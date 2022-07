Apple CarPlay inbouwen: dit zijn de 3 beste systemen (onder de 400 euro)

Heeft je auto geen CarPlay, maar zou je dat stiekem wel willen? Dan hebben wij de oplossing! Dit zijn de drie beste Apple CarPlay-systemen onder de 400 euro die je zelf kunt inbouwen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple CarPlay inbouwen: de 3 beste systemen

Vrijwel bij alle recente auto’s is CarPlay (en Android Auto) een optie. Maar wat als je een oudere auto hebt, zónder CarPlay? Ook dan is er een optie, maar je moet wel een aantal zaken in je achterhoofd houden. Wij vertellen waar je bij het inbouwen op moet letten en laten je ook de top 3 van de beste Apple CarPlay-systemen zien. En dat voor elk budget!

1. Pioneer SPH-DA160DAB

Deze Pioneer (6,8 inch scherm) past in een dubbel DIN (2-DIN) slot en is redelijk eenvoudig in te bouwen. Hij heeft ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto. Verder beschikt hij over bluetooth en heeft deze Pioneer digitale radio met DAB / DAB+. Je hebt daarvoor dan wel een optionele DAB-antenne nodig.

Verder kun je natuurlijk handsfree bellen, kaarten gebruiken en berichten openen met spraakcommando’s. De Pioneer reageert vlot tijdens gebruik en heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding (379 euro).

2. Boscer Autoradio Universeel

Deze Boscer (104,95 euro) heeft een scherm van 7 inch en je verbindt je iPhone met een kabeltje. Naast Apple Carplay en Android Auto heeft deze radio ondersteuning voor bluetooth, USB, aux, SD-kaarten en FM-radio. Sluit je de iPhone, dan kun je onder andere routebeschrijvingen opvragen, telefoongesprekken voeren, berichten versturen (en ontvangen) en naar muziek luisteren.

De radio heeft een dubbel DIN-aansluiting en is vrij eenvoudig aan te sluiten. De autosystemen van Boscer zijn prima wanneer je niet veel wilt uitgeven, maar toch Apple CarPlay in je auto wilt inbouwen.

3. ATOTO F7 XE

Heb je een oudere auto met een enkele DIN (1-DIN)? Dan biedt deze autoradio met CarPlay uitkomst. De ATOTO F7 XE (349 euro) heeft een 8-inch scherm en ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto.

De ATOTO kun je draadloos en bekabeld gebruiken. Uiteraard kun je ook handsfree bellen en muziek streamen. Hij heeft een ingebouwde FM/AM-radioruner en ruimte voor een microSD-kaart. Verder beschikt de ATOTO over twee usb-aansluitingen en weet hij raad met externe schijven tot 2TB.

Omdat dit een van de universele systemen met Apple CarPlay is, heb je voor het inbouwen soms extra accessoires nodig. Meer informatie vind je via een site van het merk op Amazon.

Apple CarPlay systemen inbouwen: hier moet je op letten

Er zit behoorlijk wat verschil in Apple CarPlay-systemen die je zelf kunt inbouwen. Je auto moet natuurlijk wel geschikt zijn om de nodige aanpassingen te ondergaan. Er zit ook een groot verschil in schermgrootte en opties.

Het belangrijkste is dat je auto de ruimte moet hebben om het systeem in te bouwen. Je plaats het CarPlay-systeem namelijk op de plek van de autoradio. Je hebt systemen voor 2-DIN en het oudere 1-DIN.

Bij CarPlay-systemen met 1-DIN steekt het scherm vaak wel wat uit. 1-DIN (enkel DIN) zijn autoradio’s met een formaat van 180x50x150mm. Bij 2-DIN zijn de autoradio’s twee keer zo groot, namelijk 180x100x150mm. Check daarom vooraf welke versie jij nodig hebt.

Het inbouwen van Apple CarPlay-systemen is vaak prima zelf te doen, maar je kunt uiteraard ook bij een garage langs om het te laten doen. Houd er dan wel rekening mee dat er kosten aan verbonden zijn.

Let op: hoe nieuwer je auto (zonder CarPlay) is, des te moeilijker het waarschijnlijk wordt om je autoradio te vervangen.

Vergeet ook niet dat je altijd je iPhone nodig hebt om CarPlay te gebruiken. Vaak gebruiken deze systemen een kabeltje om je iPhone te verbinden. Wil je dat niet? Koop er dan een met draadloze ondersteuning of pak onderstaand artikel er nog even bij. Dan kun je elke Apple CarPlay-systeem draadloos maken.

Lees meer: Dit zijn de beste dongles om je CarPlay draadloos te maken

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.