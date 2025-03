iPhone 16e te duur? Zo scoor je de iPhone 14 en meer nu flink goedkoper

Wil je een nieuwe iPhone, maar vind je de gloednieuwe iPhone 16e nog te duur? Dan is dit je kans! Tijdens de Lente Deal Dagen bij Amazon scoor je de iPhone 14 en andere Apple-producten met flinke korting.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple-fans opgelet! De Amazon Lente Deal Dagen 2025 zijn van start gegaan, met hoge kortingen op Apple-producten tot en met 31 maart. Profiteer nu van scherpe deals op de iPhone 14, AirPods Pro 2 en nog veel meer! Ga je binnenkort op vakantie? Dan zijn AirTags een must-have, en ook die zijn nu tijdelijk flink afgeprijsd. iPhoned zet de beste aanbiedingen voor je op een rij!

iPhone 14: tijdelijk 220 euro goedkoper

De iPhone 14 is nog altijd een topkeuze dankzij zijn snelle A15 Bionic-chip, heldere 6,1-inch OLED-scherm en verbeterde camera’s die ook in het donker scherpe foto’s maken. Met de lange batterijduur en iOS-updates voor de komende jaren blijf je verzekerd van een snelle en veilige smartphone.

Dit is hét moment om de iPhone 14 in huis te halen. Hij is tijdens de Lente Deal Dagen flink goedkoper. Daarnaast is het toestel uitgerust met functies zoals Crash Detectie en 5G-ondersteuning, ideaal voor dagelijks gebruik en reizen. De iPhone 14 haal je nu al in huis voor 660 euro. Dat is een korting van maar liefst 220 euro op de adviesprijs.

Liever een ander toestel dan de iPhone 14?

Wil je liever een andere iPhone? Ook die zijn nu tijdelijk flink in de aanbieding! Van de iPhone 16 Pro tot de iPhone 16, je kunt nu profiteren van scherpe kortingen. We hebben de beste deals hieronder voor je op een rij gezet.

AirPods Pro 2 en meer: tijdelijk 62 euro goedkoper

De AirPods Pro 2 zijn uitgerust met geavanceerde ruisonderdrukking, waardoor storende geluiden om je heen worden weggefilterd. De verbeterde H2-chip zorgt voor rijker geluid, diepere bassen en een langere batterijduur. Dankzij de transparantiemodus hoor je de omgeving wanneer dat nodig is, ideaal voor onderweg of op kantoor.

Deze oordopjes zijn een must-have vanwege hun comfort, slimme functies en verbeterde MagSafe-oplaadcase met een ingebouwde speaker en zoekfunctie. Dankzij adaptieve audio en gepersonaliseerde ruimtelijke audio geniet je van de beste geluidskwaliteit. Tijdens de Lente Deal Dagen haal je deze oordopjes al in huis voor 215,95 euro. Daarmee bespaar je 62 euro op de adviesprijs.

Liever andere AirPods?

Als je liever een ander model AirPods wilt, zijn ze nu ook flink goedkoper! De AirPods 4 en andere versies zijn tijdelijk in de aanbieding, zodat je kunt genieten van topgeluid en comfort voor een lagere prijs. Profiteer van de Lente Deal Dagen en haal de AirPods die bij jou passen nu extra voordelig in huis!

De AirTags van Apple zijn slimme kleine apparaten die je helpen om je spullen altijd terug te vinden. Door ze aan je sleutels, tas of andere belangrijke items te bevestigen, kun je ze via de ‘Zoek mijn’-app eenvoudig terugvinden als je ze kwijtraakt. Dit maakt ze super handig voor op vakantie, waar je altijd wel iets kwijt kunt raken.

Nu zijn de AirTags tijdelijk extra voordelig, dus dit is het perfecte moment om er een paar aan te schaffen. Ze zijn compact, eenvoudig in gebruik en kunnen je veel stress besparen tijdens je vakantie. Of je nu je bagage of persoonlijke spullen wilt volgen, de AirTags zorgen ervoor dat je altijd weet waar ze zijn.Op dit moment kost een losse AirTag 32 euro, maar het is veel voordeliger om een 4-pack te kopen. Je betaalt dan slechts 24 euro per AirTag. Zo zorg je ervoor dat je deze zomer tegen een scherpe prijs je spullen niet meer kwijtraakt.

iPad 2025: tijdelijk 30 euro goedkoper

De iPad 2025 met A16 Bionic-chip is snel, krachtig en perfect voor dagelijks gebruik. Het heldere scherm maakt werken, gamen en streamen een plezier, terwijl de A1-chip zorgt voor vloeiende prestaties en energiezuinigheid. Of je nu surft, tekent of multitaskt, deze iPad kan het allemaal moeiteloos aan.

Dit is hét moment om de iPad 2025 te kopen, vooral nu hij tijdelijk in de aanbieding is. Met een lange batterijduur, ondersteuning voor Apple Pencil en iPadOS-updates voor de komende jaren, is dit een slimme investering voor zowel werk als ontspanning. Tijdens de Lente Deal Dagen haal je deze gloednieuwe iPad al in huis voor 379 euro.

Niet gevonden wat je zocht?

Heb je niet gevonden wat je zocht of was je niet op zoek naar een nieuwe iPhone 14? Geen zorgen, er zijn nog veel meer deals die je kunt scoren tijdens de Lente Deal Dagen. Van Apple-producten tot accessoires en gadgets, profiteer nu van flinke kortingen op een breed aanbod!