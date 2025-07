iPhone 16e, AirPods Max en MacBook Air M3 tijdelijk in prijs verlaagd (ADV)

Profiteer nu van de Summer Deals bij Amac: tot 15 juli scoor je scherpe aanbiedingen op onder meer de MacBook Air M3, iPhone 16e, Apple Watch Ultra en Marshall-speakers.

Summer Deals bij Amac

Ben je op zoek naar scherpe aanbiedingen op Apple-producten of accessoires voor je iPhone, iPad of Mac? Dan is dit het perfecte moment om te profiteren van de Summer Deals bij Amac. Tot en met 15 juli ontvang je flinke kortingen op een breed scala aan producten, zoals de iPhone 16e, MacBook Air M3, de Apple Watch Ultra en speakers van merken als Marshall.

Let op: sommige deals zijn slechts tijdelijk beschikbaar, dus wees er snel bij om van deze acties te profiteren!

1. iPhone 16e: van 719 euro voor 629 euro

De iPhone 16e is een moderne smartphone met een 6,1-inch Super Retina XDR-display en de krachtige A18 Bionic-chip. Het toestel beschikt over een 48-megapixelcamera, een 12MP TrueDepth-frontcamera en Face ID voor veilig en snel ontgrendelen. De batterij gaat tot 26 uur mee bij videoweergave, dat zelfs langer is dan bij de reguliere iPhone 16. Het Ceramic Shield zorgt voor extra bescherming bij het scherm.

Extra inruilkorting tijdens de Summer Deals

Tijdens de Summer Deals is de iPhone 16e tijdelijk in prijs verlaagd van 719 euro naar 629 euro. Daarnaast kun je jouw oude toestel inruilen voor extra korting. Bij aankoop van de iPhone 16e, 16 of 16 Plus ontvang je 50 euro extra inruilwaarde; bij de Pro-modellen is dat 70 euro. Lever je bijvoorbeeld een iPhone SE (3e generatie) in bij aankoop van de iPhone 16e, dan betaal je uiteindelijk slechts 486 euro voor je nieuwe iPhone

2. AirPods 4: van 149 euro voor 139 euro

De AirPods 4 zijn tijdelijk verkrijgbaar voor 139 euro in plaats van 149 euro. Deze draadloze oordopjes zitten comfortabel en leveren helder geluid. Dankzij de H2-chip geniet je van een snelle koppeling, verbeterde ruisonderdrukking en een langere batterijduur. Draadloos opladen en waterbestendigheid maken het gebruik extra praktisch. Perfect voor wie dagelijks muziek luistert, belt of veel onderweg is.

Voor wie liever een luxe over-ear koptelefoon wil, zijn de AirPods Max nu ook aantrekkelijk geprijsd: van 579 euro voor slechts 529 euro. Deze hoofdtelefoon staat bekend om zijn superieure geluidskwaliteit, actieve ruisonderdrukking en transparantiemodus, zodat je zelf bepaalt hoeveel van je omgeving je hoort. Het stevige aluminium frame en de zachte oorkussens zorgen voor langdurig draagcomfort. Met ruimtelijke audio en dynamische hoofddetectie geniet je van een hoogwaardige luisterervaring.

3. MacBook Air M3: van 1329 euro voor 999 euro

De MacBook Air M3 is momenteel extra voordelig geprijsd: voor 999 euro ontvang je het model met maar liefst 512 GB opslagruimte. Normaal gesproken krijg je voor dit bedrag de uitvoering met 256 GB, maar nu profiteer je dus van een gratis verdubbeling van de opslagcapaciteit. Je krijgt dus niet alleen een scherpe prijs, maar ook meer ruimte voor je bestanden zonder extra kosten.

Naast deze aantrekkelijke aanbieding beschikt de MacBook Air M3 over een krachtige processor, een schitterend Liquid Retina-display, ondersteuning voor meerdere externe monitoren, verbeterde geluidskwaliteit en een licht, handzaam ontwerp. Twijfel je nog welke MacBook Air het beste bij je past? Loop gerust binnen bij een van de 47 Amac-winkels voor persoonlijk advies van een specialist. Zo kun je samen de juiste keuze maken en direct profiteren van deze scherpe aanbieding.

4. Apple Watch Ultra 2: van 899 euro voor 799 euro

De Apple Watch Ultra 2 is een stevige en luxe smartwatch, speciaal ontwikkeld voor mensen die graag op avontuur gaan. Het horloge beschikt over een groot en helder always-on Retina-scherm, een sterke titanium kast en is waterdicht tot wel 100 meter. Met een batterij die tot 36 uur meegaat, is deze smartwatch perfect voor sporters, duikers en iedereen die zich in extreme omstandigheden begeeft.

Dankzij de geavanceerde sensoren, nauwkeurige GPS en een ingebouwd kompas kun je al je activiteiten tot in detail bijhouden. Bovendien is de Apple Watch Ultra tijdelijk extra voordelig geprijsd: in plaats van 899 euro betaal je nu slechts 799 euro.

Extra inruilkorting tijdens de Summer Deals

Wanneer je tijdens de Summer Deals een Apple Watch Ultra aanschaft, kun je rekenen op een mooie extra inruilkorting. Lever je een Apple Watch Ultra in, dan ontvang je 70 euro korting. Ruil je een Apple Watch Series 10 in, dan krijg je 50 euro korting, en voor een Watch SE ontvang je 25 euro extra korting. Zo wordt het nog voordeliger om je nieuwe Apple Watch Ultra 2 aan te schaffen door je oude horloge in te leveren.

5. iPad 2022: van 349 euro voor 299 euro

De Apple iPad 10.9 (2022) is een veelzijdige tablet met een helder 10,9-inch Liquid Retina-display. Dankzij de snelle A14 Bionic-chip en 64 GB opslagruimte kun je eenvoudig multitasken, creatief werken met de Apple Pencil of productief zijn met het Magic Keyboard Folio. De iPad is verkrijgbaar in verschillende frisse kleuren, zoals blauw, geel en roze, zodat er altijd een variant is die bij jouw stijl past.

Met Touch ID ontgrendel je het apparaat snel en veilig. De krachtige 12MP-camera en dubbele luidsprekers zorgen voor scherpe beelden en vol geluid. Op dit moment is deze iPad extra aantrekkelijk geprijsd: in plaats van 349 euro betaal je tijdelijk slechts 299 euro. Zo haal je een krachtige en stijlvolle tablet in huis voor een scherpe prijs.

Profiteer van flinke kortingen op diverse Marshall-producten

Tijdens de Summer Deals bij Amac zijn er nu ook flinke kortingen op Marshall-producten, met kortingen tot 170 euro op diverse modellen. Marshall staat bekend om zijn krachtige, warme geluid dat elke ruimte vult. Zo kost de draadloze Marshall Woburn 3 speaker nu 429 euro in plaats van 599 euro en is de Marshall Monitor 3 hoofdtelefoon afgeprijsd van 349 euro naar 249 euro. Zo geniet je voordelig van het iconische Marshall-geluid.

Nog meer Summer Deals bij Amac

Tot en met 15 juli profiteer je bij Amac van flinke kortingen op een ruim assortiment producten tijdens de Summer Deals. Je kunt je bestelling gratis laten bezorgen of zelf ophalen in de winkel. Voor persoonlijk advies ben je welkom in een van de 47 Amac-winkels, waar deskundige medewerkers je graag helpen bij het maken van de juiste keuze.