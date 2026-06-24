Flinke kortingen tijdens Amazon Prime Days op Apple, Philips Hue en meer

De Amazon Prime Days zijn van start gegaan, tot en met vrijdag 26 juni profiteer je als Prime-lid van exclusieve topdeals. Dit is het ideale moment om je gratis proefabonnement van 30 dagen te activeren en te profiteren van alle acties.

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Apple en smart home in de aanbieding tijdens Amazon Prime Days

Goed nieuws voor Apple- en smart home-fans: de Amazon Prime Days zijn begonnen. Van 23 tot en met 26 juni 2026 profiteer je van hoge kortingen op populaire producten, waaronder de Apple AirTag 2, AirPods 4 en slimme deurbellen van Aqara en Eufy. Ook tal van andere gadgets zijn tijdelijk scherp geprijsd.

Let op: de aanbiedingen zijn exclusief beschikbaar voor Amazon Prime-leden. Ben je nog geen lid? Dan kun je een gratis proefperiode van dertig dagen starten en direct profiteren van alle Prime Day-kortingen.

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Over Amazon Prime Day

Amazon Prime Day loopt dit jaar van dinsdag 23 juni tot en met vrijdag 26 juni 2026 om 23.59 uur. Tijdens het evenement verschijnen er voortdurend nieuwe aanbiedingen, waarbij sommige deals slechts één dag geldig zijn. Ook zijn er zogeheten Lightning Deals: tijdelijke acties met een beperkte voorraad die vaak snel uitverkocht raken.

De voordelen van Amazon Prime

Met een Amazon Prime-lidmaatschap profiteer je van diverse voordelen. Zo ontvang je geselecteerde producten snel en zonder extra kosten dankzij Priority-verzending. Daarnaast krijg je toegang tot Prime Video, de streamingdienst van Amazon met exclusieve series, populaire films en bekroonde Amazon Originals.

Prime Video biedt een uitgebreide bibliotheek met duizenden uren aan films, series en exclusieve titels, waaronder bekende producties zoals The Boys en Good Omens. Voor 4,99 euro per maand maak je gebruik van alle Prime-voordelen. Nieuwe leden kunnen bovendien eerst dertig dagen gratis kennismaken met Amazon Prime via een proefabonnement.

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De beste Apple-deals: AirTag 2 en AirPods 4 flink goedkoper

Ben je op zoek naar een nieuw Apple-product? Tijdens Amazon Prime Day profiteer je van aantrekkelijke kortingen op diverse Apple-accessoires. Zo is de Apple Pencil Pro tijdelijk extra scherp geprijsd en kun je ook de Magic Mouse met korting aanschaffen. Het volledige aanbod vind je bij Amazon en bekijk je hier, maar hieronder hebben we alvast een aantal interessante deals voor je geselecteerd.

De beste Philips Hue slimme verlichting en slimme stekkers

Wil je jouw woning voorzien van slimme verlichting en extra sfeer creëren? Dan is Philips Hue een uitstekende keuze. De slimme lampen staan bekend om hun hoge kwaliteit, uitgebreide mogelijkheden en eenvoudige bediening via de Woning-app op je iPhone. Tijdens Prime Day profiteer je bovendien van aantrekkelijke kortingen op verschillende Philips Hue-producten. Bekijk hier alle aanbiedingen van Philips Hue.

Slimme deurbellen van Eufy en Ring: al vanaf 44,99 euro

Slimme deurbellen van Eufy en Ring laten je via een app altijd zien wie er voor de deur staat. Met functies als livebeeld, bewegingsdetectie en tweerichtingsaudio verhogen ze eenvoudig de veiligheid rondom huis. Eufy staat bekend om de mogelijkheid om beelden lokaal op te slaan, terwijl Ring uitblinkt in slimme integraties binnen het Amazon-ecosysteem.

Beide merken bieden modellen met scherpe beeldkwaliteit, nachtzicht en uitgebreide meldingen. Zo mis je geen bezoeker meer, ook niet als je niet thuis bent. Tijdens de Amazon Prime Days zijn veel modellen bovendien tijdelijk flink afgeprijsd, waardoor je extra voordelig een slimme deurbel kunt aanschaffen. Bekijk hier alle aanbiedingen voor slimme deurbellen.

Amazon Echo Dot, Fire TV stick en meer

Amazon strooit tijdens de Prime Days ook met flinke kortingen op eigen producten. Denk aan apparaten uit het Amazon Echo-ecosysteem, zoals de Echo Dot, Echo Show en Fire TV Stick. Deze slimme speakers en streamingdevices zijn nu flink voordeliger, waardoor dit een goed moment is om je smart home voordelig uit te breiden of te upgraden met Amazon’s eigen hardware. Bekijk hier alle aanbiedingen op Amazon’s eigen producten.

Nog meer Prime Day-aanbiedingen

Natuurlijk is dit slechts een kleine greep uit het assortiment en kun je bij Amazon terecht voor vrijwel alles: van energiedrank tot luiers en witgoed. Het aanbod is enorm en varieert van de dagelijkse boodschappen tot grotere huishoudelijke apparaten. Het is simpelweg te veel om allemaal op te noemen, dus neem vooral zelf even een kijkje hieronder.



