Apple Days gestart bij MediaMarkt: hoge kortingen voor de echte Apple-fan

De Apple Days zijn van start gegaan bij MediaMarkt. Tijdens deze actieperiode tik je jouw favoriete Apple-producten nu extra voordelig op de kop. iPhoned heeft voor jou de beste aanbiedingen op een rij gezet!

Hoge kortingen

MediaMarkt is een geautoriseerd verkooppunt van Apple-apparatuur, en dus altijd een goede keuze! Mocht je vragen hebben over een MacBook of iPhone dan kan je altijd terecht bij één van de 50 fysieke winkels om in contact te komen met een Apple-specialist die je graag verder helpt.

Van donderdag 19 januari tot zondag 22 januari 23:59 staat MediaMarkt in het teken van de Apple Days. Tijdens deze kortingsdagen scoor je jouw favoriete Apple-gadgets met extra hoge kortingen. Je hoeft hier niet specifiek voor naar de winkel want de acties gelden ook in de webshop. Maar wees er wel snel bij, want tijdens de Apple Days geldt: OP=OP

De beste iPhone-deals

Ben je toe aan een nieuwe iPhone? Dan hebben we goed nieuws voor je. MediaMarkt biedt tijdens de Apple Days hoge kortingen aan op diverse iPhones. Zo haal je al de splinternieuwe iPhone 14 of zijn voorganger de iPhone 13 met een flinke korting in huis.

De beste Apple Watch-deals

Bij MediaMarkt kan je als Apple-liefhebber natuurlijk ook terecht voor de nieuwste Apple Watches. Je hebt de keuze tussen de Apple Watch Series 8 en de Apple Watch SE 2022. Eerstgenoemde is het standaardmodel Apple Watch: hij heeft een always-on-scherm, hartslag- en bloedzuurstofmeter, ecg, en houdt het vrouwelijke cyclus bij met twee nauwkeurige thermometers. De Apple Watch SE is het goedkope instap-sporthorloge. Deze bevat alleen een hartslagmeter, maar houdt dankzij verschillende andere sensoren net zo goed je prestaties bij!

AirPods-deals

Ben je op zoek naar nieuwe oordopjes? Dan zijn de AirPods zeker de beste optie in combinatie met je andere Apple-devices. Verbinden met je Mac, iPhone of iPad werkt vrijwel automatisch dankzij de H1- of H2-chip. Ben je klaar met luisteren? Dan laadt je de oordopjes op in de meegeleverde oplaadcase zodat je altijd onderweg kan genieten van je muziek. Check hieronder snel de beste AirPods-aanbiedingen!

MacBook-aanbiedingen

Mocht je een nieuwe MacBook Air of MacBook Pro aan willen schaffen dan is nu een heel goed moment. Tijdens de Apple Days scoor je diverse MacBooks namelijk met fikse kortingen die op kunnen lopen tot wel 320 euro.

iPad-aanbiedingen

De reguliere iPad 2021 is op dit moment nog steeds de populairste Apple-tablet. Met deze tablet kan je surfen, streamen en gamen. Daarnaast biedt deze iPad ondersteuning voor de 1e generatie Apple Pencil waardoor je er ook creatief mee aan de slag kan. Deze en de geavanceerde iPad Air 2022 met M1-chip schaf je nu extra voordelig aan bij MediaMarkt.

Mac Studio-aanbieding

Werk je veel thuis en heb je liever geen tablet of laptop? Heb je al een scherm, toetsenbord en muis? Dan is de Mac Studio dé Mac voor jou. Deze Apple-desktop is de krachtigste Mac van het moment. Met de M1 Max-chip kun je razendsnel films monteren in Final Cut Pro, foto’s bewerken in Pixelmator Pro of een podcast opnemen in Logic. Of alles tegelijk – want zo snel is de Mac Studio. Daarnaast heb je een hoop aansluitingen voor randapparatuur. Hieronder vind je de deal.

Accessoires-deals

Naast de deals op de bekende Apple-apparatuur zijn er ook nog meer interessante aanbiedingen tijdens de Apple Days. Hieronder hebben we nog een aantal handige accessoires voor je op een rij gezet. Die komen handig uit als je moet thuiswerken bijvoorbeeld.