Amazon Apple Days: de beste deals voor Apple-liefhebbers

De Amazon Apple Days zijn van start gegaan! Voor de Apple-liefhebbers zitten er weer een aantal mooie deals tussen. iPhoned heeft de beste deals voor je verzameld!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Days bij Amazon

Je profiteert bij Amazon nu van veel voordeel op verschillende Apple-producten tijdens de Apple Days. Zo zijn onder andere de iPhone 14 Plus, iPad 2022 en diverse Apple Watches nu extra scherp geprijsd. Nieuwsgierig geworden naar de aanbiedingen? iPhoned heeft de beste deals voor je uitgezocht.

iPhone-deals: tot 448 euro voordeel

iPhone 14 Plus

Is jouw iPhone toe aan vervanging? De iPhone 14 Plus is extra scherp geprijsd tijdens de Apple Days bij Amazon. Normaliter kost dit toestel met een opslagcapaciteit van 512GB maar liefst 1349 euro. Je haalt de iPhone nu tijdelijk voor slechts 901 euro in huis. Dat is een besparing van 448 euro op de adviesprijs!

Het toestel is uitgerust met een 6,1-inch scherm en een 12 megapixel dual-camera, waarmee je foto’s schiet in hoge kwaliteit. Naast een lange batterijduur is het toestel ook nog eens voorzien van de krachtige A15 Bionic-chip, waardoor je iPhone nog jarenlang nieuwe updates en functies krijgt.

iPhone 15 Pro (Max)

Ben je op zoek naar een nieuwer en krachtiger toestel? Ook dan kun je terecht bij Amazon. Je haalt nu namelijk ook de nieuwste iPhone 15 Pro extra voordelig in huis. Deze krachtige iPhone is voorzien van een 6,1-inch display en dunnere schermranden ten opzichte van de iPhone 14 Pro. Verder laad je het toestel nu op met een usb-c-kabel. Je hebt dus nog maar één kabel nodig om al jouw Apple-apparaten op te laden! Erg handig, zeker als je veel onderweg bent.

Aan de binnenkant van het toestel vinden we de A17 Pro-chip terug. Dit is de eerste Pro-chip voor een iPhone ooit, waardoor de telefoon ontzettend snel is. Heb je liever een groter scherm en meer opslagcapaciteit? Dan is de iPhone 15 Pro Max met het 6,7-inch display ook zeker de moeite waard om eens naar te kijken!

iPad-deals: tot 140 euro voordeel

Natuurlijk kun je ook bij Amazon terecht voor de beste iPad-deals. Zo kan het voordeel oplopen tot wel 140 euro op de adviesprijs. De iPad 2022 haal je bijvoorbeeld al in huis voor slechts 449 euro! Deze nieuwe variant van het bekende instapmodel komt met een 10,5-inch display en ondersteuning voor usb-c. Het model heeft, dankzij zijn vlakke randen, erg veel weg van de iPad Pro 2022 en de iPad Air 2022.

De tablet komt met de A14 Bionic-chip, de iPhone 12 draait op dezelfde snelle processor. Dat maakt het model weer een stuk sneller dan zijn voorganger. Meer vernieuwingen zijn de 12 megapixel frontcamera met Center Stage. Deze frontcamera schiet foto’s in de hoogste kwaliteit en kan daarnaast 4K-video’s opnemen. De tablet is leverbaar in diverse kleuren: blauw, roze, zilver en geel.

Apple Watch-deals: tot 50 euro voordeel

De Apple Watch Series 9 is de nieuwste smartwatch van Apple. Het toestel is voorzien van de nieuwste S9-chip, dat de grootste update voor de Apple Watch in jaren is. Daardoor is deze Watch tot wel 60 procent sneller dan zijn voorganger én een stuk energiezuiniger. Op dit moment loopt het voordeel op deze nieuwste Apple Watch op tot wel 50 euro.

Ben je op zoek naar een budgetvriendelijke Apple Watch en heb je niet zo’n behoefte aan al die uitgebreide functies? Dan is de Apple Watch SE (2022) zeker de moeite waard om eens naar te kijken! Dit instapmodel is ideaal voor gebruikers die de smartwatch voornamelijk zullen gebruiken tijdens het sporten en voor het ontvangen van notificaties.

AirPods-deals: tot 40 euro voordeel

De populairste oordopjes van Apple zijn de AirPods. Deze oordopjes komen in twee verschillende uitvoeringen, namelijk: de reguliere AirPods en de AirPods Pro. Tijdens de Apple Days profiteer je bij Amazon van extra veel voordeel op de AirPods 2 en de AirPods Pro 2.

Apple bracht de AirPods 2 in 2019 op de markt, maar de oortjes zijn ook nu nog een enorm goede keuze. Zo zorgt de H1-chip voor een snellere verbinding met al je apparaten, zodat je probleemloos overschakelt van je iPhone naar je iPad of Mac(Book). De audiokwaliteit van de oortjes is bovendien verbeterd en de accu van de AirPods gaat maar liefst twee keer zo lang mee. Handig voor als je veel belt onderweg!

Heb je wat meer te besteden? Dan zijn de AirPods Pro 2 het absoluut waard. Dit zijn de beste oortjes die je op dit moment bij Apple kunt kopen. Als je in een drukke omgeving bent filteren ze (volgens Apple) tot wel twee keer zoveel geluid weg in vergelijking met de eerste generatie AirPods Pro. Daarnaast zijn de oortjes voorzien van touchbesturing, waarmee je het volume aan kunt passen met een ‘veegbeweging’. Zo is het niet meer nodig om je iPhone uit je broekzak te halen!

Niet gevonden wat je zocht?

Heb je ondanks de bovenstaande deals nog niet gevonden wat je zocht? Tijdens de Amazon Apple Days biedt Amazon nog meer Apple-producten aan met hoge kortingen! Deze overige aanbiedingen kun je hieronder vinden.