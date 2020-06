Heb jij een defect Apple-apparaat of is deze beschadigd? Dan wil je je toestel natuurlijk zo snel mogelijk laten repareren, zodat je hem weer zorgeloos kunt gebruiken. Fixers is er voor al je Apple-reparaties en kiest voor hoge kwaliteit en originele Apple-onderdelen.

iPhone- en MacBook reparaties bij Fixers

Fixers is een snel groeiend reparatiebedrijf voor al je Apple-apparaten. Ze beschikken over zeven fysieke winkels. Je kunt hier terecht voor onder andere iPhone- iMac- en MacBook-reparaties. Fixers is een Apple Autorised Service Provider – ofwel AASP – en beschikt over gecertificeerde monteurs die jouw apparaat repareren met originele Apple-onderdelen.

Benieuwd wat Fixers voor jou kan betekenen en hoe ze te werk gaan? Wij hebben de voordelen van Fixers voor jou op een rij gezet. Of check direct zelf de mogelijkheden op de website van Fixers.

Naar de website van Fixers ->

Apple Authorised Service Provider

Omdat Fixers een AASP (Apple Authorised Service Provider) is, zijn zij één van de weinige partijen die namens Apple, reparaties binnen- en buiten de garantie mogen uitvoeren. Daarbij gebruiken ze alleen originele Apple-onderdelen, waardoor jouw Apple-toestellen van hoge kwaliteit blijven. Én je behoudt ook nog eens de fabrieksgarantie als je de reparatie door Fixers uit laat voeren.

Apple levert aan iedere Apple Authorised Service Provider speciale tools om sporen van de reparatie te voorkomen en je apparatuur weer goed te kunnen sluiten. Zo loopt je Apple-apparaat na reparatie zo min mogelijk risico op waterschade.

Verder wordt het toestel voor, tijdens en na de reparatie getest door software die door Apple is ontwikkeld en geleverd. Dit gebeurt zodat eventuele beschadigingen die niet met het blote oog te zien zijn, toch opgespoord kunnen worden. Fixers kan je hierdoor goed adviseren over het wel of niet laten uitvoeren van een reparatie.

Gratis ophaal- en bezorgservice bij Fixers

Nu iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven in verband met het coronavirus, heeft Fixers een gratis ophaal- en bezorgservice gelanceerd. Hiermee bieden zij de mogelijkheid aan consumenten om een defecte iPhone, iMac of MacBook gratis op te laten halen voor reparatie. Het apparaat wordt vervolgens met originele Apple-onderdelen gerepareerd en daarna weer netjes bij jou thuisbezorgd.

Deze service is bedacht om mensen te stimuleren zoveel mogelijk thuis te blijven. Zo loop je geen risico door naar een fysieke winkel te gaan. Het idee is wel om deze service – ook na versoepeling van de maatregelen – in de lucht te houden.

Inmiddels wordt al veel gebruikgemaakt van deze service. Meld je reparatie eenvoudig aan via de website van Fixers. Wanneer de aanmelding is bevestigd, wordt het defecte Apple-apparaat op het adres naar keuze opgehaald en na reparatie weer verzekerd naar je teruggestuurd via PostNL.

Apple reparatie bij Fixers, klaar terwijl je wacht

Indien je wel naar een fysieke winkel wil om je reparatie te laten uitvoeren, kan dat natuurlijk ook. Kom je langs voor een iPhone-scherm reparatie of heeft je toestel een nieuwe accu nodig? Fixers hanteert voor schermreparaties en het vervangen van batterijen een ‘Same day repair-beleid. De reparatie is doorgaans dus klaar terwijl je wacht. Dit is heel vlot vergeleken met de concurrentie, waar doorlooptijd soms oploopt tot wel drie weken.

Meer weten over Fixers? Bekijk snel de mogelijkheden of meld direct je reparatie aan!

Naar de website van Fixers ->