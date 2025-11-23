De beste Black Friday-deals bij Amac voor Apple-liefhebbers (ADV)

Black Friday is van start gegaan bij Amac: tot 1 december scoor je scherpe aanbiedingen op onder meer de AirPods 4, iPad Air 2025, MacBook Air M4 en nog veel meer. We zetten de beste aanbiedingen hieronder voor je op een rij.

Black Friday van start gegaan bij Amac

Ben je op zoek naar onweerstaanbare deals op Apple-producten of accessoires voor je iPhone, iPad of Mac? Dan is dit hét moment om je slag te slaan tijdens de Black Friday bij Amac. Ontdek flinke kortingen op topmodellen zoals de AirPods 4, MacBook Air M4 en MacBook Pro, maar ook op accessoires en smart home-producten van populaire merken als Nuki en Tado.

1. AirPods 4: van 149 euro voor 109 euro

Ben je toe aan nieuwe draadloze oordopjes? Tijdens Black Friday scoor je de AirPods 4 tijdelijk voor slechts 139 euro in plaats van 149 euro. Deze stijlvolle oordopjes zitten comfortabel, leveren helder en gebalanceerd geluid en zijn perfect voor dagelijks gebruik.

Dankzij de efficiënte H2-chip geniet je van een snelle koppeling met je Apple-apparaten, een langere batterijduur en ondersteuning voor draadloos opladen. De AirPods 4 zijn bovendien zweet- en waterbestendig, zodat ze ook ideaal zijn voor onderweg of tijdens het sporten.

AirPods 4 (ANC): van 199 euro voor 159 euro

Wil je nog meer rust tijdens het luisteren? Kies dan voor de versie van de AirPods 4 met Active Noise Cancelling (ANC). Dit mode filtert omgevingsgeluid actief weg, zodat je helemaal opgaat in je muziek, podcasts of telefoongesprekken.

Of je nu in het openbaar vervoer zit, werkt in een drukke omgeving of reist met het vliegtuig, met noise cancelling geniet je altijd ongestoord van je favoriete muziek. Deze versie met noise cancelling haal je tijdens Black Friday al in huis voor 159 euro in plaats van 199 euro.

2. iPad Air 2025: al vanaf 569 euro

Ben je op zoek naar een krachtige, veelzijdige tablet? Tijdens Black Friday shop je de iPad Air 2025 extra voordelig bij Amac. Deze nieuwste generatie iPad combineert een stijlvol ontwerp met indrukwekkende prestaties dankzij de snelle M3-chip.

Of je nu werkt, studeert of creatief bezig bent met foto’s en video’s: de iPad Air 2025 biedt altijd krachtige prestaties en een haarscherp Liquid Retina-display. Dankzij de ondersteuning voor de Apple Pencil en Magic Keyboard gebruik je hem moeiteloos voor notities, illustraties of werk, waar je ook bent.

Tijdens Black Friday scoor je de iPad Air 2025 (11 inch, 128GB) al voor 569 euro in plaats van 669 euro. Liever een groter scherm? Kies dan voor de iPad Air 13 inch (128GB), nu tijdelijk verkrijgbaar vanaf 799 euro in plaats van 869 euro.

3. MacBook Air M4: al vanaf 849 euro

De MacBook Air M4 is dé ideale laptop voor wie kracht en compactheid wil combineren. Dankzij de nieuwste M4-chip is hij sneller dan ooit, met vloeiende prestaties bij multitasking, videobewerking en intensief dagelijks gebruik. Het scherpe Liquid Retina-display zorgt voor levendige kleuren en haarscherpe details, terwijl de batterij moeiteloos een hele werkdag meegaat.

Tijdens Black Friday profiteer je van scherpe prijzen bij Amac: de MacBook Air M4 (13 inch, 256GB) haal je nu in huis vanaf 849 euro in plaats van 1099 euro. Heb je liever een groter scherm? De MacBook Air M4 (15 inch, 256GB) in de kleur Sky Blue is tijdelijk verkrijgbaar voor 1199 euro in plaats van 1399 euro.

MacBook Pro 14 inch M4: al vanaf 1499 euro

Heb je liever een MacBook met wat meer kracht onder de motorkap? Ook dan heeft Amac goed nieuws. Tijdens Black Friday ontvang je een mooie korting op de MacBook Pro M4. Je haalt hem namelijk al in huis vanaf 1499 euro in plaats van 1689 euro.

Deze krachtige laptop is perfect voor veeleisende taken zoals videobewerking, designwerk of intensief multitasken. Dankzij de indrukwekkende prestaties van de M4-chip en het schitterende Liquid Retina XDR-display krijg je professionele prestaties in een slank, draagbaar ontwerp.

Profiteer van 20% korting op diverse accessoires

Naast scherpe aanbiedingen op Apple-producten krijg je tijdens Black Friday bij Amac ook 20% korting op een groot aantal accessoires van merken als Logitech, Decoded, Zens, Burga en meer. Dat doe je met kortingscode blackfriday20. Zo maak je je Apple-setup helemaal compleet met stijlvolle en praktische accessoires.

Profiteer van flinke kortingen op diverse smart home-producten

Overweeg je om je smart home uit te breiden of slimmer te maken? Dan is Black Friday hét moment om toe te slaan bij Amac. Ook op diverse smart home-producten profiteer je tijdens Black Friday van aantrekkelijke kortingen.

Denk aan merken als Nuki, Tado en Netatmo, waarmee je eenvoudig meer gemak en energie-efficiëntie in huis haalt. Of je nu je verwarming slimmer wilt aansturen, je deur automatisch wilt vergrendelen of het binnenklimaat beter wilt monitoren, bij Amac vind je alles om je woning te upgraden.

Nog meer Black Friday-deals bij Amac

Tijdens Black Friday geniet je bij Amac van hoge kortingen op een breed assortiment Apple-producten en accessoires. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe iPhone, MacBook of accessoires voor je Apple-apparaten, dit is hét moment om toe te slaan.

Je kunt je bestelling eenvoudig online plaatsen, gratis laten bezorgen of zelf ophalen in de winkel. Liever persoonlijk advies? Bezoek dan een van de 47 Amac Stores waar deskundige medewerkers klaarstaan om je te helpen bij het kiezen van het juiste product.