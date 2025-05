Amazon Prime Video abonnement: kijk nu 30 dagen gratis

Van spannende thrillers tot unieke Amazon Originals, er is voor ieder wat wils.

Prime Video heeft een ruim aanbod voor urenlang kijkplezier. Kijk nu dertig dagen gratis en ontdek alles wat Amazon Prime Video te bieden heeft!

Waarom kiezen voor een Prime Video abonnement

Amazon Prime Video is de streamingdienst van Amazon en biedt een steeds groter wordende selectie aan films, series en exclusieve producties, ook wel ‘Amazon Originals’ genoemd. Of je nu houdt van spannende thrillers, komedies, romantische films of documentaires, met Prime Video zit je altijd goed. En het mooiste? Je kunt het dertig dagen lang helemaal gratis uitproberen.

Extra voordeel dankzij Amazon Prime

Amazon Prime Video is onderdeel van het bredere Amazon Prime-lidmaatschap. Voor een vast bedrag van 4,99 euro per maand krijg je niet alleen toegang tot de streamingdienst, maar ook:

Gratis en snelle levering op miljoenen producten bij Amazon.nl;

Toegang tot Prime Gaming (met gratis games en in-game content);

Amazon Photos (voor het opslaan van je foto’s in de cloud).

Voor slechts een klein bedrag per maand haal je dus veel meer uit je lidmaatschap dan alleen films en series. Ben je benieuwd of Prime Video iets voor jou is? Dan kun je het nu eenvoudig zelf ontdekken met de gratis proefperiode van dertig dagen. In deze maand kun je onbeperkt streamen en alle andere voordelen van Amazon Prime uitproberen, zonder verplichtingen. Zeg je op binnen de proefperiode, dan betaal je niets.

Bingen maar: deze films en series wil je niet missen

Prime Video heeft een breed en verrassend aanbod dat blijft groeien. Je kunt er populaire series kijken zoals The Boys, Jack Ryan, The Marvelous Mrs. Maisel en Reacher. Ook zijn er steeds meer Nederlandse films en series te vinden op het platform. Daarnaast komen er regelmatig nieuwe titels bij, waardoor je altijd iets nieuws kunt ontdekken om te kijken.

Amazon heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in exclusieve content, waaronder grote blockbusters en films die je nergens anders kunt streamen. Een topvoorbeeld is The Lord of the Rings: The Rings of Power, een van de duurste en meest spectaculaire series ooit gemaakt, die je alleen op Prime Video kunt zien.

Maar het aanbod gaat verder dan alleen spektakel en actie. Ook voor kinderprogramma’s, interessante documentaires en internationale producties kun je bij Prime Video terecht. Zo is er voor elk type kijker wel iets passends te vinden.