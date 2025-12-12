AirPods 4 fors in prijs gedaald (ADV)

Ben je op zoek naar het perfecte kerstcadeau maar weet je niet waar je moet beginnen? Amac maakt het je gemakkelijker: je scoort hier de Apple Watch Series 11, iPad, MacBook Air en meer flink goedkoper. Hieronder zetten we de leukste cadeau’s voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Scoor je favoriete cadeaus bij Amac

Verras jezelf of een ander met een nieuw Apple-product en profiteer van de scherpe prijzen bij Amac, dé specialist met een ruim aanbod aan Apple-producten. Of je nu kiest voor een iPad, MacBook Air of AirPods, je krijgt altijd vriendelijk en deskundig advies in een van de winkels of bij je bestelling.

Bestel vandaag nog en je cadeau is morgen al bezorgd dankzij de snelle thuisbezorging van Amac. Hieronder zetten we een paar toffe Apple-cadeautjes uit hun assortiment voor je op een rij. Zoek je nog meer cadeau-ideeën voor de feestdagen? Kijk dan in onze Apple Gift Guide hieronder. Daarin staan een paar handige en leuke Apple-cadeaus die je gemakkelijk bij Amac kunt scoren.

2. AirPods 4: van 149 euro voor 114 euro

De AirPods 4 zijn compacte draadloze oordopjes met een verbeterd design voor betere pasvorm en comfort, voorzien van de krachtige H2-chip voor helder geluid met diepere bassen, ruimtelijke audio en snellere koppeling met je Apple-apparaten.

Er zijn twee versies: de standaardversie met tot 5 uur batterij en 30 uur met de USB-C-case, en een versie met actieve ruisonderdrukking die ook transparantiemodus, adaptieve audio en gespreksdetectie heeft voor stillere of natuurlijkere luisterervaringen. Beide modellen zijn ideaal voor dagelijks gebruik zoals muziek, bellen of het luisteren van podcasts, met handige features als hoofdbewegingen voor bediening en Zoek mijn-ondersteuning.

1. iPad 2025 11 inch: vanaf 389 euro

De iPad (2025) 11-inch is een betaalbare, gebruiksvriendelijke tablet met een groot 11-inch scherm dat scherp en kleurrijk is, perfect voor films kijken of browsen. Hij heeft een snelle A16-chip voor soepele prestaties bij apps, games en multitasken, met opslag van 128GB tot 512 GB en een goede accu die lang meegaat.

Je kunt hem aansluiten op USB-C voor snel opladen, Apple Pencil gebruiken voor notities en hij komt in leuke kleuren zoals blauw of roze. Dit model is ideaal voor dagelijks gebruik omdat hij gemakkelijk mee te nemen is. ​

3. Zens magnetische oplaadstandaard: van 49,95 euro voor 29,95 euro

De Zens Magnetic Nightstand Charger in koper/wit is een chique oplaadstandaard voor je nachtkastje die je iPhone 12 of nieuwer (tot 15W met MagSafe) magnetisch vasthoudt en tegelijk als wekker dient, met een 20W-adapter voor snel laden.

Leg ‘m horizontaal neer en je activeert automatisch de Apple Standby-modus voor een digitaal klokje, agenda, Spotify-playlist, to-do’s of weer op je scherm, zodat je ’s ochtends opgeladen en geïnformeerd wakker wordt; hij werkt met dunne hoesjes tot 3 mm, weegt maar 380 gram en komt met 3 jaar garantie.

4. Apple Watch Series 11: vanaf 449 euro

De Apple Watch Series 11 is een handig slim horloge en is leverbaar in 42 mm of 46 mm grootte met een superhelder scherm met always-on-display, is beter bestand tegen krassen en komt met een snelle S10-chip.

Hij waarschuwt bij hoge bloeddruk, meet je slaapkwaliteit en apneu, houdt hartslag en ECG in de gaten, en trackt sporten zoals rennen of zwemmen. De batterij gaat een dag mee (snel opladen in 30 minuten), hij heeft 5G voor bellen zonder telefoon, en komt in mooie kleuren als roségoud of spacegrijs. Daarmee is deze smartwach top voor dagelijks gebruik en het bijhouden van je gezondheid.

5. AirBell Universal AirTag fietsbel: voor 24,95 euro

De AirBell is een simpele zwarte fietsbel van plastic (38 gram) die past op sturen van 31,8 mm, daardoor past hij standaard op bijna alle fietsen, e-bikes en kinderfietsen. In deze fietsbel verstop je je eigen AirTag (niet inbegrepen) zodat je gemakkelijk via ‘Zoek mijn’ kunt zien waar je fiets staat. Monteren gaat gemakkelijk met de bijgeleverde schroevendraaier.

6. MacBook Air M4: vanaf 999 euro

De MacBook Air M4 (2025) is een hele lichte en dunne laptop met een helder 13- of 15-inch scherm, en is fijn om op te werken, series te kijken of te studeren. De M4-chip zorgt ervoor dat alles snel en soepel draait, ook als je veel tabbladen, foto’s of videobewerking tegelijk doet. De batterij gaat tot zo’n 18 uur mee, zodat je een werkdag redt zonder oplader.

Je krijgt een goed toetsenbord met Touch ID om snel in te loggen, een scherpe webcam voor videocalls, twee USB‑C/Thunderbolt-poorten en MagSafe-opladen, en je kunt kiezen uit meerdere kleuren zoals middernacht en zilver.

Nog veel meer feestelijke deals

Bij Amac vind je naast deze producten nog veel meer leuke cadeaus voor de feestdagen. Twijfel je nog over je keuze? Blader dan door onze Apple Gift Guide voor inspiratie, met handige tips voor cadeaus waarmee je iemand tijdens de feestdagen zeker een plezier doet.