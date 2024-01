Apple Days gestart bij MediaMarkt: hoge kortingen voor de echte Apple-fan

De Apple Days zijn gestart bij MediaMarkt! Voor de trouwe Apple-fans zitten er weer een aantal mooie aanbiedingen tussen. iPhoned heeft de beste deals voor je op een rijtje gezet!

Apple Days bij MediaMarkt

Van vrijdag tot en met zondag 21 januari profiteer je van extra voordeel op jouw favoriete Apple-producten. Geen zin om de deur uit te gaan in de kou? Goed nieuws! De acties gelden zowel in de winkel als in de webwinkel. Wees er wel snel bij, want tijdens de Apple Days van MediaMarkt geldt: OP=OP.

AirPods 2: nu met 34 euro voordeel

Ondanks dat de AirPods 2 (2e generatie) alweer een tijd geleden zijn uitgebracht kunnen de oordopjes in 2024 nog prima mee. Ben je op zoek naar nieuwe oordopjes sla dan nu je slag! Tijdens de Apple Days haal je ze namelijk met 34 euro voordeel in huis. Daardoor kosten deze AirPods 2 nog maar 115 euro.

Zijn de AirPods helemaal opgeladen dan geniet je tot wel 5 uur lang onderweg of thuis van jouw favoriete muziek. Zijn ze leeg? Dan laad je ze vanzelf op in de meegeleverde oplaadcase. Na 15 minuten opladen kun je weer 3 uur verder met deze oordopjes.

iPhone 14 128 GB: nu met 30 euro voordeel

Is jouw iPhone toe aan vervanging en wil je niet gelijk de hoofdprijs betalen? Bij MediaMarkt schaf je de iPhone 14 tijdens de Apple Days nu aan voor 769 euro. Dat is een voordeel van 30 euro. Het toestel is uitgerust met een 6,1 inch-scherm en een 12 megapixel dual-camera waarbij je foto’s schiet in hoge kwaliteit. Naast een lange batterijduur is het toestel ook nog eens voorzien van de krachtige A15 Bionic-chip die kennen van de iPhone 13.

Bij de aanschaf van een nieuwe iPhone 14 heb je de keuze uit de volgende zes kleuren: zwart, wit, blauw, paars, rood en geel. Natuurlijk kun je bij MediaMarkt ook terecht voor een hoesje om jouw nieuwe iPhone te beschermen. Deze scoor je hier met extra voordeel.

Watch Series 9: nu met 50 euro voordeel

Met de Watch Series 9 heb je de nieuwste smartwatch van Apple in handen. Deze watch beschikt over de nieuwe S9-chip die gebaseerd is op de A15 Bionic-chip die we ook kennen uit de iPhone 13 en 14. Dit betekent dat de smartwatch tot wel 60 procent sneller is dan zijn voorganger en ook nog een stuk energiezuiniger.

Qua design zien we verder niet veel wijzigingen. Het scherm is nog net zo groot en de behuizing beschikt nog steeds over afgeronde hoeken. De Watch is leverbaar in een aantal vrolijke kleuren en een nieuwe kleur: roze. Wil jij deze nieuwe Apple Watch aanschaffen? Op dit moment profiteer je van 50 euro voordeel wanneer je deze koopt tijdens de Apple Days. Je betaalt dan 429 euro voor deze smartwatch.

iPad 2022: nu met 70 euro voordeel

Natuurlijk kun je ook bij MediaMarkt terecht voor de beste iPad-deals. De iPad 2022 haal je nu met 70 euro voordeel in huis. Je betaalt voor deze tablet dan 529 euro. Deze nieuwste variant van het instapmodel beschikt over een 10,5-inch display en ondersteuning voor usb-c. Wat betreft het ontwerp lijkt dit model met zijn vlakke randen erg op de iPad Pro 2022 en de iPad Air 2022.

De tablet komt met de A14 Bionic-chip die je ook terugzag in de iPhone 12. Daardoor is dit model net weer een stukje sneller dan zijn voorganger. Andere vernieuwingen zijn de 12 megapixel frontcamera met Center Stage. Deze frontcamera levert foto’s in de hoogste kwaliteit en kan daarnaast 4K-video’s schieten. De tablet is leverbaar in diverse kleuren: blauw, roze, zilver en geel. Maak je veel gebruik van videobewerkingsprogramma’s of andere zwaardere grafische programma’s? Dan is de iPad Pro 2022 misschien een betere optie. Deze supersnelle tablet is leverbaar in twee verschillende formaten, namelijk: 11-inch en 12,9-inch. Het voordeel loopt bij deze tablet tijdens de Apple Days op tot 200 euro.

MacBook Air 2022: met 90 euro voordeel

De MacBook Air 2022 kreeg een geheel nieuw en dunner ontwerp. Met zijn 11,3 mm randen en 1,2 kilo is dit de perfecte compacte laptop om onderweg mee te nemen. Dankzij de M2-chip is de laptop ook nog eens een stuk energiezuiniger en maar liefst 18 procent sneller geworden. Naast deze vernieuwingen is de laptop ook weer voorzien van de bekende (en veilige!) MagSafe-aansluiting voor het opladen.

Met een compleet opgeladen accu gaat de laptop tot wel 18 uur mee. het standaard model komt met 8 GB aan werkgeheugen en 256 GB aan opslagcapaciteit. Deze MacBook Air 2022 haal je nu in huis voor 1099 euro.

Niet gevonden wat je zocht?

Heb je ondanks deze Apple-deals niet gevonden wat je zocht? MediaMarkt biedt tijdens de Apple Days nog meer Apple producten aan met hoge kortingen. Deze overige aanbiedingen kun je hier vinden.