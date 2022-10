Amazon Prime Exclusive Deals: de beste koopjes op een rij

De Amazon Prime Exclusive Deals zijn begonnen! In de komende 48 uur profiteer je op Amazon van leuke kortingen. Hieronder vind je de mooiste buitenkansjes.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Amazon Prime Exclusive deals

De Amazon Prime Exclusive Deals vindt plaats op 11 en 12 oktober. Tot en met woensdag profiteer je van allerlei aantrekkelijke deals: van smartwatches en powerbanks tot de beste smart home-producten om energie te besparen. Zorg dat je er snel bij bent om je slag te slaan, want op is op.

Om te profiteren van de deals heb je een Prime-lidmaatschap nodig, dit kost 2,99 euro per maand en je kunt het een maand gratis uitproberen. Als Amazon Prime-lid profiteer je van gratis verzendkosten en je krijgt toegang tot Amazon Prime Video. Met de streamingdienst bekijk je Amazon Originals en exclusieve series en films. Het opzeggen kan iedere maand.

De beste smart home deals

Door de stijgende energielasten zoeken we naar manieren om zuiniger om te gaan met het energieverbruik. Het aanschaffen van een slimme thermostaat is een van die manieren, zodat de verwarming nooit meer onnodig aan staat. Tijdens Amazon Prime Exclusive Deals zijn twee populaire slimme thermostaten in de aanbieding: die van Tado en Netatmo.

Met de Eve Energy maak je een elektrisch apparaat in huis slim, en meet je direct wat het energieverbruik van het apparaat is. De Eve Aqua is een slimme waterschakelaar, zodat je je tuin op specifieke tijdstippen besproeit. Zo bespaar je niet alleen water, maar ook tijd. Ook slimme verlichting kan helpen om zuiniger om te springen met de energie.

Koptelefoons en draadloze oordopjes

Als het gaat om koptelefoons en oortjes, behoort Beats tot de toonaangevende audiomerken. De Beats by Dr. Dre Studio3 Draadloze-Koptelefoon is onderdeel van de Exclusive deals van Amazon, net als de draadloze Powerbeats Pro-oortjes.

Ook de hoogwaardige QuietComfort-oortjes van Bose zijn flink in prijs verlaagd. Ga je liever voor een goedkopere instapper en hoef je geen geavanceerde functies zoals ruisonderdrukking, dan zijn de draadloze oordopjes van Belkin interessant.

Smartwatches

Wil je een smartwatch om de pols, maar is een Apple Watch je te duur? Dan zijn er nog leuke en goede alternatieven. Verschillende populaire smartwatches – waaronder die van Fitbit en Garmin – zijn nu aantrekkelijk geprijsd:

Powerbanks en opladers

De Belkin Boost Charge is een powerbank voor de Apple Watch, die je eenvoudig mee op reis neemt. Met de 3-in-1 oplader voorzie je je iPhone, Apple Watch én AirPods tegelijk van stroom. Het USB-laadstation zet je neer op je bureau en met de powerbank van Anker zit je nooit meer met een lege iPhone-accu.

Overig

Daarnaast zijn nog allerlei accessoires aantrekkelijk geprijsd. Deze aanbiedingen vallen ook onder de Amazon Prime Exclusive deals:

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk alle Amazon Prime Exclusive Deals via de knop hieronder:

Wij controleren de aanbiedingen regelmatig, maar het kan natuurlijk zo zijn dat er soms een prijs tussen staat die niet (meer) klopt. Heb je een foutje gezien? Laat het ons weten en wij passen het direct aan!