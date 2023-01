De beste Apple Pencil-alternatieven: deze zijn écht de moeite waard

De Apple Pencil is een uitstekende stylus, maar is wel behoorlijk duur. Geen nood, want iPhoned laat je de beste Apple Pencil-alternatieven zien!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste Apple Pencil-alternatieven

Met een Apple Pencil bedien je de iPad met een stylus in plaats van je vingers. Dit heeft verschillende voordelen. Zo zit je scherm niet meer onder de vingerafdrukken en je kunt onderdelen op je tablet preciezer aantikken.

Je kunt de Pencil ook gebruiken om handgeschreven aantekeningen te maken. Daarnaast is de stylus natuurlijk een must voor creatievelingen. Tekenen en schetsen op een iPad gaat natuurlijk het makkelijkst met een stylus.

Toch zorgt de prijs van de Apple Pencil vaak nog voor een obstakel. Zo kost de Apple Pencil 1 bij Apple nu 119 euro. De Apple Pencil 2 is nog wat duurder, daar moet je 149 euro voor neerleggen.

Gelukkig zijn er inmiddels verschillende alternatieven voor de Apple Pencil beschikbaar. En het mooie hiervan is: ze zijn vaak een stuk goedkoper. Wij hebben er drie (met de beste prijs) voor je op een rij gezet!

Let op! Check altijd of deze alternatieve pencils geschikt zijn voor jouw iPad. Niet alle pencils werken op alle tablets. Deze informatie vind je altijd in de beschrijving van de online winkel.

Het beste alternatief voor Apple Pencil: Logitech Crayon

De Logitech Crayon is het beste alternatief voor de Apple Pencil. Deze nogal kleurige versie van de Apple-stylus is een uitstekende keuze. In onze Logitech Crayon-review schreven we al eerder:

Het is jammer dat drukgevoeligheid ontbreekt en het design er zeker in vergelijking met Apples alternatief wat minder strak uitziet, maar zeker voor een adviesprijs van rond de 70 euro is dit voor veel mensen ruim voldoende.

De Logitech Crayon heeft een aluminiumbehuizing, met een brede grip. De stylus voelt hierdoor stevig aan en de felle oranje rubberen accenten geven het pennetje een kindvriendelijk uiterlijk. De Crayon maakt onmiddellijk verbinding met de iPad: even inschakelen en tekenen maar. De Crayon doet 7,5 uur met één acculading.

De beste koop: Adonit Neo

De Adonit Neo is een prima stylus voor iemand die de Logitech Crayon nog net iets te duur vindt. Met deze stylus kun je 9 uur vooruit op een acculading. Hij is erg nauwkeurig en heeft een hele fijne punt. Hierdoor voelt hij ook als een echte pen.

Verder is hij erg makkelijk in gebruik. Je hoeft niet eens verbinding te maken via bluetooth, maar je kunt hem meteen gebruiken door op de Power-knop te drukken. Overigens kun je de Adonit Neo magnetisch vastklikken op je iPad, net als een Apple Pencil 2. Opladen doe je wel met een kabeltje.

Beste budgetkoop: Hommie Pencil en Tikkens Stylus Pen

Voor de beste budgetkeuze hebben we niet één, maar twee aanraders. Dit zijn de Hommie Pencil en de Tikkens Stylus Pen. Deze betaalbare Apple Pencil-alternatieven zijn dan ook prima om eerst eens te proberen of een stylus wel iets voor jou is, voordat je een duurdere Apple Pencil koopt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met een acculading kan de Hommie Pencil 20 uur continu gebruikt worden. Volledige opladen duurt slechts 1,5 uur. Je hoeft de pencil niet via bluetooth te verbinden met je iPad, alleen het scherm aanraken en hij is klaar voor gebruik.

Met één batterijlading houdt de Tikkens Stylus Pen het wel tot 15 uur vol. Opladen doe je met de meegeleverde micro-usb-kabel. De Tikkens Stylus lijkt overigens veel op de Apple Pencil 1, maar dan met een extra knopje.

Deze functies mis je bij de Apple Pencil-alternatieven

De meeste functies werken op de Apple Pencil-alternatieven hetzelfde als bij de echte Apple Pencil. Een ding die de alternatieven niet hebben is drukgevoeligheid. Bij de Apple Pencil registreert de stylus hoe hard je op de pen drukt. Dit is vooral fijn bij tekenen waarmee je makkelijk dikke en dunne lijnen kunt trekken.

De alternatieven doen dit op een andere manier. Wanneer je de stylus schuiner houdt wordt de getrokken lijn dikker. Houd je de pen rechter, dan wordt de lijn dunner.

Natuurlijk zitten er meer verschillen tussen de goedkope pencils. Zo laad je een Apple Pencil 2 op door hem op de magnetische rand te klikken van je tablet. De Apple Pencil-alternatieven hebben deze mogelijkheid niet.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.