Amazon Prime Day 2023: zo goedkoop was de iPhone 14 Pro nog nooit

Bekijk snel de volgende Amazon Prime Day-deals, want er zijn weer een hele hoop Apple-producten (waaronder de iPhone 14 Pro Max) voor een fijn prijsje op de kop te tikken. iPhoned heeft de beste aanbiedingen voor je onder elkaar gezet.

Amazon Prime Day 2023 deals: dit moet je weten

De aanbiedingen zijn weer losgebarsten bij Amazon! Tijdens de Amazon Prime Day 2023 staat de populaire online winkel vol met speciale kortingen op allerlei Apple-producten.

Zo was de iPhone 14 Pro nog nooit zo goedkoop en zijn er verschillende AirPods met korting te koop. Om het je makkelijk te maken, hebben we de beste Apple-deals hieronder voor je op een rij gezet.

De Prime Days zijn dit jaar op dinsdag 11 en woensdag 12 juli. Naast de aanbiedingen die beide dagen gelden, zijn er de zogenaamde ‘Lightning deals’, die slechts een paar uur gelden. Houd de website daarom goed in de gaten.

Om te profiteren van de Amazon Prime Day-aanbiedingen, moet je wel een lidmaatschap hebben. Dat kost 2,99 euro per maand, waarbij je geniet van gratis verzending op veel producten, kortingen en toegang tot Prime Video. Dat wordt meteen een filmavondje plannen, dus. Als je nooit lid bent geweest, kun je het een maand lang gratis uitproberen.

Amazone Prime Day 2023: zo goedkoop was de iPhone 14 Pro nog nooit

Met de iPhone 14 Pro haal jij de krachtigste Apple-smartphone van dit moment in huis, dankzij de A16 Bionic-chip. Die is ongeveer 10 tot 17 procent sneller dan de voorganger die nog in de iPhone 14 (Plus) zit. Het verschil met de 14 Pro Max uit deze serie is simpelweg het formaat van het scherm en de accu, die beide net wat groter zijn. De 14 Pro heeft namelijk een scherm van 6,1 inch en een 3200 mAh-accu.

Verder heeft dit toestel de beste iPhone-camera ooit en is er bovendien geen notch meer. Die notch heeft plaatsgemaakt voor het Dynamic Island. Dit zwarte balkje bovenaan het scherm past zich aan aan de taak waarmee je bezig bent. Je bedient jouw favoriete apps en je ziet welke berichten er op je iPhone binnenkomen op dit ‘eiland’.

De beste iPhone 14 Pro-aanbiedingen van Amazon Prime Day 2023

Meer Prime Day-deals

Natuurlijk zijn er nog veel meer deals te scoren. Zo luister je je favoriete muziek via je nieuwe AirPods of scoor je een iPad en Apple Pencil voor een leuke prijs. Of misschien is je Apple Watch wel aan een upgrade toe. Dit zijn de beste overige Apple-deals.