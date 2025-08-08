Ajax – Telstar live kijken doe je hier

Hier lees je hoe je Ajax – Telstar live volgt in de Eredivisie, zodat je niks hoeft te missen. Ook vind je de beste deals voor een voordelig ESPN Compleet-abonnement.

Ajax – Telstar: zo kijk je live

Komende zondag om 14:30 uur klinkt het startsein in de Johan Cruijff Arena voor Ajax‘ eerste wedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen. De Amsterdammers gaan de strijd aan met Telstar. Kan Ajax de succesvolle reeks van vorig jaar een vervolg geven? Je volgt het allemaal live, iPhoned legt uit hoe het werkt.

Goedkoop live kijken via Canal+

Met Canal+ haal je ruim 75 tv-zenders in huis, én een uitgebreid aanbod aan films en series. Wie niet te veel wil betalen, zit nu helemaal goed: je kijkt tijdelijk extra voordelig. Je ontvangt namelijk maar liefst 50 procent korting op je abonnement, waardoor je de eerste zes maanden slechts 7,50 euro per maand in plaats van 14,95 euro betaalt. Zo volg je alle Eredivisie-wedstrijden via het ESPN Compleet pakket én kun je genieten van je favoriete films en series.

Canal+ geeft je toegang tot alle live Eredivisie-wedstrijden, waaronder de wedstrijd tussen Ajax en Telstar, en de mooiste sportwedstrijden uit internationale topcompetities. Daarnaast kun je genieten van de grootste Amerikaanse sportcompetities zoals de NBA, MLB, NHL en NFL.

Stappenplan voor kijken naar Ajax – Telstar

Benieuwd hoe je Ajax – Telstar live kunt volgen? Hieronder ontdek je eenvoudig hoe je stap voor stap de wedstrijd bekijkt. Of je nu thuis zit, onderweg bent of via je smartphone wilt kijken via Canal+ kan het allemaal.

Hoe werkt het

Ga naar de aanmeldpagina van Canal+; Vul je gegevens in en rond de registratie af Log in, ga naar ‘Sport’ en start de livestream van Ajax – Telstar.

De Canal+ app is beschikbaar voor zowel iOS als Android, via de Canal Digitaal TV App kijk je gemakkelijk op een smart-tv. Liever geen apps installeren? Geen zorgen, de webversie werkt net zo goed om Ajax – Telstar te bekijken.

Zo kijk je Ajax – Telstar gratis via een internet- en tv-aanbieder

De NOS zendt tegenwoordig alleen nog samenvattingen van Eredivisiewedstrijden uit, maar niet alle wedstrijden live. ESPN1 zit vaak al in het standaardpakket bij veel aanbieders, waardoor je diverse wedstrijden kunt zien. Wil je echter álle live wedstrijden van Ajax volgen, dan is een abonnement op ESPN Compleet noodzakelijk. Gelukkig zijn er momenteel diverse acties bij verschillende internet- en tv-providers waarbij je ESPN Compleet gratis kunt krijgen.

