Scoor je kerstcadeau bij Amac: tot 15 procent korting op Apple (ADV)

Zoek jij nog een kerstcadeau voor iemand (of voor jezelf)? De perfecte cadeaus voor de Apple-liefhebber haal je natuurlijk bij Amac. En helemaal leuk: je krijgt tijdelijk korting op Apple-producten. Dit zijn de kerstcadeautips van Amac.

Cadeautips bij Amac

Het perfecte kerstcadeau voor iemand vinden – of voor jezelf natuurlijk – kan nog een lastige klus zijn. Wij helpen je graag, want wij weten waar je de beste Apple-cadeaus vindt. Je haalt ze alle Apple-producten en accessoires in huis via Amac.

Je cadeaus zijn ook nog eens op tijd voor de kerst in huis, want vandaag besteld is morgen al thuisbezorgd! Wij lichten de beste Apple-cadeaus voor je uit.

Ben jij volledig inspiratieloos? Ga langs bij één van de 50 Amac-winkels. Ze voorzien je graag van persoonlijke service. Zo zetten ze – als je dat wilt – al je persoonlijke gegevens over naar je nieuwe apparaat.

6 Apple-producten om cadeau te geven

AirTag 4 stuks: van 129 euro, nu voor 109 euro

Ben je regelmatig, natuurlijk precies op het moment dat je de deur uit moet, aan het zoeken naar je spullen? Bevestig er een AirTag aan! Ga je op skivakantie, dan stop je er een in je koffer. Of hang ze met één van de handige hoesjes aan je sleutelbos.

Zo vind je je spullen in een mum van tijd weer terug via de ‘Zoek mijn’-app op je iPhone. De prijs van de AirTag is momenteel flink gezakt bij Amac. Vier AirTags kosten normaal gezien 129 euro, maar deze kerst haal je ze in huis voor 109 euro.

AirPods 3: nu vanaf 179 euro

Kerstmuziek speel je af via de AirPods 3, die nu in de aanbieding zijn bij Amac. Ze werken perfect samen met je iPhone. Het geluid dat uit de oortjes klinkt is uitstekend. De bas is krachtig en de oortjes bieden bovendien ondersteuning voor Spatial Audio. Handig om te weten is dat de AirPods 3 niet beschikken over noise cancelling.

Bij Amac heb je de keuze uit de AirPods 3 met een Lightning-oplaadcase en een MagSafe-oplaadcase. De eerst genoemde laad je op via de bekende Lightning-kabel en koop je tijdelijk voor 179 euro in plaats van 199 euro. Het oplaadhoesje met MagSafe heeft een usb-c-aansluiting en kan bovendien draadloos opgeladen worden door hem op je iPhone te leggen. Je haalt de AirPods 3 met MagSafe-case nu voor 199 euro. Ook een leuk kerstcadeau: een hoesje om de oplaadcase van AirPods te beschermen.

Apple Watch Series 9

Met de Apple Watch Series 9 heb je de meest recente versie van de Apple Watches om je pols. Hij beschikt over de krachtigste chip ooit en een helder display. De Watch biedt inzicht in je fysieke en mentale gezondheid. Wil jij ook wel eens de deur uit zonder je iPhone en toch altijd bereikbaar blijven? Kies dan voor de versie met LTE, waarmee je gebruik maakt van MB’s uit dezelfde bundel als je op je iPhone gebruikt. Zoek wel eerst uit of je provider dit ondersteunt!

De Watch Series 9 pas je geheel naar eigen smaak aan met de verschillende bandjes die verkrijgbaar zijn, maar ook zijn er bij Amac verschillende beschermende accessoires te verkrijgen. Die zijn natuurlijk ook leuk om als kerstcadeau te ontvangen! Je koopt de Watch Series 9 41 mm vanaf 449 euro. Liever een groter display? Dan scoor je de 45mm vanaf 479 euro.

iPad 2022 (10e gen.)

Deze 10e generatie iPad heeft een 10,5 inch-display met usb-c-aansluiting. Dankzij de A14 Bionic-chip is deze instap-iPad weer net een stukje sneller dan zijn voorganger en kan hij alle software-functies met gemak aan. Bovendien gaat internetten razendsnel via 5G of wifi 6.

Wil je ook onderweg kunnen verbinden met internet, kies dan voor de versie met 5G. Deze is echter wel wat duurder: 789 euro, terwijl je voor de standaardversie met alleen wifi 589 euro betaalt.

iPhone 14

Dan is ook de iPhone 14 tijdelijk voordeliger te verkrijgen bij Amac. Op het moment haal je hem in huis vanaf 799 euro. Hoewel er al een opvolger is, is hij nog steeds enorm krachtig en gaat hij nog jaren mee. Ook over de accuduur hoef je je geen zorgen te maken: bij intensief gebruik gaat hij tot 20 uur mee. Heb je nog een lade vol met Lightning-kabels, dan is de iPhone 14 ook een goede keuze.

MacBook Air M2

Wil jij een razendsnelle laptop van Apple? Dan past de MacBook Air met M2-chip goed bij je. De chip zorgt er voor dat de MacBook nog jarenlang mee kan. Hij heeft een scherm van 13 inch zodat je comfortabel werkt, maar hem ook handig meeneemt. De batterij zit dat ook niet in de weg, want op een acculading kijk je wel 18 uur lang video’s. De MacBook Air met M2-chip is dankzij de kerstdeal van Amac te verkrijgen vanaf 1999 euro.

Scoor je kerstcadeau bij Amac

Deze kerst kom jij niet aan zonder kerstcadeau. Bestel via Amac en je cadeau is namelijk op tijd in huis voor kerst. Vandaag besteld, is morgen vaak al in huis. Houd er wel rekening mee dat het rond de feestdagen een drukke periode is, zowel online als in de winkels.

Gelukkig zijn er veel winkels die ook tijdens de kerst een extra koopavond hebben. In de winkels profiteer je dan ook direct van de kennis van de getrainde medewerkers die al je Apple-vragen kunnen beantwoorden.