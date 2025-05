Ajax – FC Twente live kijken? Zo stream je gratis

Zondag 18 mei om 14:30 uur treffen Ajax en FC Twente elkaar in de Johan Cruijff ArenA. Wil je de wedstrijd live volgen? iPhoned laat je zien hoe je de wedstrijd gratis kunt livestreamen.

Ajax – FC Twente gratis kijken: dat doe je zo

De spanning is om te snijden: Ajax en FC Twente staan zondag tegenover elkaar in een duel dat alles in zich heeft. Of je nu Ajax aanmoedigt of hoopt op een stunt van FC Twente, dit is een wedstrijd die je niet wilt missen. Ajax kan de landstitel binnenhalen, maar Twente zal zich niet zomaar gewonnen geven. En het mooiste? Je kunt Ajax – FC Twente live en gratis volgen, wij leggen uit hoe.

Stappenplan voor gratis kijken naar Ajax – FC Twente

Zondag 18 mei, 14:30 uur: de spanning stijgt in de Johan Cruijff ArenA, waar Ajax het opneemt tegen FC Twente in een duel dat alles in zich heeft. De Amsterdammers staan op scherp: met een overwinning kunnen ze mogelijk dit weekend de landstitel grijpen. De druk is hoog, de inzet enorm. FC Twente weet wat hen te wachten staat: een Ajax dat maar één missie heeft, kampioen worden, en wel voor eigen publiek

Hoe werkt het

Ga naar de aanmeldpagina van Canal+. Vul je gegevens in en rond de registratie af. Activeer het proefabonnement en kijk de eerste 7 dagen gratis Log in, ga naar ‘Sport’ en start de livestream van Ajax – FC Twente.

De Canal+ app is beschikbaar voor zowel iOS als Android, en via de Canal Digitaal TV App kijk je makkelijk op je smart-tv. Liever geen apps installeren? Geen zorgen, de webversie werkt net zo goed.

Goedkoop live kijken via Canal+

Met Canal+ kun je genieten van meer dan 75 tv-zenders, films en series. En goed nieuws de eerste 7 dagen kijk je helemaal gratis. Na deze eerste proefperiode betaal je slechts 14,95 euro per maand voor ESPN Compleet.

Dit geeft je toegang tot live Eredivisie-wedstrijden, waaronder de wedstrijd aanstaande zondag tussen Ajax en NEC, en de mooiste wedstrijden uit internationale topcompetities. Daarnaast kun je genieten van de grootste Amerikaanse sportcompetities zoals de NBA, MLB, NHL en NFL.

Liever naar Sparta – PSV kijken?

Hoewel veel aandacht uitgaat naar Ajax – FC Twente, is ook PSV – Sparta Rotterdam van groot belang in de titelstrijd. De race tussen Ajax en PSV is nog volop gaande, en elke minuut telt.

Laat Ajax punten liggen en weet PSV te winnen, dan grijpen de Eindhovenaren ineens de koppositie. Maar als beide ploegen hun duel winnen, dan komt het aan op de allerlaatste speelronde.

Waar kan ik Ajax – FC Twente live kijken? Je kunt de Eredivisie-wedstrijd tussen Ajax en FC Twente live kijken via CANAL+ met ESPN Compleet. De wedstrijd wordt uitgezonden op ESPN2 en vindt plaats op zondag 18 mei om 14:30 uur in de Johan Cruijff ArenA. Waar kan ik Ajax live kijken? Met een abonnement op CANAL+ krijg je toegang tot ESPN Compleet, waarmee je alle Eredivisie- en KNVB Beker-wedstrijden inclusief die van Ajax live kunt kijken. Het abonnement is de eerste 7 dagen gratis.