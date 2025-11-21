Amazon stunt met Apple Beats Solo Buds voor maar €47 – de laagste prijs ooit!

iPhone 17 nu tot €385 voordeel tijdens Black Friday!

Sven Lamers
Sven Lamers
21 november 2025, 12:51
2 min leestijd
Ben je toe aan nieuwe oordopjes met uitstekende Apple-integratie – maar dan zonder het Apple-prijskaartje? Dan is dit hét moment. Amazon heeft de Beats Solo Buds tijdelijk in de aanbieding, en de korting is opvallend hoog.

Haal de Beats Solo Buds met flinke korting

De Beats Solo Buds hebben een adviesprijs van € 89,95, maar Amazon stunt nu met de prijs: op dit moment betaal je maar € 47. Dat is bijna 50% korting op deze compacte, Apple-vriendelijke oordopjes. Voor wie een strak budget heeft maar wel wil profiteren van Apple’s ecosysteem, is dit een buitenkans.

Ga direct naar Beats Solo Buds-deal

Waarom de Beats Solo Buds een slimme keuze zijn

Voor het geval dat je het niet wist: Beats hoort al sinds een overname uit 2014 bij Apple. De Beats Solo Buds zijn dus soort van een Apple-product, maar dan zonder het prijskaartje van bijvoorbeeld de AirPods. Dat maakt ze een erg prijsbewuste keuze – en nu met Black Friday zelfs nóg meer.

Het grootste voordeel is uiteraard de uitstekende integratie met je iPhone, iPad en Mac, maar er is meer!

Ultracompact ontwerp zonder concessies

De Solo Buds behoren tot de kleinste en lichtste Beats-oordopjes ooit. Ze verdwijnen bijna in je zak – ideaal voor onderweg, sporten of dagelijks gebruik. Ondanks het mini-formaat leveren ze verrassend krachtige audio. O ja, en alle 4 de kleuren hebben nu dezelfde lage prijs!

Naadloze integratie met Apple-apparaten

Zoals je van Beats mag verwachten, is de koppeling met je iPhone, iPad of Mac supersimpel. Open de case naast je iPhone en je kunt meteen verbinden. Ook wisselen tussen apparaten, locatie-tracking via Zoek mijn en ondersteuning voor iCloud-sync zijn inbegrepen.

Grote drivers, groot geluid

In elk dopje zit een 12 mm-driver die zorgt voor helder geluid, stevige bassen en een breed geluidsbeeld. Zeker voor deze prijs behoren ze tot de best klinkende oordopjes in hun klasse.

Tot 18 uur luistertijd – zonder zware case

Ondanks het slanke doosje halen de Solo Buds tot 18 uur totale speeltijd. En heb je haast? Dankzij Fast Fuel kun je met slechts 5 minuten laden weer een uur vooruit.

Ideaal voor sporten en dagelijks gebruik

Door het compacte ontwerp en het lage gewicht blijven ze goed zitten – zelfs tijdens workouts. Ze zijn bovendien zweetbestendig, waardoor je zonder zorgen kunt trainen.

Beats Studio Buds voor de laagste prijs

Voor iedereen die op zoek is naar betaalbare, goed klinkende oordopjes met uitstekende Apple-integratie is dit hét moment om toe te slaan. Zo’n lage prijs hadden de Beats Solo Buds nog nooit, en het is maar de vraag hoelang de voorraad strekt

Bekijk de Beats Solo Buds bij Amazon
Apple audio en tv Apple

