Apple CarPlay 2023: alle opties op een rij

CarPlay is een must in elke auto, maar niet elke auto heeft deze mogelijkheid. Geen nood! Wij vertellen hoe je CarPlay in 2023 ook in jouw auto krijgt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

CarPlay in jouw auto

Met Apple CarPlay verbind je je iPhone met je autoradio, waarop iOS het scherm overneemt. Je regelt hier vervolgens je muziek, navigatie of neemt je telefoon op als je gebeld wordt. De app-icoontjes zijn bewust groter dan je gewend bent van je iPhone en je gebruikt Siri via stembediening, zodat CarPlay veilig tijdens het autorijden gebruikt kan worden.

Klinkt handig, toch? Meestal werkt dit door een kabeltje tussen je telefoon en auto te leggen, maar het kan ook draadloos. Als jouw auto nog geen Apple CarPlay heeft, dan is het mogelijk dat in te bouwen door je autoradio te vervangen. Kan dat niet, dan zijn er gelukkig nog andere opties om je iPhone veilig te gebruiken tijdens het rijden. Wij laten je meerdere opties zien om Apple CarPlay te gebruiken.

Apple CarPlay dongles in 2023: draadloos verbinden

Met een Apple CarPlay dongle heb je geen kabeltje meer nodig om gebruik te maken van het besturingssysteem voor in je auto. Jouw telefoon maakt automatisch verbinding met de autoradio op het moment dat je instapt. Vanaf dat moment kun je meteen navigeren, bellen en muziek luisteren.

De meeste dongles werken door de adapter in de USB-poort van je auto te steken. Het apparaatje zet vervolgens een Bluetooth-verbinding op waarmee je je iPhone verbindt. Daarna zal je smartphone in het vervolg altijd automatisch én draadloos verbonden worden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple CarPlay inbouwen

Is jouw auto al wat ouder en ontbreekt zo’n handig schermpje nog in jouw auto? Dan is het vaak mogelijk om je ‘ouderwetse’ autoradio te vervangen voor een modern infotainmentsysteem waarmee CarPlay te gebruiken is. Let wel goed op welke systemen voor jouw auto geschikt zijn of vraag dit even na bij je autodealer.

Zo moet de nieuwe autoradio in de daarvoor bestemde opening in je auto passen. De meeste schermen in onderstaand rijtje zijn zogenaamde dubbele DIN radio’s, waarbij de opening groter moet zijn dan die bij de enkele DIN-varianten. Laatstgenoemde is compatibel met de ouderwetse autoradio’s en hiervoor moet je bij de Boscer Autoradio Universeel zijn.

Heb je eenmaal het schermpje in je auto, dan is het tijd om CarPlay te installeren. In onderstaande video laten we je zien hoe je dat doet – met of zonder kabeltje – en hoe de software werkt. Verder hebben we ook wat praktische tips voor je.

Ook handig: houder voor je iPhone in de auto

Heb je een verouderde telefoon of auto die in 2023 geen CarPlay ondersteunt en is een nieuwe autoradio installeren je te gek? Helaas is het dan niet mogelijk om gebruik te maken van Apple Carplay.

Toch kun je dan altijd nog je eigen iPhone gebruiken, maar doet dat wel veilig. Met een houder voor je toestel kun je de iPhone vastmaken aan de ventilator of op je dashboard. Daarna kun je bijvoorbeeld met Siri de iPhone gebruiken.

Bonus: maak je auto vindbaar, koop een AirTag!

Misschien heb je al een AirTag aan je sleutelbos of in je portemonnee. Zo weet je ze altijd snel terug te vinden via een signaal dat naar je iPhone verstuurd wordt. Heb je er al eens aan gedacht een Apple AirTag in je auto te leggen? Vergeten waar je auto geparkeerd staat is dan verleden tijd. Bovendien weet je waar je moet zoeken als je auto gestolen wordt.