Is jouw auto niet meer de jongste, maar wil je toch simpel navigeren, onderweg berichtjes sturen en muziek afspelen via CarPlay? Dan is een infotainmentsysteem van Pioneer een slimme keuze.

CarPlay op je iPhone

Apple heeft een besturingssyteem dat speciaal is gemaakt voor infotainmentsystemen in je auto: CarPlay. Het gebruik is heel eenvoudig. Sluit je iPhone aan op een apparaat dat overweg kan met CarPlay en je kunt direct aan de slag. Het touchscreen toont de beschikbare apps, zoals Apple Music, WhatsApp en natuurlijk Kaarten. Daarmee navigeer je eenvoudig naar je bestemming.

Een groot voordeel van CarPlay is dat alle apps gewoon op je iPhone draaien. Je kunt ze daarom eenvoudig bijwerken en hebt geen last van bijvoorbeeld verouderde plattegronden. Je bespaart bovendien veel tijd en geld omdat je niet langs de dealer hoeft voor updates.

De app-iconen in Apple CarPlay zijn verder een stuk groter dan op je iPhone. Zo kun je ze eenvoudig aantikken zonder je ogen van de weg te halen. Dat is natuurlijk een veilig idee. Daarnaast kun je het systeem bedienen met Siri. Je stem is dus voldoende om een adres op te geven of een liedje af te spelen.

Gebruik Apple CarPlay met Pioneer

Zie jij CarPlay wel zitten, maar doet je oudere auto het nog prima? Met een infotainmentsysteem van Pioneer geef je jouw wagen een technologische facelift. Het maakt daarbij niet uit of je auto 5 of 25 jaar geleden zijn eerste ritje maakte. Vrijwel elk voertuig is geschikt voor de systemen van Pioneer. Je hebt alleen ruimte nodig om een autoradio in te bouwen.

Kies dus ook voor leuk, slim én veilig autorijden. Zodra je je iPhone met een Lightning-kabel hebt aangesloten op het systeem, kan de pret beginnen. Op de grote en scherpe schermen van de multimediaspelers van Pioneer geniet je van alles wat CarPlay te bieden heeft.



→ Bekijk de infotainmentsystemen van Pioneer

Pioneer SPH-DA250DAB

Pioneer biedt verschillende van deze systemen aan, die allemaal hun unieke eigenschappen hebben. Het best verkochte model in Nederland is de Pioneer SPH-DA250DAB. Dat is eenvoudig te verklaren. Het mooie 6,8 inch-touchscreen is een perfecte match voor CarPlay. Je speelt simpel muziek af via Apple Music of Spotify en checkt snel en veilig je WhatsApp-berichtjes. Daarnaast is het grote scherm natuurlijk zeer geschikt voor navigatie.

De Pioneer SPH-DA250DAB heeft naast ondersteuning voor Apple CarPlay nog meer geavanceerde functies aan boord. Wat dacht je bijvoorbeeld van DAB+? Dat is een digitale radio-tuner van zeer hoge kwaliteit. Je favoriete zenders hebben nog nooit zo goed geklonken.

Ook bluetooth mag natuurlijk niet ontbreken. Draadloos muziek afspelen of een belletje plegen is daardoor heel gemakkelijk. Wil je zien wat er rond je auto gebeurt? Je kunt zowel een achteruitrijcamera als een naar voren gerichte lens aansluiten op de Pioneer SPH-DA250DAB. Zo heb je altijd een paar extra ogen.

Een leuke bijkomstigheid is dat de infotainmentsystemen van Pioneer ook Android Auto ondersteunen. Dat is Googles variant op Apple CarPlay. Als je ooit een Android-smartphone koopt, hoef je dus geen nieuwe speler aan te schaffen. Je kunt zelfs eenvoudig wisselen tussen beide besturingssystemen. Dat is natuurlijk ook handig als je partner een Android-telefoon heeft.

Apps voor CarPlay

Apple CarPlay biedt veel verschillende apps. De belangrijkste zijn uiteraard navigatie-apps. Met CarPlay heb je de keuze uit diverse opties. Je kunt natuurlijk Apples eigen Kaarten-app gebruiken, maar als je de voorkeur geeft aan Google Maps is dat ook mogelijk. Daarnaast ondersteunt het systeem Waze en Flitsmeister.

Het handige aan Flitsmeister is dat gebruikers informatie kunnen doorgeven. Daardoor krijg je vaak een melding als je op je route een flitser, trajectcontrole of file tegenkomt. Natuurlijk kun je alle navigatie-apps besturen met Siri. Je hoeft je ogen dus niet van de weg te halen.

Snel en veilig een berichtje sturen? Dat kan via WhatsApp of Apples eigen Berichten-app. Je kunt je boodschap gewoon dicteren, eventueel nog aanpassen en vervolgens verzenden. Als je een antwoord krijgt, zal Siri dat aan je voorlezen.

Apple CarPlay is continu in ontwikkeling. Naar verwachting worden de komende jaren steeds meer mogelijkheden toegevoegd. Wil jij klaar zijn voor de toekomst? Kies dan voor de Pioneer SPH-DA250DAB!