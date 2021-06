Amazon Prime Day 2021: de beste deals voor Apple-gebruikers op een rij

Het is tijd voor Amazon Prime Day 2021, waarbij je ook als Apple-liefhebber zeker je slag kunt slaan. Niet alleen allerlei varianten van de iPhone 12 zijn goed geprijsd, maar ook verschillende Apple Watches of hoofdtelefoons.

Amazon Prime Day 2021 deals: voor de Apple-liefhebber

Amazon is een van de grootste spelers op de markt qua online-verkoop en je vindt er producten in tientallen categorieën. Op 21 en 22 juni 2021 is het tijd voor de Amazon Prime Days en ook zijn er allerlei Apple-deals te vinden. Op zoek naar een mooi geprijsde iPhone 12 of iPhone 12 Mini of Apple Watch? Dan loont het zeker om eens een kijkje te nemen, wat ook geldt voor verschillende hoofdtelefoons van Beats by Dr. Dre. De iPhone 12 mini is nog nooit zo goedkoop geweest als tijdens deze deal-dagen van Amazon.

Ben jij al Amazon Prime-lid?

Om te kunnen profiteren van al deze aanbiedingen heb je wel een Amazon Prime-lidmaatschap nodig. Dat kost je 2,99 euro per maand en geeft onder andere toegang tot series en films op Amazon Prime Video. Wel is het zo dat je 30 dagen gratis lid kunt zijn, precies goed voor deze periode van Apple-deals dus.

De Prime Days 2021 lopen tot en met dinsdag 22 juni dus wees er snel bij. Naast de vaste aanbiedingen zijn er ook nog de zogenaamde ‘Lightning deals’. Daarbij zijn er elk uur andere deals te vinden, waarbij je dus helemaal snel moet zijn. Benieuwd naar alle Amazon Prime Day-deals? Bekijk dan de Amazon Prime Day-pagina.

Apple iPhone 12-aanbiedingen

iPhone 12 mini-deals

Amazon Prime Day: Apple Watch

Draadloze koptelefoons en headsets

Niet gevonden wat je wil? Bekijk dan simpelweg alle Amazon Prime-aanbiedingen via de knop hieronder.

Wij controleren de aanbiedingen regelmatig, maar het kan natuurlijk zo zijn dat er soms een prijs tussen staat die niet (meer) klopt. Heb je een foutje gezien? Laat het ons weten en wij passen het direct aan!