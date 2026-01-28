AirTag 2 nu te koop: hier scoor je de tracker als allereerste

Apple heeft onlangs de nieuwe AirTag 2 gelanceerd, een slimme tracker met tal van verbeteringen ten opzichte van de vorige versie. Hieronder vind je de belangrijkste webshops waar je deze handige gadget direct kunt scoren.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe AirTag 2: betere processor en speaker

Apple lanceerde begin deze week de gloednieuwe AirTag 2. Deze tracker heeft een vernieuwde processor en biedt een veel groter bereik voor nauwkeurig zoeken. Bovendien zijn de luidsprekers verbeterd: ze spelen geluid maar liefst 50 procent harder af dan bij de voorganger, waardoor het signaal twee keer zo ver hoorbaar is.

Waar is deze nieuwe AirTag 2 te koop

De nieuwe AirTag 2 is officieel verkrijgbaar bij diverse webshops en natuurlijk Apple zelf. Je vindt de Bluetooth-tracker onder andere bij Coolblue, Bol en MediaMarkt. Vaak heb je hem dan de volgende dag in huis. Zo kun je direct aan de slag met het tracken van je waardevolle spullen. Hieronder zetten we de huidige verkooppunten voor je op een rij.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wil je meer weten over deze nieuwe AirTag 2

Benieuwd naar alle nieuwe functies van de AirTag 2? Lees dan zeker even verder in een van onze onderstaande artikelen. We leggen alles uitgebreid uit over deze gloednieuwe slimme Bluetooth-tracker, zoals het grotere bereik, de luidere speaker en andere verbeteringen.