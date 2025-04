Apple CarPlay draadloos gebruiken? Buddi Play (2) dongle nu flink goedkoper

Wil je al langer draadloos CarPlay in je auto? Nu is je kans! GSMpunt viert zijn 20-jarig jubileum met 20 procent korting op alles, waaronder de Buddi CarPlay dongles, met de code feest. iPhoned heeft de deals hieronder voor je op een rij gezet.

Flinke kortingen op een Apple CarPlay dongle

Zit je al een tijdje te denken aan draadloos CarPlay in je auto? Dan is dit hét moment om toe te slaan! GSMpunt viert namelijk z’n 20-jarig jubileum, en daarom krijg je tijdelijk 20 procent korting op alles met de kortingscode feest bij het afrekenen.

Ook de CarPlay dongles van Buddi doen mee met die actie. Je scoort dus allebei de modellen nu extra voordelig. We hebben hieronder de verschillen tussen de twee dongles voor je op een rijtje gezet.

Zó werkt Apple CarPlay – en daarom wil je het draadloos

Apple CarPlay is een slimme functie die je iPhone verbindt met het infotainmentsysteem van je auto. Hiermee kun je veilig apps gebruiken zoals Kaarten, Berichten, Telefoon en Spotify via het scherm van de auto of met spraakbediening via Siri. Het zorgt ervoor dat je minder op je telefoon hoeft te kijken tijdens het rijden en alles handsfree kunt bedienen, wat bijdraagt aan veiligheid en gemak.

Draadloos CarPlay maakt dit nog prettiger, omdat je je iPhone niet telkens met een kabel hoeft aan te sluiten. Zodra je instapt, verbindt je telefoon automatisch met het systeem. Dat is handig voor korte ritjes of als je je telefoon in je jas of tas hebt zitten. Het zorgt voor minder kabels in het zicht en een nettere, modernere ervaring.

Buddi Play: van 69,95 euro voor 55,96 euro

De Buddi Play maakt het mogelijk om draadloos Apple CarPlay te gebruiken in auto’s die alleen bedrade CarPlay ondersteunen. Na een eenvoudige installatie via Bluetooth en WiFi, verbindt je iPhone automatisch met het systeem zodra je instapt.

Hierdoor kun je navigeren, bellen en muziek luisteren zonder je telefoon aan te sluiten met een kabel. De adapter ondersteunt zowel USB-A als USB-C aansluitingen en is compatibel met iPhones met iOS 10 of hoger

Dankzij de dual-band 5GHz en 2.4GHz verbinding biedt de Buddi Adapter een stabiele en snelle overdracht van audio en data, zonder merkbare vertragingen. De bediening via het touchscreen en stuurknoppen blijft soepel werken.

Buddi Play 2: van 99,95 euro voor 79,97 euro

De Buddi Play 2 is een kleine adapter die je in je auto aansluit om van bedrade Apple CarPlay of Android Auto draadloze versies te maken. Zodra je instapt, maakt je telefoon automatisch verbinding via Bluetooth en WiFi, zonder dat je een kabel hoeft aan te sluiten. Je kunt dus direct je navigatie, muziek of berichten gebruiken op het scherm van je auto.

De adapter werkt met zowel USB-A als USB-C en de installatie is heel simpel. Alles is in het Nederlands, wat het extra makkelijk maakt. Door de snelle verbinding merk je weinig verschil met een kabel.

Vergeleken met de eerste versie heeft de Buddi Play 2 een stevigere en mooier afgewerkte behuizing. Ook is het menu nu in het Nederlands, wat fijner is in gebruik. De verbinding gaat meestal snel en werkt goed, al duurt het wisselen van nummers soms iets langer dan bij een kabel.

Meer weten over Apple CarPlay