Ajax – Feyenoord live kijken? Zo stream je gratis de wedstrijd

Zondag om 14:30 uur spelen Ajax en Feyenoord de klassieker in de Johan Cruijff ArenA. Wil je de wedstrijd live volgen? iPhoned laat je zien hoe je gratis de wedstrijd kunt livestreamen.

Hoe je deze klassieker live kijkt

Deze klassieker tussen twee van de grootste clubs in Nederland belooft een spannend en spectaculair duel te worden. Of je nu de Amsterdammers of de Rotterdammers aanmoedigt, dit duel wil je absoluut niet missen. Wil je de wedstrijd live volgen? Wij leggen je uit hoe je gratis kunt kijken naar de livestream van Ajax – Feyenoord.

Ajax en Feyenoord treffen elkaar in cruciaal duel

Zondag om 14:30 uur klinkt het fluitsignaal voor de aftrap in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Ajax momenteel tweede op de ranglijst met 45 punten uit 19 wedstrijden, heeft de kans om hun positie te versterken en de kloof met koploper PSV te verkleinen. Feyenoord, op de vierde plaats met 36 punten uit 19 wedstrijden, is vastberaden om de top drie te naderen en te laten zien dat ze nog altijd een serieuze kanshebber zijn voor de titel.

Gratis streamen via Canal+

Met Canal+ kun je de eerste zeven dagen gratis genieten van meer dan 75 tv-zenders, films en series. Na deze gratis proefperiode betaal je slechts 14,95 euro per maand voor ESPN Compleet.

Dit geeft je toegang tot live Eredivisie-wedstrijden, waaronder de klassieker aanstaande zondag tussen Ajax en Feyenoord, en de mooiste wedstrijden uit internationale topcompetities. Daarnaast kun je genieten van de grootste Amerikaanse sportcompetities zoals de NBA, MLB, NHL en NFL.

Al in het bezit van een Ziggo-abonnement?

Als je al in het bezit bent van Ziggo, kun je de klassieker tussen Ajax en Feyenoord live bekijken, inclusief voorbeschouwing, op RTL7. Wil je de wedstrijd via de gratis Ziggo Sport Free-app streamen? Dat kan eenvoudig zonder Ziggo-abonnement. Je hoeft je alleen maar te registreren op de Ziggo-website om de wedstrijd live te volgen.

Ben je klant bij een andere provider, zoals KPN of Odido? Ook dan kun je de wedstrijd bekijken door het Ziggo Sport-totaalpakket toe te voegen aan je abonnement.