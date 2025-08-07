Dit is waar je Ajax live (én gratis) kijkt tijdens de Eredivisie

Het nieuwe Eredivisie-seizoen gaat van start. Benieuwd hoe je álle wedstrijden van Ajax live kunt volgen? We laten je zien welke opties er zijn om Ajax live te kijken, sommigen zijn zelfs helemaal gratis. Zo mis je geen moment van de actie dit seizoen!

Waar kun je de wedstrijden van Ajax live kijken

De Eredivisie begint dit weekend eindelijk weer en je kunt alle wedstrijden, inclusief die van Ajax, live kijken via ESPN. Heb je nog geen abonnement op ESPN? Maak je geen zorgen, want er is een betaalbare oplossing. Via Canal+ kun je namelijk tijdelijk profiteren van een voordelig abonnement, dat je toegang geeft tot alle ESPN-kanalen. Dit betekent dat je eenvoudig en legaal kunt streamen op je tv, laptop, tablet of smartphone, waar je maar wilt.

Ajax goedkoop live te volgen via Canal+

Met Canal+ kun je naar meer dan 75 tv-zenders, inclusief een breed aanbod aan films, series én alle wedstrijden van Ajax live kijken. Het goede nieuws is dat je nu tijdelijk profiteert van een extra voordelige aanbieding: 50 procent korting op je abonnement. Hierdoor betaal je de eerste zes maanden slechts 7,50 euro per maand in plaats van 14,95 euro.

Met het ESPN Compleet pakket kun je zo al je favoriete Eredivisie-wedstrijden live kijken, inclusief die van Ajax, plus de beste sportwedstrijden uit internationale topcompetities. Ook krijg je toegang tot de grootste Amerikaanse sporten, waaronder de NBA, MLB, NHL en NFL.

Zo kijk je Ajax live

Wil je weten hoe je Ajax live kunt kijken tijdens de Eredivisie? In het stappenplan hieronder leggen we precies uit welke simpele handelingen je moet volgen om te genieten van alle Ajax-wedstrijden, waar en wanneer je maar wilt.

Hoe werkt het?

Bezoek de aanmeldpagina van Canal+; Vul je gegevens in en rond de registratie af; Log in, ga naar ‘Sport’ en start de livestream van Ajax.

De Canal+-app is beschikbaar voor iOS en Android. Via de Canal Digitaal TV App kun je ook makkelijk op je smart-tv kijken. Wil je geen apps installeren? Geen zorgen, de webversie werkt net zo gemakkelijk. Zowel via de applicaties als de webversie kun je zonder problemen live naar Ajax kijken.

Zo kijk je Ajax gratis via een internet- en tv-aanbieder

De NOS zendt tegenwoordig niet meer alle Eredivisiewedstrijden live uit, maar alleen de samenvattingen. ESPN1 zit vaak al in het standaardpakket bij veel aanbieders. Wil je echter álle live naar wedstrijden van Ajax kijken, dan heb je een abonnement op ESPN Compleet nodig. Gelukkig zijn er op dit moment verschillende aantrekkelijke acties bij diverse internet- en tv-providers, waarmee je ESPN Compleet gratis of zo voordelig mogelijk kunt krijgen. Hieronder vind je een overzicht van de beste aanbiedingen.

Odido: scoor 1 jaar gratis ESPN Compleet bij Internet + TV

scoor 1 jaar gratis ESPN Compleet bij Internet + TV Ziggo: scoor 6 maanden gratis ESPN Compleet bij Internet en TV

Waar kan ik de Eredivisie kijken? De Eredivisie kijk je live vooral via ESPN met een abonnement op ESPN Compleet. Dit pakket is beschikbaar bij veel tv- en internetproviders zoals Ziggo, KPN of Canal+. NOS zendt alleen samenvattingen uit, niet alle wedstrijden live. ESPN Compleet biedt toegang tot alle Eredivisiewedstrijden via meerdere ESPN-kanalen. Daarnaast kun je met de CANAL+ app ook online live naar de Eredivisie (met Ajax) kijken, zonder vast tv-abonnement. Hoe kan ik de Eredivisie kijken in het buitenland? Met Canal+ kun je in het buitenland eenvoudig live de Eredivisie volgen via hun app, zolang je binnen de EU bent. De app biedt toegang tot alle ESPN-kanalen, inclusief het complete Eredivisie-aanbod. Buiten de EU kun je vaak een VPN gebruiken om je locatie op Nederland te zetten en zo toegang te krijgen tot Canal+ en ESPN. Een VPN zorgt ervoor dat het lijkt alsof je vanuit Nederland kijkt, wat geo-restricties omzeilt. Zo mis je met Canal+ ook in het buitenland geen enkele Eredivisiewedstrijd en kun je Ajax live kijken. Hoe kan ik Eredivisie live kijken zonder tv-abonnement? Je kunt de Eredivisie live kijken zonder tv-abonnement via de CANAL+ app. Tijdelijk krijg je voor slechts 7,50 euro per maand toegang tot ESPN Compleet en meer dan 75 tv-zenders, zonder dat je een standaard tv-pakket nodig hebt. De app werkt op smartphones, tablets, laptops en smart-tv’s en is flexibel maandelijks opzegbaar. Zo volg je alle Eredivisiewedstrijden live, overal binnen de EU. Dit is een eenvoudige en betaalbare manier om Eredivisie te streamen zonder tv-abonnement en alle wedstrijden van Ajax live te kijken. Welke zender wordt de Eredivisie uitgezonden? De Eredivisie wordt in Nederland live uitgezonden op de kanalen van ESPN. Met het ESPN Compleet-pakket heb je toegang tot alle wedstrijden. ESPN zendt de wedstrijden uit over meerdere ESPN-kanalen zoals ESPN 1, 2, 3 en 4. De NOS zendt alleen samenvattingen uit, geen live wedstrijden. ESPN Compleet is beschikbaar via diverse tv- en internetproviders zoals Ziggo, KPN of Canal+.