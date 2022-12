Kerstdeals bij Amac: tot 10% korting op Apple (ADV)

Ben jij nog op zoek naar een kerstcadeau voor een ander of voor jezelf? Dan hebben we goed nieuws: bij Amac is nu tot 10 procent korting op Apple producten. Check hier de kerstdeals bij Amac!

De beste kerstdeals bij Amac

Het is weer tijd om de cadeaus voor Kerstmis in te slaan! Tijdens de feestdagen vind je vele Apple-producten nu voor een aantrekkelijke prijs bij Amac. Amac is Europa’s grootste Apple Premium Reseller en heeft vijftig winkels verspreid over Nederland.

De Apple-verkoper staat bekend om het grote assortiment, de betrouwbaarheid en de goede service. Die krijg je ook online, want je kunt chatten of videobellen met een Apple-expert. Daarnaast profiteer je bij Amac van gratis trainingen! Voor een vliegende start met je nieuwe Apple-aankoop, krijg je twee jaar Apple-garantie en is er een handige inruilservice. Daarmee ruil je je oude apparaten in en krijg je korting op een een nieuwe aankoop.

Het is natuurlijk wel zo fijn als je kerstcadeaus op tijd in huis zijn en daar hoef je je bij Amac gelukkig geen zorgen om te maken. Als je bij de Apple-verkoper vandaag nog je cadeaus bestelt, heb je ze morgen al in huis. Bekijk hieronder de beste kerstdeals van Amac.

De Apple-producten die je voordelig in huis haalt

iPad 2022 (tiende generatie) – van €789 naar €709

Deze tiende generatie iPad heeft een 10,5-inch display én een usb-c-aansluiting. De iPad 2022 heeft de A14 Bionic-chip gekregen. Dat zorgt ervoor dat deze instap-iPad weer nét een stukje sneller is dan zijn voorganger en de allernieuwste software-functies aan kan.

Ook geniet je (met de Cellular-variant van deze iPad) van het 5G-netwerk en heeft elke versie van de iPad 2022 ondersteuning voor wifi 6. Foto’s maken is eveneens geen probleem met de iPad 2022: de tablet heeft met de 12 megapixel frontcamera een fijne upgrade gekregen.

Bij Amac haal je de iPad 2022 met 64GB en 5G-ondersteuning nu voor 709 euro. De uitvoering zonder 5G-ondersteuning is te koop voor 589 euro. Wil je een hoesje om je iPad te beschermen? Ook die zijn te koop bij Amac!

AirTag – van €159 naar €129 voor vier stuks

Ben jij vaak je spullen kwijt? Of bang dat je je koffer verliest op reis? Dan is de AirTag de ideale oplossing voor jou! Met het kleine apparaatje zie je altijd de locatie van je spullen. Maak de tracker vast aan je sleutelbos, portemonnee of aan je koffer, zodat je altijd weet waar je spullen zijn! AirTags zijn terug te vinden in de ‘Zoek mijn’-app, zo zie je al jouw apparaten overzichtelijk in dezelfde app.

De prijs van de AirTag is nu flink gedaald bij Amac. Voor vier AirTags betaal je nu nog maar 129 euro. Vind je vier teveel? De AirTags zijn ook los te koop voor 39 euro per stuk. Vergeet vooral niet om de accessoires voor de AirTags te checken, zodat je de tracker bijvoorbeeld gemakkelijk aan je sleutelbos vastmaakt!

AirPods Pro – van €279 voor €249

De AirPods Pro moeten wel de beste draadloze oordopjes zijn die Apple ooit heeft gemaakt. Naast een uitstekende geluidskwaliteit geniet je met de AirPods Pro van een in-ear design en actieve ruisonderdrukking. Je moet ook hard je best doen om met de AirPods Pro zonder batterij te komen zitten. De oplaadcase laadt de oortjes namelijk op zodra je ze erin opbergt.

Apple heeft de AirPods Pro een adviesprijs van 279 euro meegeven. Bij Amac haal je ze voor de feestdagen in huis vanaf 249 euro! Daarbovenop krijg je ook een enorm goede service en garantie.

Apple Watch Ultra – van €999 voor €949

Ben je op zoek naar de beste Apple Watch die Apple ooit heeft uitgebracht? De doelgroep van de Apple Watch Ultra is simpel: (extreme) sporters, avonturiers en buitenmensen. Dat merk je al bij het ontwerp. Zo heeft het Ultra-horloge een behuizing van titanium, dat veel sterker is dan het materiaal van overige Watches. Het nieuwe, compleet platte scherm wordt beschermd door krasbestendig saffierglas.

Je kunt de sportieve smartwatch dus in vrijwel alle omstandigheden gebruiken. Of je nu gaat diepzeeduiken, hiken in de bergen of de latten onderbindt en gaat skiën: hij kan wel tegen een stootje. De Apple Watch Ultra is bij Amac nu afgeprijsd van 999 euro naar 949 euro!

Andere kersttoppers bij Amac

Niet alleen Apple-producten zijn in de aanbieding bij Amac, er zijn genoeg andere kersttoppers te scoren! Voor de beste wifi door het hele huis koop je de Linksys Velop Multiroom draadloze router, die is afgeprijsd van 299 euro naar 149,95 euro. Wil je met dit enorme internetbereik een kerstfilm kijken in de slaapkamer? Check dan vooral de LG 4K Monitor, die nu 369 euro kost in plaats van 449 euro ! Bekijk de aanbiedingen hieronder:

Maak gebruik van de Amac-diensten!

Vind je het lastig om het perfecte kerstcadeau te vinden? Geen probleem: Amac helpt je graag. De Apple-expert heeft verschillende diensten, zowel in de winkel als online. Chat met een Apple-expert, laat je adviseren en vind het mooiste cadeau! Check alle kerstcadeaus hier: