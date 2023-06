iPhone 14 in prijs gedaald: hier is het toestel het goedkoopst

Ben je op zoek naar een nieuw toestel of is je abonnement bijna verlopen? Dan hebben we goed nieuws! Op dit moment is de iPhone 14 flink in prijs gedaald. iPhoned heeft daarom de beste iPhone 14-aanbiedingen voor jou op een rij gezet.

De iPhone 14 in het kort

Met zijn 6,1 inch oled-scherm is de iPhone 14 hét perfecte instapmodel voor de Apple-liefhebber. Het toestel is voorzien van een A15 Bionic-chip en een 12-megapixel dual camera. Dankzij de verbeterde selfie camera met autofocus schiet je de mooiste plaatjes. Naast de selfie camera is de TrueDepth-camera ook voorzien van een aantal nieuwe features. Zo zorgt de verbeterde autofocus voor super scherpe foto’s en de ‘Filmmodus’ voor nog scherpere video’s. Schiet je trouwens regelmatig video’s? Kijk dan zeker eens naar de ‘Actiemodus’ deze zorgt namelijk voor een nóg betere beeldstabilisatie.

Daarnaast kan je met een volle batterij tot 20 uur lang kijken naar al je favoriete films en series. Dankzij het herontwerp is de achterkant van het toestel daarnaast een stuk gemakkelijker te repareren. De glazen achterkant van het toestel is namelijk in zijn geheel af te nemen. Dit is natuurlijk super handig wanneer je nog wel eens je toestel wil laten vallen en niet de hoofdprijs wil betalen voor de reparatie van je nieuwe iPhone 14.

De iPhone 14 is leverbaar in zes verschillende kleuren: lichtblauw, lila, middernacht, wit, geel en rood. Je hebt daarbij de keuze uit een opslagcapaciteit van 128GB, 256GB en 512GB. Op dit moment is de iPhone 14 het goedkoopste wanneer je deze aanschaft bij Amazon. Je betaalt dan 855 euro voor het losse toestel. Dat is een besparing van maar liefst 161 euro op de adviesprijs.

De beste iPhone 14-aanbiedingen bij providers – tot 77 euro goedkoper

Natuurlijk kan je er ook voor kiezen om het toestel te bestellen bij een provider. Je kunt daarmee flink besparen op de toestelprijs. Zo haal je nu de iPhone 14 bij KPN in huis met 87 euro voordeel, de losse toestelprijs is dan 768 euro. Heb je liever Vodafone als provider dan betaal je 792 euro voor je iPhone 14, een besparing van 63 euro op de losse toestelprijs.

Bij zowel Tele2 als T-Mobile bespaar je nu 27 euro op de toestelprijs. Daar betaal je nu 828 euro voor het losse toestel. Ook leuk: bij alle providers ontvang je nu 6 maanden gratis Apple Music en 3 maanden Apple TV+ cadeau.

De totale toestelkosten blijven bij providers altijd hetzelfde, deze zijn namelijk niet afhankelijk van de grootte van het abonnement. Het maakt daarbij dus niet uit of je een bundel neemt van 1GB of kiest voor unlimited data.

De beste iPhone 14-aanbiedingen bij webshops – bespaar tot 327 euro

Schaf je jouw nieuwe iPhone liever aan via een webshop zoals Belsimpel, Mobiel.nl of GSMweb? Dat kan natuurlijk ook! Het is voornamelijk interessant wanneer je een grootverbruiker bent qua mobiele data en belminuten. Hier geldt namelijk hoe groter de bundel, des te minder je gaat betalen voor je nieuwe iPhone 14.

iPhone 14 met KPN-abonnement bij GSMweb – bespaar tot 327 euro

Kies je voor een KPN-abonnement bij GSMweb, dan bespaar je tot 327 euro. Je betaalt dan voor het toestel 528 euro. Ook in het bezit van internet thuis van KPN? Dan ontvang je nog eens 7,50 euro korting op je abonnement en 5 euro korting op het entertainmentpakket.

iPhone 14 met Vodafone-abonnement bij GSMweb – bespaar tot 327 euro

Ben je op zoek naar een abonnement van Vodafone? Dan bespaar je tot 327 euro op je nieuwe iPhone 14 wanneer je deze bestelt bij GSMweb. Je betaalt dan voor het losse toestel 528 euro. Heb je ook digitale tv van Ziggo, dan krijg je ook nog dubbele data en extra korting.

iPhone 14 met T-Mobile-abonnement bij GSMweb – bespaar tot 219 euro

Combineer je de iPhone 14 met een T-Mobile-abonnement bij GSMweb, dan bespaar je 219 euro. Voor het toestel betaal je los dan 636 euro. Heb je daarnaast meerdere mobiele abonnementen van T-Mobile of T-Mobile thuis? Dan ontvang je ook nog eens tot 12.50 euro korting per maand.

iPhone 14 met Tele2-abonnement bij GSMweb – bespaar tot 89 euro

Bij de aanschaf van de iPhone 14 in combinatie met een Tele2-abonnement bij GSMweb bespaar je 89 euro. Je betaalt dan 708 euro voor het toestel. Heb je ook al een Tele2-abonnement of T-Mobile thuis? Dan ontvang je nog eens 5 euro extra korting per maand op internet voor thuis.