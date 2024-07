Amazon Prime Day komt eraan: start nu alvast je gratis proefabonnement

Koopjesjagers opgelet, Amazon Prime Day is in aantocht! Op dinsdag 16 en woensdag 17 juli kun je profiteren van de beste aanbiedingen, exclusief voor Prime-leden. Dit is hét moment om jouw gratis proefabonnement van 30 dagen te starten

Amazon Prime aanbieding

Amazon Prime Day is elk jaar hét moment om te profiteren van de beste Amazon-aanbiedingen, ook voor Apple-producten. Prime Day zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 16 juli en woensdag 17 juli. Tijdens Amazon Prime Day profiteer je van scherpe aanbiedingen en duizenden geweldige deals.

Let op: om hiervan te profiteren, moet je Amazon Prime-lid zijn. Heb je nog geen Amazon Prime? Sluit dan een gratis proefabonnement van 30 dagen af en doe direct mee!

Over Amazon Prime Day

Dit jaar vindt Amazon Prime Day plaats op 16 en 17 juli 2024. Het evenement begint dinsdag om middernacht en loopt door tot het einde van de dag op woensdag. Net als de voorgaande jaren is het een tweedaagse uitverkoop, waarbij sommige deals alleen op de eerste of tweede dag beschikbaar zijn. Daarnaast zijn er ‘lightning deals‘ met een beperkte voorraad en zijn er speciale kortingspagina’s per merk.

De voordelen van Amazon Prime

Als Amazon Prime-lid geniet je van een aantal voordelen, waaronder snelle en gratis Priority Delivery voor in aanmerking komende items. Daarnaast krijg je via Prime Video toegang tot exclusieve en bekroonde Prime Original-series, populaire films en tv-series. Bovendien biedt Prime Gaming voordelen voor videogames en nog veel meer.

Prime Video in het kort

In 2024 zijn er in Nederland volop streamingdiensten beschikbaar, en Amazon Prime Video is daar één van. Met een maandprijs van 4,99 euro is Prime Video een van de goedkoopste streamingdiensten in ons land. Het platform werkt op je smartphone, tablet, Apple TV en computer. Natuurlijk heb je de mogelijkheid om titels te downloaden voor offline gebruik, net als bij andere streamingdiensten.

Wat kan ik bekijken op Prime Video

Met Amazon Prime krijg je toegang tot een uitgebreide verzameling tv-shows, series en films. Je kunt genieten van 40.000 uur aan content, waaronder exclusieve Amazon Originals. Wat dacht je bijvoorbeeld van hitseries, zoals The Boys of Good Omens? Bekijk hier welke films, series en documentaires je nog meer kunt bekijken bij Amazon Prime:

Heb je internet van KPN?

Klanten met een internet- en tv-abonnement bij KPN kunnen profiteren van een speciale aanbieding: zij kunnen de eerste drie maanden gratis gebruikmaken van Amazon Prime Video. Meer informatie over deze aanbieding is te vinden op de informatiepagina van KPN.