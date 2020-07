12 Apple-accessoires voor een zonnige vakantie in eigen land

Vier jij dit jaar je zomervakantie in Nederland? Dan hebben wij 12 deals op een rij gezet om je vakantie net een beetje zonniger te maken.

Apple vakantie-accessoires voor thuisblijvers

Voor veel mensen zal de zomervakantie er anders uitzien dan ze gepland hadden. Hoewel er genoeg mensen zijn die toch de grens oversteken, zijn er meer mensen dan ooit die deze zomer in Nederland blijven. Voor die laatste doelgroep hebben we in dit artikel accessoires en andere deals op een rij gezet die goed van pas komen.

Smart Home: ook in de zomer een uitkomst

Als je deze zomer meer tijd thuis doorbrengt, kun je net zo goed je huis wat extra aandacht geven. Maak je lampen bijvoorbeeld slim met een Philips Hue starterspakket waarmee je vanaf je Apple-apparaten en je stem de belichting regelt. Of bouw je slimme huis nog verder uit met een slimme stekker van Eve, waarmee je een volledige stekkerdoos of een specifiek apparaat vanaf je Apple-apparaten kunt aansturen.

Een ander handig hulpmiddel voor een slim huis is The Button van Fibaro. Deze kun je zelf een functie geven, zodat je er een specifiek apparaat of meerdere apparaten mee kunt bedienen door ‘m simpelweg in te drukken. Zo kunnen ook mensen zonder een eigen smartphone (zoals jonge kinderen) deze knop gebruiken om HomeKit-apparatuur in- en uit te schakelen.

Op reis in Nederland met je iPhone

Zowel in de auto als op de fiets mag je niet met je iPhone bezig zijn. Gelukkig maar, want een verkeersongeluk zal bij weinig mensen op het to do-lijstje van de vakantie staan. Ga je deze zomer een nieuwe route plannen of onbekend terrein verkennen, dan is een goede navigatie-app wel heel handig.

Om die reden hebben we zowel een goede autohouder van iSetchi als goede fietshouder van Owlyvision voor je iPhone uitgekozen. Deze zorgen ervoor dat je scherm goed leesbaar blijft, het toestel goed vast zit en je zo zowel op de weg kunt letten als op de route die je voor jezelf hebt gepland.

Maak je een mooie foto, dan is een iPhone een uitstekende fotocamera. Wil je iets meer dan de basisfuncties, dan kun je met de Olloclip een extra groothoek- en macrolens over je camera plaatsen. Daarmee wordt het nog makkelijker om een mooie natuurfoto te maken. Tot slot raden we voor de langere dagen of weekendjes weg altijd een goede powerbank aan. Deze Belkin powerbank bevat genoeg lading om twee apparaten tegelijk van stroom te voorzien.

Gezond de vakantie in

De vakantieperiode is een uitstekende tijd om even helemaal niks te doen, of om juist te focussen op meer bewegen. Heb je een iPhone, dan is een Apple Watch de smartwatch bij uitstek om je te focussen op een gezondere levensstijl.

Met de drie gekleurde ringen wordt het heel praktisch en toegankelijk om iedere dag op een leuke manier met bewegen bezig te zijn. De Apple Watch Series 3 heeft een wat ouder design, maar draait nog steeds de nieuwste software en is een stuk goedkoper. Wil je het nieuwste van het nieuwste, dan is de Apple Watch Series 5 met zijn ‘always on-scherm’ het beste wat je nu kunt kopen.

Weet je nog niet zeker of zo’n smartwatch wel iets voor je is? Dan is een paar honderd euro eraan uitgeven wel wat veel gevraagd. In dat geval kun je ook eens een Xiaomi Mi Band 4 proberen, een veel goedkoper alternatief met minder uitgebreide functies, maar wel een prima voorproefje en test om te zien of een dergelijk apparaat bij je past.

Muziek en bescherming voor je iPhone

Of je nu wel of geen actieve vakantie hebt dit jaar: naar muziek of podcasts luisteren is voor iedereen een aanrader. Wij doen dat nog steeds met afstand het liefst met de AirPods van Apple. Het gebruikersgemak van deze oordopjes maakt het een prijzig, maar wat ons betreft onmisbaar accessoire voor iedereen die regelmatig muziek beluistert of graag handsfree telefoneert.

Tot slot is de vakantie altijd een tijd waarin je activiteiten onderneemt die voor een iPhone gevaarlijk kunnen zijn. Een goede beschermhoes is dus geen overbodige luxe voor de mensen die een avontuurlijke vakantie tegemoet gaan. Op Smartphonehoesjes.nl is een enorm aanbod met voor ieder wat wils.