iCloud+, Apple TV+ & Music: zo krijg je ze samen goedkoper met Apple One

Gebruik je meerdere diensten van Apple, zoals Apple TV Plus én iCloud Plus? Of ben je een echte media-geek en kijk je enorm veel films én luister je veel muziek? Dan is het misschien beter om over te stappen op Apple One. Lees hier waarom.

Apple One: één abonnement voor meerdere diensten

Met een abonnement op Apple One krijg je meerdere diensten voor één prijs. Maar hoeveel geld kan je hiermee precies besparen? Dit hangt vooral af van welke diensten je allemaal nu al los van elkaar gebruikt.

Met Apple One heb je één abonnement voor Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade (en iCloud+). Ook krijg je daarbij gratis 50GB opslagruimte in iCloud voor je Apple-apparaten. Dit kost maar 14,95 euro per maand. Met een gezin betaal je 19,99 euro per maand. Voor dat bedrag kan je met vijf personen van alle diensten genieten met losse accounts én krijg je 200GB aan opslag.

In dit artikel leggen we je uit waarom deze diensten het waard zijn om Apple One te nemen. Als je je op Apple One abonneert, combineer je alle losse abonnementen en bespaar je alles bij elkaar 6 euro. Voor 14,95 euro per maand krijg je dus alle onderstaande abonnementen in één!

Apple Music: alle muziek op één plek

Apple Music is een streamingdienst voor muziek net zoals Spotify, maar dan van Apple. Hier staan maar liefst 90 miljoen nummers op, om meteen te luisteren. Je luistert de muziek dus online, maar je kan de nummers ook zonder meerprijs downloaden voor onderweg. We hebben wat handige functies van Apple Music in je all inclusive Apple One-abonnement op een rij gezet.

Lossless audio . Met Apple Music luister je naar Lossless audio. Hiermee stream je muziek in de allerhoogste kwaliteit.

. Met Apple Music luister je naar Lossless audio. Hiermee stream je muziek in de allerhoogste kwaliteit. Spatial Audio . Dolby Atmos heeft speciale 3D-techniek ontwikkeld om muziek te kunnen horen in 360 graden. Apple Music beschikt hierover onder de naam Spatial Audio.

. Dolby Atmos heeft speciale 3D-techniek ontwikkeld om muziek te kunnen horen in 360 graden. Apple Music beschikt hierover onder de naam Spatial Audio. Speciale aanbevelingen . De redactie en de algoritmes van Apple Music weten na een tijdje precies jouw muzieksmaak en helpen je nieuwe muziek ontdekken.

. De redactie en de algoritmes van Apple Music weten na een tijdje precies jouw muzieksmaak en helpen je nieuwe muziek ontdekken. Zonder reclame. Je luistert met Apple Music (en dus via Apple One) naar muziek zonder onderbrekingen van vervelende reclames.

Met Apple TV+ stream je zo veel mogelijk films en series

Tegenwoordig kan je alles streamen wat je maar wilt. Zo ook films, series en documentaires. Apple TV+ is een speciale streamingdienst voor video’s mét eigen gemaakt materiaal. Apple koopt dus niet zomaar films en series op. Nee, het bedrijf produceert ze zelf voor dit kanaal. Met Apple One krijg je naast Apple Music ook Apple TV+. Een bekende hitserie is bijvoorbeeld Ted Lasso. Binnenkort komt er ook een vijfdelige dino-serie met David Attenborough aan.

CODA, een film geproduceerd door Apple die via Apple One en Apple TV+ te bekijken is, won zelfs een tijdje terug de Oscar voor Beste film! Deze film, die gaat over een slechthorend gezin en één horend kind, is de eerste film van een streamingdienst die deze prestigieuze Academy Award heeft gewonnen. Met Apple One (en dus Apple TV+) haal je dus niet alleen heel veel films en series binnen, ze zijn ook nog eens van een uitstekende kwaliteit!

Apple Arcade: gamen totdat je niet meer kan

Ben je meer van het doen dan van het kijken? Goed nieuws! In het abonnement van Apple One zit namelijk ook Apple Arcade! Met deze dienst krijg je een verzameling aan mobiele games en klassiekers uit de App Store. Je krijgt toegang tot meer dan 200 spellen op je iPhone. Elke week worden er nieuwe games en updates aan Apple Arcade toegevoegd.

Je kan de games zelfs met een externe controller spelen! Leer schaken of speel golf. Of ben je meer van de (mobiele) klassiekers als Angry Birds en Pac-Man? Ook deze zitten bij de dienst. Apple Arcade is net zoals Apple Music en Apple TV+ inbegrepen bij Apple One, hét overkoepelende abonnement voor media.

Apple One biedt meer dan alleen media

Naast al deze media krijg je bij Apple One ook nog eens iCloud+. Apple biedt iedereen met een Apple ID gratis toegang tot iCloud. Hier kan je al je eigen media mee synchroniseren. Je krijgt dan 5GB. Wil je meer opslag? Dan moet je een abonnement nemen op iCloud+ via Apple One.