AirPods Pro 2, Apple Watch 9 en SE fors in prijs gedaald bij Amazon (ADV)

Bekijk snel de Amazon Prime Day-deals, want er zijn opnieuw veel Apple-producten (waaronder de AirPods Pro 2) voor aantrekkelijke prijzen beschikbaar. iPhoned zet de beste aanbiedingen voor je onder elkaar.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods Pro 2 en meer flink afgeprijsd

De aanbiedingen zijn weer van start gegaan bij Amazon! Tijdens Amazon Prime Day 2024 profiteer je bij Amazon van speciale kortingen op diverse Apple-producten. Zo haal je bijvoorbeeld de AirPods Pro 2 en diverse Apple Watches met flinke korting in huis. Om het je gemakkelijk te maken, hebben we de beste deals hieronder voor je verzameld.

De Prime Days vinden dit jaar plaats op dinsdag 16 en woensdag 17 juli. Naast de aanbiedingen die beide dagen beschikbaar zijn, zijn er ook ‘Lightning deals’ die slechts een paar uur duren. Houd daarom de website goed in de gaten, want tijdens Prime Days geldt OP=OP.

Om te profiteren van de Amazon Prime Day-aanbiedingen, moet je een lidmaatschap hebben. Dit kost 4,99 euro per maand, waarbij je profiteert van gratis verzending op veel producten, kortingen en toegang tot Prime Video.

1. AirPods Pro 2: van 279 euro voor 222 euro

Goed nieuws als je oortjes toe zijn aan vervanging, want de AirPods Pro 2 zijn momenteel flink afgeprijsd. Bij Apple kost de tweede generatie AirPods Pro 279 euro, maar tijdens de Prime Days betaal je nu slechts 225 euro. Zo bespaar je maar liefst 57 euro. In dit artikel zijn we bij de ‘van’ prijzen uitgegaan van de adviesprijs van het product.

In vergelijking met de eerste generatie AirPods Pro filtert deze nieuwe variant maar liefst twee keer zoveel omgevingsgeluid weg. Daarnaast zijn ze nu op een nieuwe manier te bedienen: het volume regel je eenvoudig met touchbediening. Wil je het geluid harder of zachter zetten? Veeg dan gewoon over het steeltje van de AirPods.

2. Apple Watch Series 9: van 449 euro voor 384 euro

Ben je op zoek naar een nieuwe smartwatch? Dan zijn de Prime Days het perfecte moment om er een aan te schaffen. Op de nieuwste Apple Watch Series 9 ontvang je nu hoge kortingen bij Amazon, waardoor je de Watch al in huis haalt vanaf 384 euro. Alle 41 mm-varianten kosten 384 euro. Als je liever een grotere smartwatch hebt, geen zorgen! De 44 mm-varianten zijn ook afgeprijsd naar slechts 414 euro.

Wat betreft het ontwerp zijn er niet veel wijzigingen. Het scherm heeft nog steeds dezelfde grootte als dat van de Watch Series 8 en de behuizing behoudt de kenmerkende afgeronde vorm. De Apple Watch Series 9 is uitgerust met de nieuwe S9-chip. Deze chip is gebaseerd op de A15 Bionic-chip, die we al kennen van de iPhone 13 en 14.

3. Apple Watch SE: van 279 euro voor 232 euro

Ben je geïnteresseerd in een Apple Watch maar wil je niet meteen de volle prijs betalen? Dan is de Apple Watch SE zeker het overwegen waard. Tijdens de Prime Days kun je bovendien profiteren van extra korting op deze smartwatch.

De Apple Watch SE is de meest betaalbare versie van de Apple Watch. Het ontwerp is grotendeels hetzelfde als dat van de andere Apple Watches en heeft dezelfde aluminium behuizing. De Watch SE is uitgerust met de S5-chip, bekend van de Apple Watch Series 5. Bovendien is de SE waterbestendig tot 50 meter en beschikt deze over valdetectie.

4. AirPods 3: van 199 euro voor 155 euro

Als je op zoek bent naar nieuwe oortjes, is er goed nieuws: de AirPods 3 zijn namelijk ook in prijs verlaagd. Je haalt ze nu al in huis voor 155 euro. Dat is een besparing van maar liefst 44 euro op de adviesprijs!

De AirPods 3 bieden helderder geluid en klinken minder gedempt dan hun voorgangers. Dit verbetert de verstaanbaarheid van stemmen in muziek en zorgt voor een ruimtelijker geluid. De oortjes hebben dezelfde pasvorm als de AirPods Pro, maar zonder de siliconen opzetstukjes. Je bedient ze door op de korte steeltjes van de AirPods 3 te drukken.

5. Apple AirTag (4 stuks): van 129 euro voor 89 euro

De AirTag is een handig apparaatje dat je helpt om eenvoudig spullen terug te vinden die je bent kwijtgeraakt. Het maakt gebruik van speciale technologie om je spullen nauwkeurig te lokaliseren.

Via een kaart op je iPhone kun je precies zien waar je spullen zich bevinden. Zoeken naar je portemonnee of sleutels behoort tot het verleden met de AirTag. Je kunt dit kleine apparaatje aan je sleutels, tas of in je tas stoppen, waardoor ze traceerbaar zijn via de Zoek mijn-app op je iPhone. Tijdens de Amazon Prime Days betaal je voor 4 AirTags nog slechts 89 euro!

Niet gevonden wat je zocht?

Natuurlijk zijn er nog veel meer aanbiedingen te vinden. Denk aan het luisteren naar je favoriete muziek met nieuwe AirPods Max, een Apple Pencil voor een mooie prijs, of je huis omtoveren tot een smart-home met producten van Tado, Eufy of Switchbot.

Wij controleren de aanbiedingen regelmatig, maar het kan natuurlijk zo zijn dat er soms een prijs tussen staat die niet (meer) klopt. Heb je een foutje gezien? Laat het ons weten en wij passen het direct aan!