smartwatch? Goed nieuws! We hebben een overzicht samengesteld van de beste aanbiedingen, zodat je eenvoudig de meest voordelige deal kunt vinden.

#3. Apple Watch Ultra 2 – beste geavanceerde watch

Pluspunten Helder scherm

Helder scherm Beste accuduur Minpunten Kleine veranderingen

Kleine veranderingen Geen nieuwe kleuren

Voor de fanatieke sporter

Deze Apple Watch is uitgerust met een zeer nauwkeurige GPS en een extra precies kompas, wat nuttig kan zijn tijdens lange wandel- of klimtochten. Daarnaast biedt de smartwatch een aantal andere handige functies, waaronder een sirene van 86 decibel voor noodsituaties en een ECG-sensor voor het meten van je hartactiviteit.

Beste batterijduur

Daarnaast beschikt de smartwatch over de nieuwe U2-chip, die verbeteringen biedt voor de ‘Zoek mijn’ functie. Deze chip is ook te vinden in de iPhone 15. De Apple Watch Ultra 2 heeft een standaard batterijduur van 36 uur. Met de energiebesparingsmodus ingeschakeld kan de batterijduur zelfs oplopen tot maximaal 72 uur.

Apple Watch Ultra 2 aanbiedingen

Ben je op zoek naar de voordeligste prijs voor deze smartwatch? Goed nieuws! We hebben de beste aanbiedingen voor je verzameld en op een rijtje gezet, zodat je eenvoudig de beste deal kunt vinden.

Altijd bereikbaar zonder iPhone

Wil je altijd bereikbaar zijn waar je ook bent zonder je iPhone mee te hoeven nemen? Goed nieuws! De Cellular versies van de Apple Watch Ultra 2, Watch Series 9 en Watch SE hebben een ingebouwde simkaart (cellular), waardoor je niet langer afhankelijk bent van een wifi-verbinding in de buurt. Je kunt de watcehs aanschaffen bij Odido, KPN en Vodafone in combinatie met een Multisim.