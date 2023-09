Apple-event 2023: dit gebeurde er vorig jaar (ADV)

Vorig jaar rond deze tijd vond hét Apple-event van het jaar plaats. Wij blikken graag nog even terug naar het moment dat de iPhone 14-serie gepresenteerd werd. Dit is wat er vorig jaar op het Apple-event gebeurde.

Het Apple-event van september 2022

Rond september 2022 organiseerde Apple hét evenement waar iedere Apple-liefhebber het hele jaar naar uitkijkt. Apple kwam met leuke nieuwtjes en een flink aantal producten werd gepresenteerd, waaronder nieuwe iPhones, Watches en AirPods. Wij vertellen je wat er vorig jaar tijdens het Apple-event gebeurde.

Verschillen in grootte

De paradepaardjes van 2022 waren de iPhone 14-toestellen. Er kwam geen mini meer, maar een iPhone 14 Plus: een grotere versie van het instapmodel. Hij kreeg een 6,7 inch-scherm in plaats van 6,1 inch-scherm mee, net zoals de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max.

Zodra een toestel groter is, is er ook meer ruimte voor de accu. Daar maakte Apple zeker gebruik van, want met de iPhone 14 Plus kijk je zo’n 6 uur langer naar je favoriete films en series. Hetzelfde geldt voor de iPhone 14 Pro Max die ongeveer dezelfde accucapaciteit heeft, maar door een energiezuinigere chip gaat die nóg beter met die capaciteit om.

Verbeterde chip onder de motorkap

Elk jaar kwam Apple bij nieuwe iPhones ook met een nieuwe chip. Bij de iPhone 14-serie besloot de fabrikant het over een andere boeg te gooien. De iPhone 14 (Plus) moet het nog met de ‘oude’ A15 Bionic-chip doen, die ook al in de iPhone 13 Pro (Max) gebruikt werd. Gelukkig heeft Apple hier wel nog eens een blik op geworpen en heeft-ie een update gekregen.

Het nieuwe Dynamic Island

Nieuw was het Dynamic Island. Dat verving op de iPhone 14 Pro (Max) eindelijk de grote notch. De nieuwe ovale balk is contextgevoelig: afhankelijk van wat je met je iPhone doet, verandert dit ‘eiland’ van weergave.

Belt iemand je, dan zie je dat hier verschijnen. Tijdens het koken een timer aangezet? Dan telt die hier af. Ook een achtergrondactiviteit, zoals het afspelen van muziek, wordt hier getoond. Hij is interactief, dus je kunt je muziek bedienen zonder de app die je op dat moment geopend hebt te verlaten.

Camera-upgrade van het jaar

In de iPhone 13 Pro (Max) was hij al ontzettend krachtig, maar volgens Apple is de nieuwe A15-chip 18 procent sneller dan de oude variant. De iPhone 14 Pro en 14 Pro Max kregen wel een gloednieuwe processor: de A16 Bionic. Die is uiteraard weer een stukje krachtiger én energiezuiniger dan de voorganger.

Zoals elk jaar kreeg ook de camera weer een upgrade. Apple heeft daarbij de focus vooral op de iPhone 14 Pro (Max) gelegd, want daarmee schiet je voor het eerst kiekjes met een resolutie van 48 megapixel. Oudere toestellen – en ook de iPhone 14 (Plus) – maken foto’s met 12 megapixel-lenzen.

Door pixel-binning worden die 48 pixels samengevoegd tot 12 megapixels. Het resultaat is een foto met daarin meer details en kleuren die beter overeenkomen met de realiteit. De iPhone 14 en 14 Plus-camera kreeg niet zo’n grote upgrade, maar schiet wel betere kiekjes bij weinig licht dan zijn voorganger.

