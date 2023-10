Prime Big Deal Days bij Amazon: scoor hier de beste aanbiedingen!

Amazon geeft tijdens de Prime Big Deal Days twee dagen lang hoge kortingen aan Prime-leden. We zetten de beste aanbiedingen voor je op een rij!

Prime Big Deal Days bij Amazon

De Amazon Prime Big Deal Days vinden plaats op 10 en 11 oktober. Tot en met woensdag profiteer je van allerlei aantrekkelijke aanbiedingen. Zorg er wel voor dat je er snel bij bent, want op is op!

Om te profiteren van de deals heb je een Prime-lidmaatschap nodig, dit kost 2,99 euro per maand en je kunt het een maand gratis uitproberen. Als Amazon Prime-lid profiteer je van gratis verzendkosten en je krijgt toegang tot Amazon Prime Video. Met de streamingdienst bekijk je Amazon Originals en exclusieve series en films. Opzeggen kan elke maand.

1. Philips internetradio

Deze handige internetradio is heel veelzijdig dankzij internet, DAB+, FM-tuning, Spotify Connect-compatibiliteit en Bluetooth-streaming. Je kunt zelfs je iPhone opladen op de draadloze Qi-oplaadpad aan de bovenkant. Het vermogen van de radio is 6 watt en je gebruikt hem desgewenst ook als wekkerradio.

Je koopt de Philips R8805/10 nu tijdens de Prime Big Deal Days voor € 99 in plaats van € 149,99. Een korting van 34 procent!

2. OtterBox toetsenbordhoes voor je iPad

De OtterBox Unlimited toetsenbordhoes voor je 10,2-inch iPad (7e / 8e / 9e generatie) biedt maximale bescherming voor je tablet. Bovendien zit er een Bluetooth toetsenbord met trackpad en soft-touch toetsen in geïntegreerd. Bevestigen en schoonmaken gaat heel gemakkelijk en er is ruimte om je Apple Pencil op te bergen.

Tijdens de Prime Big Deal Days betaal je voor de OtterBox toetsenbordhoes geen € 109,99 maar slechts € 31,90. Dat is een korting van maar liefst 71 procent!

3. Bose QuietComfort 45

De Bose QuietComfort 45 is een over-ear hoofdtelefoon met uitstekende actieve ruisonderdrukking. De koptelefoon isoleert je stem met behulp van vier externe microfoons, wat zorgt voor heldere gesprekken. De geluidskwaliteit is uitstekend, evenals het draagcomfort. De batterijduur bedraagt 22 uur muziek en opladen duurt slechts 2,5 uur.

Koop je de Bose QuietComfort 45 tijdens de Amazon Prime Big Deal Days, dan betaal je € 189,05 in plaats van € 349,95. Dat is een korting van 46 procent!

4. Beats Studio Buds White

De Beats Studio Buds leveren fantastisch geluid en zijn voorzien van actieve ruisonderdrukking. De oordopjes zijn waterbestendig en dus ideaal om buiten mee te sporten. Een equalizer voor deze oordopjes zit al ingebouwd in iOS, dus daar heb je geen aparte app voor nodig. Met een volle batterij luister je zo’n 8 uur muziek.

Tijdens de Prime Big Deal Days koop je de Beats Studio Buds voor € 139,99 in plaats van € 189,95. Een korting van 26 procent!

5. LG UltraFine 27UP850-W

De LG 27UP85-W is een 27 inch 4K HDR monitor. Door de 4K resolutie ervaar je beelden twee keer scherper dan in QHD en vier keer scherper dan in Full-HD. Je kantelt het scherm en verstelt de hoogte eenvoudig voor een ergonomische stand. Met de USB-C poort op de monitor kun je een laptop of ander apparaat opladen.

Koop je de LG UltraFine 27UP850-W tijdens de Prime Big Deal Days, dat betaal je slechts € 299,99 in plaats van € 449. Dit is een korting van 33 procent!

6. tado Slimme Thermostaat V3+ bedraad startpakket

De Tado Slimme Thermostaat V3+ werkt met bijna alle verwamingssystemen en alle slimme platformen zoals Apple HomeKit en IFTTT. Via de Tado-app bedien je de thermostaat waar je ook bent. Doordat de thermostaat continu in contact staat met je iPhone, weet hij precies wanneer je in de buurt bent van je huis en bespaar je kosten.

Schaf je het tado Slimme thermostaat V3+ bedraad startpakket aan tijdens de Prime Big Deal Days, dan betaal je geen € 219,99 maar slechts € 154,99. Dat is een korting van 30 Procent!

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk alle Amazon Prime Big Deal Days via de knop hieronder:

Wij controleren de aanbiedingen regelmatig, maar het kan natuurlijk zo zijn dat er soms een prijs tussen staat die niet (meer) klopt. Heb je een foutje gezien? Laat het ons weten en wij passen het direct aan!