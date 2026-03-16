AirPods Pro 3 (en meer) tijdelijk flink in prijs verlaagd (ADV)

De Lentedeals zijn weer begonnen bij Amac, dit is daarom hét perfecte moment om te profiteren van scherpe kortingen op Apple-producten. Zo haal je nu onder andere de AirPods Pro 3 en AirPods 4 extra voordelig in huis.

Profiteer daarnaast ook van Amac’s handige inruilservice: ruil je oude Apple-apparaat in en krijg direct 50 euro extra inruilkorting bij aankoop van een iPad of iPhone. Wacht niet te lang, want de deals zijn nog maar geldig tot en met 29 maart en op = op.

1. AirPods Pro 3: van 249 euro voor 229 euro

De AirPods Pro 3 leveren topgeluid met heldere hoge tonen en diepere bassen, en de ruisonderdrukking werkt tot twee keer beter dan bij het vorige model, zodat je veel minder last hebt van omgevingsgeluiden. Het nieuwe ontwerp met verbeterde oortips zit steviger en comfortabeler, ook bij flink bewegen, en je krijgt tot 8 uur speeltijd op één lading.

Handige functies zoals hartslagmeting tijdens het sporten, adaptief geluid dat zich automatisch aanpast aan je omgeving en 3D‑ruimtelijke audio die meebeweegt met je hoofd, maken de AirPods Pro 3 ideaal voor zowel sporten als dagelijks gebruik. Dankzij de snelle koppeling en handige Siri‑bediening werken ze naadloos samen met je iPhone en andere Apple‑apparaten.

2. AirPods 4: van 149 euro voor 139 euro

De AirPods 4 zijn Apple’s nieuwste open oordopjes zonder oortips en leveren dankzij de slimme H2‑chip een rijker geluid met heldere details en krachtige bassen. Ze ondersteunen 3D‑ruimtelijke audio die meebeweegt met je hoofd en beschikken over een adaptieve equalizer die het geluid automatisch afstemt op de vorm van je oren voor het beste luistercomfort.

De batterij gaat tot 5 uur mee (of 4 uur als de ruisonderdrukking aanstaat), ze zijn stevig en bestand tegen stof, zweet en water dankzij IP54-certificering, en de kortere steel met handige drukknopjes maakt bediening super eenvoudig, zoals voor bijvoorbeeld het volume aanpassen of nummers overslaan. Deze nieuwe AirPods 4 heb je al in huis voor 139 euro in plaats van 149 euro.

De AirPods 4 met noise cancelling dempen storende omgevingsgeluiden en passen het geluid slim aan je omgeving aan. Zo geniet je altijd van helder geluid, of je nu onderweg bent of thuis ontspant. Deze haal je nu in huis van 199 euro voor 179 euro tijdens de Lentedeals bij Amac.

3. Apple Watch SE3: van 269 euro voor 249 euro

Met de Apple Watch SE 3 heeft Apple eindelijk een opvolger geïntroduceerd voor de Apple Watch SE 2. Dit nieuwe model heeft een aantal toffe verbeteringen, terwijl het design grotendeels hetzelfde is gebleven. De smartwatch is nog steeds verkrijgbaar in 40 en 44 millimeter en heeft een helder Retina-scherm van 1,78 inch met een resolutie van 448 x 368 pixels.

De grootste vernieuwing is het always-on-display, voor het eerst beschikbaar op een betaalbare Apple Watch. Dankzij de verbeterde sensoren houd je bovendien nog beter je dagelijkse beweging, hartslag en slaappatroon bij. Ideaal als je in het nieuwe jaar wat gezonder wilt leven of meer wilt gaan bewegen.

De maximale helderheid van het scherm blijft met 1000 nits gelijk aan die van zijn voorganger. Wel is het display zelf verbeterd: dankzij het sterke Ion‑X‑glas is het nu tot wel vier keer beter bestand tegen barsten. Binnenin vind je de snelle S10‑chip, dezelfde krachtige processor die ook in de Apple Watch Series 11 zit.

Tijdens de Lentedeals haal je dit model extra voordelig in huis , zo is het 40 mm‑model tijdelijk verkrijgbaar voor 249 euro in plaats van 269 euro, terwijl je voor de grotere 44 mm‑versie 279 euro betaalt (in plaats van 299 euro).

4. iPhone Air: van 1229 euro voor 979 euro

De iPhone Air is het dunste model dat Apple tot nu toe heeft uitgebracht. Het toestel beschikt over een 6,5‑inch Super Retina XDR‑scherm met ProMotion voor vloeiende beelden. Aan de achterkant zit een 48‑megapixelcamera met telelens, waarmee je tot twee keer optisch kunt inzoomen en haarscherpe foto’s en video’s maakt.

Daarnaast kun je met de iPhone Air video’s opnemen in 4K met Dolby Vision en ruimtelijk geluid voor een indrukwekkende kijk- en luisterervaring. Liefhebber van selfies? De 24‑megapixelfrontcamera houdt automatisch mensen in beeld, ideaal voor groepsfoto’s. Bovendien kun je met dit toestel tegelijk filmen met de voor- en achtercamera.Tijdens de Lentedeals scoor je de iPhone Air bij Amac van 1229 euro nu voor 979 euro.

Naast de genoemde Lentedeals vind je bij Amac nog veel meer aantrekkelijke kortingen op verschillende Apple‑producten. Zo scoor je onder andere de iPad 2025 en Apple Watch Series 11 met flink veel voordeel. Ontdek alle deals hieronder en profiteer zolang de voorraad strekt.

Wil je de producten liever eerst in het echt bekijken of persoonlijk advies krijgen? Bezoek dan één van de 47 Amac‑winkels verspreid door Nederland en krijg deskundig advies van een van de Amac‑specialisten.