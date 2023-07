De 5 beste iPad-aanbiedingen van juli 2023

De iPad is een enorm populaire tablet onder zowel Apple- als Android-liefhebbers. Maar welke past het beste bij jouw wensen? iPhoned heeft de vijf populairste iPads met daarbij de beste aanbiedingen voor je op een rij gezet. Lees snel verder om te ontdekken welke iPad het beste bij je past!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPad in het kort

De iPad-lijn van Apple bestaat uit vier verschillende modellen: de iPad Pro, iPad Air, iPad mini en de ‘gewone’ iPad. De Apple iPad is herkenbaar aan het slanke design en de krachtige processor. De mogelijkheden zijn daardoor voor deze tablet oneindig.

Zo kan je bijvoorbeeld video’s bewerken, gamen of natuurlijk jouw favoriete films en series streamen. Daarnaast zijn er diverse accessoires beschikbaar zoals een Magic Keyboard of Magic Mouse waardoor je de iPad ook prima als laptop kunt gebruiken. Nieuwsgierig geworden naar welk model nu het beste bij jou past? Lees dan snel verder!

1. iPad (2021)-aanbiedingen: vanaf 353 euro

Ben je op zoek naar een instapmodel iPad en wil je niet de hoofdprijs betalen? Dan is de standaard iPad de beste keuze voor jou! Dit instapmodel is voorzien van een A13 Bionic-chip die we ook kennen van de iPhone 11. Deze chip zorgt ervoor dat het model 20% sneller is dan zijn voorganger uit 2019.

De iPad (2021) onderscheidt zich van andere iPads door de thuisknop met Touch ID die we ook terug zien op de iPhone SE-modellen. Verder is de tablet voorzien van een 10,2-inch scherm met een resolutie van 2160×1620 pixels en een 12-MP groothoekcamera.

Goed om te weten: deze iPad biedt alleen ondersteuning voor de 1e generatie Apple Pencil. Je hebt de keuze uit twee verschillende kleuren: spacegrijs en zilver. Verder wordt de iPad geleverd met een opslagcapaciteit van 64GB of 256GB.

2. iPad Air (2022)-aanbiedingen: vanaf 655 euro

De iPad Air 2022 is voor velen de ideale iPad. Deze tablet biedt meer opties dan het ‘reguliere’ model maar heeft daarbij niet het duurdere prijskaartje van de Pro-modellen. In 2022 bracht Apple de nieuwste variant uit van deze iPad Air. Bij de update kreeg de tablet hetzelfde uiterlijk als de iPad Pro, namelijk: zonder thuisknop en met smallere randen om het scherm.

Verder werd de iPad voorzien van een M1-chip en usb-c-aansluiting. In plaats van Face ID maakt Apple op deze iPad nu gebruik van Touch ID die geïntegreerd is in de aan/uit-knop. De tablet is leverbaar in vijf vrolijke kleuren waarbij je de keuze hebt uit een opslagcapaciteit van 64GB of 256GB. Wil je jouw iPad veel gaan gebruiken voor het bewerken van foto’s en het draaien van grafische programma’s? Dan is de iPad Pro misschien meer geschikt voor jou!

3. iPad (2022)-aanbiedingen: vanaf 520 euro

Heb je liever een nieuwer model dan de iPad uit 2021? Dan kan je het beste een keer naar de iPad 2022 kijken. Deze tablet heeft een aantal vernieuwingen ten opzichte van het model uit 2021. Naast een groter 10,5-inch display is dit model ook voorzien van een A14 Bionic-chip (die we kennen van de iPhone 14), usb-c-aansluiting en is er ondersteuning aanwezig voor 5G.

Heb je al een Apple Pencil 1e generatie? Dan moet je een los opzetstukje kopen om deze op te kunnen laden bij je nieuwe iPad. Er is daarnaast helaas nog steeds geen ondersteuning voor de Apple Pencil 2e generatie. Deze nieuwe iPad is leverbaar in 4 verschillende kleuren waaronder een zonnige gele kleur. Je hebt daarbij de keuze uit een opslagcapaciteit van 64GB of 256GB. Je haalt deze tijdelijk vanaf 519,99 euro in huis.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. iPad Pro (2022)-aanbiedingen: vanaf 949 euro

De krachtigste iPad van dit moment is de iPad Pro uit 2022. Deze krachtpatser is uitgerust met een M2-chip die we ook terugvinden in de MacBook Air 2022. Deze M2-chip is volgens Apple maar liefst zo’n 15 tot 60 procent sneller dan bij de vorige versies van de iPad Pro.

Dit zal je vooral merken wanneer je aan de slag gaat met zwaardere bewerkingsprogramma’s zoals Final Cut Pro. Bij dit model heb je de keuze uit twee verschillende formaten: 12,9-inch en 11-inch.

Een andere nieuwe functie die toegevoegd is aan deze iPad is ‘Apple pencil hover’. Met deze functie detecteert jouw iPad Pro de Apple Pencil 2 wanneer deze zich minder dan 12mm boven het scherm bevindt. Je krijgt dan een preview op het scherm te zien voordat je daadwerkelijk het scherm aanraakt met de pencil. Deze functie is vooral handig wanneer je veel gebruik maakt van tekenprogramma’s zoals Procreate of Adobe Fresco.

De iPad Pro 2022 is leverbaar in de kleuren spacegrijs en zilver. Je hebt daarbij de keuze uit vijf verschillende opslagcapaciteiten: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB en 2TB. Tijdelijk haal je de iPad vanaf 949 euro in huis bij Phonemarket.

5. iPad Mini (2021)-aanbiedingen: vanaf 544 euro

Met de iPad mini heb je op dit moment Apple’s kleinste iPad in handen. Deze tablet is uitgerust met een lcd-scherm van 8,3-inch en 2266 bij 1488 pixels. Verder is het model voorzien van een A15 Bionic-chip waardoor deze iPad ook geschikt is voor zwaardere grafische taken of het spelen van games.

Op de achterkant van de tablet vinden we twee sensoren van 12-MP. Daarmee kan je ook foto’s schieten in een wijdere hoek. Dankzij het compacte formaat is de iPad mini de perfecte tablet om mee te nemen zodat je ook onderweg kunt genieten van jouw favoriete films en series. De iPad is leverbaar in 4 verschillende kleuren: paars, roze, sterrenlicht (zilver) en spacegrijs. Je hebt daarbij de keuze uit twee verschillende opslagcapaciteiten 64GB en 256GB.