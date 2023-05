Voor 1 euro per dag beschikken over een iPhone 14? Het kan nu bij Amac (ADV)

Ben je nog op zoek naar een nieuwe iPhone? Of een MacBook? Dan is er goed nieuws, want bij Amac kies je nu een abonnement met de nieuwste Apple-producten voor het laagste maandtarief!

Amac introduceert abonnementen

Ben je van plan om de nieuwe iPhone 14 te kopen, maar twijfel je nog door de prijs? Amac heeft nu een nieuwe dienst, waarmee je bij het kopen van een Apple-product een abonnement af kunt sluiten. Je betaalt dan nooit meer in één keer een groot bedrag voor de aanschaf van een nieuwe iPhone, iPad, Apple Watch of MacBook. Zo krijg je straks al een iPhone 14 voor maar één euro per dag.

Het abonnement geldt alleen voor het toestel, je moet wel nog zelf even een databundel aanschaffen bij een provider. Bij het kopen van een nieuwe Apple device betaal je dan altijd het laagste maandbedrag bij Amac. Na de looptijd lever je het toestel weer in. Wil je dat niet? Dan houd je het toestel en blijf je hetzelfde maandelijkse bedrag betalen, totdat het toestel is afbetaald!

Zo werkt het afsluiten van een abonnement bij Amac

Als je ervoor kiest om een abonnement af te sluiten bij Amac, hoef je bij de aankoop van een nieuw product niet direct de volledige prijs te betalen. In plaats daarvan wordt de prijs van bijvoorbeeld de nieuwe iPhone 14 opgedeeld in vaste maandbedragen. Dit geldt voor alle Apple producten bij Amac, zo betaal je nooit meer de hoofdprijs voor je iPhone, iPad, Apple Watch of Mac.

Na een bepaalde periode lever je het product weer in, zodat je daarna weer voor een gunstige prijs een nieuw abonnement af kunt sluiten. Bij de iPhone, iPad en Apple Watch duurt deze periode twee jaar, bij de Mac drie jaar. Zo profiteer je altijd van de laagste maandbedragen én draag je bij aan een groenere wereld. Je kunt bij het afsluiten van een abonnement ook je oude Apple-apparaten inleveren. Je ontvangt dan direct al korting!

Wil je weten hoe het afsluiten van het abonnement precies in zijn werk gaat? Bekijk dan de website van Amac voor meer uitleg.

Zó weinig betaal je maandelijks bij Amac

Je kan straks dus voor alle producten van Apple een Amac-abonnement afsluiten. Ben je benieuwd hoeveel je precies gaat betalen per maand voor je iPhone, Apple Watch, Mac of iPad? Wij zetten een aantal toffe abonnementen voor je onder elkaar!

Vorig jaar lanceerde Apple de iPhone 14 en dit voorjaar werd de telefoon nog in een nieuw zomers jasje gestoken. De iPhone 14 heeft een sterk verbeterde camera. Dit zien we voornamelijk in de (selfie)-camera van de iPhone 14. Zo kan hij bij weinig licht 49 procent beter filmen en fotografen. Daarnaast draait de iPhone 14 op de snelle A15 Bionic-chip, waarmee de telefoon enorm soepel werkt.

Als je bij de Amac bij het kopen van een iPhone 14 een abonnement afsluit, betaal je nog maar 30 euro per maand. Dit is ongeveer één euro per dag! Het abonnement duurt dan 24 maanden, daarna moet je de telefoon inleveren. Of je kiest ervoor om de iPhone te houden, je moet dan wel de rest van de aankoopprijs van de telefoon in dezelfde maandelijkse bedragen afbetalen. Zo betaal je nooit teveel!

De Apple Watch SE 2022 lijkt op zijn voorganger, maar heeft van binnen een flinke upgrade gekregen. Het horloge is net zo snel als de Apple Watch Series 8, want hij draait op dezelfde snelle S8-chip. Door deze nieuwe chip is de Apple Watch SE 2022 zo’n twintig procent sneller dan de vorige SE-versie.

Een andere belangrijke functie van het horloge: de Apple Watch SE 2022 heeft crashdetectie. Deze functie is bedacht om mensenlevens te redden en hulpdiensten te ondersteunen. De Apple Watch SE 2022 is de meest betaalbare nieuwe Apple Watch mét crashdetectie. Het horloge is te koop in drie kleuren: sterrenlicht, middernacht en zilver.

Voor de Apple Watch SE betaal je bij een abonnement van Amac nog maar 15 euro per maand. Dit abonnement loopt dan 24 maanden. Enorm handig dus als je niet in één keer een hele smak geld wilt neerleggen, maar je wel toe bent aan een nieuwe Apple Watch!

De iPad 2022 is de tiende generatie iPad en heeft een vernieuwd ontwerp. De iPad heeft vlakkere randen én een grotere 10,5-inch display. Daarnaast zit je wat betreft aansluiting wel goed met de iPad 2022, want de tablet heeft een usb-c-aansluiting. De iPad draait op de A14 Bionic-chip. Dat zorgt ervoor dat deze instap-iPad weer nét een stukje sneller is en de allernieuwste software-functies aan kan.

Met de Cellular-variant van deze iPad geniet je bovendien van het 5G-netwerk, waardoor je ook buitenshuis gebruik kunt maken van snel internet. Dit is binnen overigens ook het geval, elke versie van de iPad 2022 biedt ondersteuning voor wifi 6. Foto’s maken is eveneens geen probleem met de iPad 2022: de tablet heeft met de 12 megapixel frontcamera een fijne upgrade gekregen.

De iPad 2022 krijg je bij een Amac-abonnement al voor slechts 15 euro per maand. Dit abonnement duurt dan 24 maanden, daarna heb je zelf de keuze of je voor een nieuw toestel gaat of toch de iPad 2022 houdt.

De MacBook Air M1 heeft nagenoeg hetzelfde design als zijn voorganger, maar is onder de motorkap enorm verbeterd. Dit is namelijk de eerste MacBook Air met een M1-chip, Apple’s eigen chip. Door de M1-chip gaan de prestaties en accuduur er sterk op vooruit. Dit merk je in praktijk meteen, want de laptop is enorm snel en vliegt door de software heen.

Een erg krachtige laptop dus, waarvan de batterij ook nog eens ontzettend lang meegaat. Door de nieuwe M1-chip heeft de MacBook Air geen ventilator nodig en wordt het toestel niet warm. Hierdoor is het ook nog eens een erg stille laptop.

Bij een Amac-abonnement leg je voor een MacBook Air M1 een vast maandbedrag neer van 30 euro. Dit abonnement is ietsjes langer dan bij andere Apple-producten, het duurt namelijk 36 maanden. Ontzettend handig dus als je niet wilt besparen op een nieuwe laptop, maar bij aanschaf niet meteen enorm veel geld kwijt wilt zijn. Zo kan je toch investeren in een snelle en krachtige laptop!

Maak gebruik van de Amac-diensten!

Heb je advies nodig bij het vinden van een nieuwe iPhone of MacBook? Geen probleem: Amac helpt je graag. De Apple-expert heeft verschillende diensten, zowel in de winkel als online. In de winkel helpen Amac-medewerkers je graag bij het afsluiten van een nieuw Amac-abonnement. Bekijk hier alle winkels van Amac, zodat je ook alle producten in het echt kunt ervaren.

Ben je enthousiast? Check dan snel alle abonnementen van Amac!