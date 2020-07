12 Apple-accessoires voor een geslaagde vakantie over de grens

Ga je deze zomer op vakantie? Dan hebben wij twaalf handige accessoires voor je iPhone op een rijtje gezet. Zo ga je goed voorbereid op reis.

Apple vakantiedeals: handige accessoires op een rij

Blijf je dit jaar in eigen land? Dan hebben we een tijdje terug ook wat toepasselijke vakantie-accessoires voor Apple-fans op een rij gezet. Deze focussen zich onder andere wat meer op HomeKit.

Camera: statief, selfiestick en lens

De camera’s van de iPhone zijn inmiddels zo goed dat je in veel situaties een professionele camera niet meer nodig hebt. Maak je iPhone-fotografie extra goed door een statief of selfiestick mee te nemen op reis. Het GripTight One statief van Joby is een aanrader, omdat deze erg compact is en magneten op de uitenden heeft. Daarmee kun je je iPhone gewoon wegzetten of magnetisch aan iets ‘vastplakken’.

Handig om zo op ooghoogte een groepsfoto te maken waar je zelf ook op staat. Heb je het maken van foto’s liever wat meer in de hand, dan is deze selfiestick van Trust handig. Deze heeft bluetooth ingebouwd zodat je op de knop kunt drukken om een foto af te drukken. Ben je op zoek naar een betere cameralens voor je toestel? Dan kunnen we de Olloclip aanraden, deze voegt een extra groothoek- en macrolens aan je iPhone toe.

Muziek: noise cancelling en speaker

Bij een geslaagde vakantie hoort natuurlijk goede muziek. Dat begint onderweg in het vliegtuig al, al is het maar om die harde motor weg te filteren. Om die reden raden we niet de normale AirPods, maar de duurdere AirPods Pro aan. Deze zijn uitgerust met actieve ruisonderdrukking, waardoor omgevingsgeluid wordt weggefilterd.

Ben je eenmaal op je vakantiebestemming gearriveerd (of wil je je medepassagiers laten meegenieten) dan is je iPhone snel gekoppeld met deze speaker van JBL. Met het compacte design stop je hem snel in je tas of koffer, zonder dat deze teveel ruimte in beslag neemt. Ook fijn: de speaker is waterbestendig en gaat dus niet stuk als er per ongeluk wat druppels op terecht komen.

Opladen: wereldstekker en powerbank

Leuk en aardig zo’n iPhone om foto’s mee te maken, je route te plannen en muziek mee te luisteren, maar daarvoor moet je toestel wel opgeladen blijven. Ga daarom goed voorbereid op pad met een powerbank van Belkin met een capaciteit van 10000 mAh; meer dan genoeg om je iPhone mee te vullen.

Daarnaast is een wereldstekker – afhankelijk van je bestemming – ook geen overbodige luxe. Met deze variant kun je in 160 landen zonder probleem je iPhone inpluggen. Ook handig: de twee ingebouwde usb-poorten, zodat je enkel aan een kabeltje genoeg hebt.

Gezond: Apple Watch of fitness tracker?

Als je op vakantie gaat, is de kans groot dat je er vaker gaat wandelen dan je thuis doet. Was je toch al van plan om wat meer te bewegen, dan is een smartwatch een uitstekend accessoire om met je mee op reis te nemen. Dit slimme klokje zorgt er niet alleen voor dat al je bewegingsprestaties worden gemeten en bewaard, je kunt er ook notificaties van apps op lezen, zodat je minder met je iPhone in de weer bent.

Qua smartwatches kun je als iPhone-gebruiker het beste terecht bij de Apple Watch. De Apple Watch Series 3 is nog steeds een aanrader en inmiddels een stuk goedkoper. Wil je het nieuwste van het nieuwste, dan is er uiteraard ook de Series 5. Weet je nog niet zeker of een fitnesstracker wel bij je past? Dan raden we de Xiaomi Mi Band 4 aan. Daarmee haal je voor minder dan drie tientjes al een prima accessoire in huis.

Altijd handig voor onderweg

Tot slot nog een tweetal vakantie-accessoires die goed van pas kunnen komen. De Tile Mate+ is een bluetooth-tracker waarmee je tot op 100 meter je verloren spullen kunt terugvinden. Stop een Tile in je rugzak en je weet op die manier altijd waar deze zich bevindt. Of hang ‘m aan je sleutelbos en raak zo je sleutels niet meer kwijt.

Ga je deze zomer met een (huur)auto op pad? Dan kunnen we deze autohouder aanraden. Je neemt hem gemakkelijk mee, bevestigt hem in het luchtrooster en kunt daarna je iPhone er met een gerust hart aanhangen.