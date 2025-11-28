Zo kijk je HBO Max, SkyShowtime (en meer) de helft goedkoper

Heb je alles op Netflix gezien en wil je goedkoop overstappen naar een nieuwe streamingdienst? Goed nieuws! Je kunt nu tijdelijk veel goedkoper HBO Max, SkyShowtime en andere populaire diensten streamen.​

Tijdelijk diverse streamingdiensten met 50% korting

Heb je Netflix uitgekeken en zoek je nieuwe series of films om te bingen? Perfect moment, want je kunt nu tijdelijk HBO Max, SkyShowtime en Apple TV veel goedkoper streamen.

Begin met een gratis proefperiode van 30 dagen bij Amazon Prime. Tijdens deze proefperiode kun je eenvoudig via de add-on-optie flinke kortingen krijgen op populaire streamingdiensten zoals HBO Max, SkyShowtime en Apple TV. Zo kijk je tijdelijk tegen een lagere prijs naar je favoriete films en series.

Let wel op: je hebt een actief Amazon Prime Video-abonnement nodig om van deze aanbiedingen gebruik te maken. Hieronder vind je alle belangrijke informatie over deze deals, inclusief hoe je ze activeert en wat de kosten zijn.​

1. HBO Max: zo scoor je 50% korting op een abonnement

Via Amazon Prime Video kun je nu tijdelijk extra voordelig naar HBO Max kijken. Je krijgt niet alleen 30 dagen gratis toegang tot Prime Video, daarnaast kun je maar liefst 12 maanden lang HBO Max streamen voor slechts 2,99 euro per maand in plaats van 5,99 euro.

Na de actieperiode betaal je weer het normale tarief. Zo geniet je goedkoop van populaire series als House of the Dragon, Supermax en Band of Brothers, maar ook van topfilms zoals Top Gun: Maverick en The Matrix. Deze deal maakt het kijken naar jouw favoriete films en series een stuk betaalbaarder.

2. SkyShowtime: zo scoor je 40% korting op een abonnement

Kies je liever voor SkyShowtime? Daar kijk je het aanbod ook flink goedkoper. Je ontvangt daar namelijk een korting van 40% op je abonnement. Hier stream je namelijk 6 maanden voor 5,99 euro per maand in plaats van 8,99 euro per maand. Na deze actieperiode betaal je weer het reguliere tarief.

Op SkyShowtime zijn momenteel populaire series zoals Yellowstone, Tulsa King, Landscapers en Reacher heel populiar, naast klassiekers als Game of Thrones en nieuwe seizoenen van Succession. Qua films zit je goed met blockbusters als Godzilla x Kong: The New Empire, Furiosa: A Mad Max Saga en nieuwe toevoegingen zoals Top Gun: Maverick.

3. Apple TV: zo scoor je 50% korting op een abonnement

Kies je voor Apple TV, dan betaal je normaal 9,99 euro per maand voor toegang tot alle Originals en exclusieve content. Tijdens Black Friday, kun je profiteren van een tijdelijke mooie korting en betaal je gedurende 6 maanden slechts 4,99 euro per maand. Na deze actieperiode gaat het abonnement weer terug naar het standaardtarief van 9,99 euro.

Op Apple TV+ vind je populaire series zoals Severance en The Studio, die bekendstaan om de verschillende prijzen die ze hebben gewonnen, en geniet je van een breed aanbod exclusieve films en documentaires. Zo stream je topcontent tijdelijk flink voordeliger.

Op zoek naar een andere streamingdienst?

Ben je op zoek naar een streamingdienst die niet in het bovenstaande overzicht staat? Maak je geen zorgen, want tijdens Black Friday scoor je diverse andere populaire diensten met flinke kortingen via Amazon Prime Video.

Denk aan interessante kortingen op add-ons zoals MGM+, Crunchyroll, Film1 en nog veel meer. Bekijk alle actuele aanbiedingen direct op de pagina’s hieronder, zodat je geen enkele korting misloopt tijdens Black Friday.